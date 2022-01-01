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İktidarın motoru STOP etti!

Bugün yeni yılın ilk günü…

Dünya her sabah yeniden kuruluyor, her gün yeni bir başlangıç oluyor…

Biz de ulus olarak güzel şeyler umut etmek istiyoruz… İstiyoruz ama umut ve istek başka, gerçek başka…

Ülkemizin gerçekleri, huzurlu günler hayal etmemizi bile önlüyor!

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Barış ve huzur, maalesef bizden çok uzakta görünüyor.

Yılın son günü yapılanlara bakar mısınız?

“Kılıçdaroğlu girmesin” diye, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına zincir vurdular! Ankara'da yaşanan utanılacak bir olay bu!

İstanbul'da, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp, yenine AKP'li bir başkan seçileceği konuşuluyor.

Bunu düşünenler utanmıyor da… İmamoğlu, 806 bin oy farkı ile Başkan seçildi. Vatandaşın iradesini yok sayıp onu uydurma bir suçla itibarsızlaştırmaya çalışmak hadsizlikten başka nedir ki?

Her türlü haksızlığın tavan yaptığı ülkemizde huzura kavuşmak çok zor!

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Birçok okurum gönderdikleri mesajlarla soruyor:

“Yeni yılda halimiz ne olacak?”

Dilerim iyi olur ama dilemekle bir şey olmuyor!

Yaşananları hep beraber görüyoruz.

Fal bakmak gereksiz! Sonuç malûm!

Yılın ilk günü, tüm vergilere, harç ve cezalara yapılan ağır zamlar yürürlüğe girdi. Bunların devamı da gelecek!

Elektriğe zam… Doğal gaza zam… Benzine, mazota zam… Suya zam… Gıda maddelerine zam…

Bütün bunlar, bu kışın çok zor geçeceğini ve insanlarımızı iyice üzeceğini gösteriyor.

Kişisel ihtiraslar, ülke çıkarlarının üstünde tutulursa, içinde bulunduğumuz kriz her gün biraz daha derinleşip sıkıntıları arttıracak demektir.

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Yeni yılda memur, emekli, dul ve yetime yapılacak zamlar onları memnun edecek oranda olacak mı?

Görünen o ki, fazla umut yok!

İktidar, insanlara biraz olsun nefes aldıracak hiçbir çözüm üretemiyor. 2002'den bu yana, yirmi yılın yorgunluğuyla motor stop etmiş gibi…

O zaman ne yapıyor?

Acilen KORKUTMA politikasına başvuruyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan ‘Özel Teftiş' bunun

ifadesidir!

Belediyede 557 kişinin terörle bağlantısı olduğunu iddia eden İçişleri Bakanı'nın elinde geçerli bir kanıt yok, tanık yok, belge yok! Sadece laf var!

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Merak ediyorum… Şu AKP içinde siyasi adaba önem veren, âdil davranmaktan yana olan, gittikleri bu yolun yanlış yol olduğunu gören, vicdanını sesini dinleyen insan kalmadı mı?

Hepsinin gözleri mi bağlandı?

Hakkaniyetten yana olan yok mu?

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Geçtiğimiz yıl hem dünya, hem Türkiye için çok zor bir yıl oldu. Bu yılın daha iyi, daha güzel olacağına dair hiçbir işaret görünmüyor! Fakat direneceğiz, başka çaremiz yok!

Umutlar bitmez… Umudunu yitiren her şeyini kaybeder!

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, okurlarımın yeni yılını kutluyor, 2022'nin ulusumuz için hayırlı olmasını diliyorum.

TEBESSÜM

Kuş kafese girdikten sonra…

Yurdun her yanından gelen şikâyet mesajlarını okurken aklıma hep şu öykü geliyor:

Bir pencereye asılan kafesteki kuş, sadece geceleri ötüyormuş…

Bir yarasa: “Güzel kardeşim, sesin çok iyi. Neden gündüzleri ötmüyorsun?” diye sorunca kuş, yanık bir sesle şöyle cevap vermiş:

“Ah, sorma yarasa kardeş… Beni gündüz öterken yakaladılar. Bu olay bana ders oldu. Artık gündüzleri ötmüyorum.”

Yarasa ona acı bir sesle demiş ki:

“Artık iş işten geçti yavrum. Bunu yakalanmadan önce düşünmen gerekirdi.”

Kıssadan hisse: Kuş kafese, balık ağa girdikten sonra akıllarının başlarına gelmesi faydasızdır. Başa gelen çekilecektir!

GÜNÜN SÖZÜ

Karnı aç olan doyana kadar, gözü aç olan ölene kadar yer!

