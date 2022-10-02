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Nerede kalmıştık!

İzinden döndüm.

Rüzgar gibi geçti.

Nerede kalmıştık.

Neo klasik kalkınma, epistemolojik enflasyon, dinsiz ve imansız israf, süfli şatafat ve soysuz harcama, örtülü ve örtüsüz ödenek, adalet, devlet, ordu, polis, meclis, üniversiteler, basın, bürokrasi, din, diyanet, eğitim, öğretim, tarım, sanayi, hizmetler, partili milletvekili olmuşlardan üniversitelere rektör yapılması, milliyetçiliğin ne zaman ateşleneceği, İslamcılığın ne zaman kışkırtılacağı, kendini patlatmamış terörist kızın üzerinden yalan uydurup, onu CHP'nin teröristi diye “yuttur-gitsine” getirme, yozlaşma, çürüme, rüşvet bataklığı içinde kıvranan niteliksiz sıçramanın gelip duvara dayanması, dolar nereye kadar gidecek, faiz nereye inecek, batmış şirketlerin kurtarılması için kaç milyar liralık destek fonu kurulacak, hepsi tek bir kişinin ağzından çıkacak emre bakar duruma getirilmişti.

“Erzurumlular… ”

Susmayın demiştik.

Burada kalmıştık.

★★★

Ben yıllık izne başlayıp yazılara ara verdiğimde yerli bir savcı nihayet çıkmıştı.

Lağıma el koymuştu.

Dibine inecekti.

Erzurum AKP milletvekili hanım ile profesör kocası nikahlanmışlar; nikah şahitleri partili Cumhurbaşkanı, partili Başbakan ve partili Meclis Başkanı, yüzlerinde kocaman gülücükler yan yana durmuşlar. Fotoğrafları gazete ve TV'lerde “devlet protokolünün mutlu günü” diye halkla paylaşıldıktan sadece 3 yıl sonra Milletvekili hanımın partili profesör kocası, partili ağabeyi, nikah şahidi partili Cumhurbaşkanı'nın Saray'da görevli iki danışmanı; “halktan sıfır faizli para toplamak için SPK'dan izin isteyen özel sektör iş dünyasından rüşvet toplama havuzu” kurmuşlar.

Kısa zamanda.

Şirket, çiftlik.

Beş yıldız otel.

180 milyon dolar.

Lüks otomobiller.

Denizde yatlar.

Mal, mülk…

Rüşvet havuzundan peydahlanan bu büyük servetin bölüşümünde anlaşmazlık çıktığı için olmalı; Erzurum Milletvekili hanım ile Profesör kocası ve milletvekili hanımın SPK başkanlığına getirilmiş ağabeyi arasında kanlı-bıçaklı kavga patlamıştı. Boşanma dilekçesinde kendisinden

70 milyon TL istenen kocanın mafya babasına sığındığı, milletvekili eşin şirketlerini şoförlerinin adına geçirdiği, 180 milyon doları var denilen SPK eski başkanı ağabeyin sesiz kaldığı, nikah şahitliği fotoğrafında yer alan Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın baş danışmanlarının panik halinde istifa ettiği, profesör damadın evinde bulunan fakat polisin eline geçmesin ve oradan da savcının önüne gelmesin diye belgelerin şoför eşi ile baldızına yaktırıldığı, 3 yıl öncesinin çulsuzu damat profesörün 4.5 milyon dolar değerinde tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı, bu tekne ile daha önce de Fetullahçıları Avrupa'ya kaçırdığı ve Mengen'deki milyonluk çiftliği Erzurum'dan getirdikleri bir çobanın üzerine geçirdikleri ortaya çıkmıştı. Bu kadar malı mülkü, serveti, doları, dövizi, oteli, çiftliği, tekneyi nasıl elde ettiler, cumhurbaşkanın “rüşvet tarifesi pazarlığına” girecek kadar ar damarı çatlamış danışmanlarının; danışman olduktan sonra kendileri ve yakın-uzak tüm akrabalarının mal varlıklarındaki şişmenin kaynağı nedir, nereden buldular, savcı araştırıp belgelere inecek ve yargıç da mahkemede hesap soracak, halk da gerçeği öğrenecekti.

İşte burada kalmıştık.

★★★

Döndük geldik.

Devlet Denetleme Kurulu bu dosyaya niçin el koyup araştırmaya başlamadı?

Aynı yerdeyiz.

Neo klasik değil.

Eski klasik.

Ve silme süfli.