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Halka “Ne halin varsa gör” dediler

Domdom kurşunu gibi yağan bu zamlar sürpriz midir?

Hayır, kesinlikle sürpriz değil!

Bu iktidardan daha başka ne beklenebilir ki?

Ulus olarak kendimiz ettik, kendimiz buluyoruz.

Kazık çok büyük!

İktidar, bu acımasız zamlarla millete “Ne halin varsa gör!” diyor.

Halkın bu ağır yükün altından kalkması çok zor!

Bir de “Vatandaşı enflasyona, faize, fiyat artışlarına ezdirmeyeceğiz!” diyorlardı. Ne çabuk unuttular?

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Şimdi Maliye Bakanı Nebati Bey'in gözlerinden zam fışkırıyor:

Elektriğe yüzde 52-130 zam…

Doğalgaza yüzde 25-50 zam…

Köprülere yüzde 25 zam…

Benzine gün aşırı zam. (1 litre benzin 12.91 TL. oldu. Standart bir aracın deposu 700 liraya dolacak.)

Ne olacak bu milletin hali?

Zam furyasına dayanmak çok zor.

Bir de iktidar, esnafa, marketlere “Döviz düştü, fiyatları indirin” diyordu, kendisi zamları bindirdi.

İnsaf bunun neresinde?

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Muhalefet erken seçim isteyip duruyor ama… Boş bir hayal bu!

Halka yeni yeni kazıklar getiren bu iktidar, kesinlikle erken seçime gitmez, gidemez! Cesaret edemez buna…

Bu yıl boyunca sandıktan öcü gibi kaçacaktır. Çünkü başına gelecekleri biliyor!

Son zamlardan sonra vatandaşın iktidarı sandığa gömeceği kesinleşti!

AKP yönetimi, 20 yılda ülkeyi her alanda geriye götürdü.

Siyasette, ekonomide, kültürde, eğitimde, adalette, hatta dinde bile çuvalladık!

Durum böyle olduğu halde hâlâ bu iktidara oy verenler, sanırım başka bir evrende, hayal dünyasında yaşıyorlar!

Hiç kimse “Bu gelen zamlar neyin sonucudur? Ülkemiz neden bu hale geldi? Neden eziyet çekiyoruz? Avrupa bizim çile çekmemizi mi kıskanıyor acaba?” diye sormasın…

Cevap açık ve nettir:

“Başa gelen bütün bu dertler kötü yönetimin sonucudur!.. Ekonomi, bilim dışı teorilerle düzelmez, tam tersine daha kötüye gider!”

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Milleti yıllarca ninni söyleyerek uyuttular…

Esen zam kasırgası ve kafalara çekiç gibi inen bu son zamlar sanırım milletin uyanmasına yardımcı olacak!

İşe bu yönden baktığımız zaman zamların faydalı olduğunu söyleyebiliriz!

Artık milletçe uyanmak şart!

Ergin Asyalı'ya ödül

Sevgili okurlar… Bu sütunda gördüğünüz güzel karikatürlerin yaratıcısı Ergin Asyalı, bilgili ve titiz çalışmalarının sonucu “2021 yılı Basın Karikatür Ödülü” kazandı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Konak Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenledikleri “Eflâtun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması”nda bu yıl, Yayınlanmış Basın Karikatür Ödülü'ne SÖZCÜ karikatüristi Ergin Asyalı lâyık görüldü.

Ergin Asyalı “Karikatür eleştiridir. Eleştiri olmazsa, karikatür sanatı da olmaz. Bu ödülün anlamı benim için çok büyük. Beni buna lâyık gören İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Konak Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” dedi.

Ödül, İzmir'de 11 Ocak Salı günü düzenlenecek törenle Ergin Asyalı'ya verilecek. Kendisini kutluyorum.

TEBESSÜM

Aktüel dörtlükler…

Bu dünya böyledir,

Adalet yoktur,

Gariban aç gezer,

Soyguncu toktur!

★★★

İnsanlar mutlu diye

Ediyorlar alay,

Ezilmek mutluluksa,

Doğrudur hay hay!

★★★

Her yer yalaka dolu,

El etek öpmek ayıp değil,

Aman ha bunlara,

Lâf etme, haddini bil!

GÜNÜN SÖZÜ

İyi şeyler ayağınıza gelmez, gidip onları almanız gerekir!