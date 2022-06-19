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Kendimizi doyuramıyoruz!

Ülkemizi yönetenler, dünyanın en verimli, en bereketli topraklarını çöle çevirdiler.

Şimdi 10 bin kilometre uzaklıktaki Güney Amerika ülkesi Venezuela'da buğday üretme peşine düşmüş bulunuyorlar!

“Türkiye'yi uçuracağız” demişlerdi, sözlerinde durdular ve Türkiye'yi yoksulluğa uçurdular!

İktidar “Büyük başarılara imza attık, halkımızı enflasyona ezdirmedik, Almanlar bizi kıskanıyor!” gibi sözlerle övünürken, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere “Türkiye fakir ülkedir!” diyerek, söylemlere ters bir sözü ağzından kaçırdı!

Bu ifade yanlış değildir. Gerçekten, Türkiye halkının yüzde 80'i son 20 yılda daha da fakirleşmiştir.

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Her gün gelen zamlar nedeniyle millet şaşkın, perişan, üzgün ve kızgın! İnsafsız fiyat artışları cepleri de, yürekleri de yakıyor! Bu müthiş fırtınaya can mı dayanır?

84 milyon insanımızın en az 64 milyonu “Geçinemiyoruz” diye haykırıyor.

Sivri akıllı bazı AKP milletvekillerinin pahalılığa bulduğu çareler ise çok ilginç… Kimi domatesin tane ile alınmasını tavsiye ediyor, kimi de “Çayı şekersiz içseniz ne olacak?” diyor. Siz aklınızla bin yaşayın, e mi?

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Türkiye artık kendi kendini besleyemez bir ülke… Gıdada dışa bağımlıyız! Dünyanın 126 ülkesinden tarım ürünü satın alıyoruz. Savaş gibi, kıtlık gibi ya da döviz bulamamak gibi çeşitli sebeplerle gıda ürünü satın alamayacak hale gelirsek durumumuz ne olacak? Bunu düşünmek bile istemiyorum!

Kötü yönetim nedeniyle ülkemizde hem ekilecek arazi alanları küçüldü, hem de çiftçi sayısı endişe verecek oranda azaldı.

Mazot fiyatları öylesine uçtu ki (bir yılda yapılan zam oranı yüzde 315) zavallı üretici traktörünün deposunu bile dolduramaz hale geldi.

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AKP iktidarı tarımın stratejik önemini ne yazık ki, bir türlü kavrayabilmiş değil!

Türkiye, hızla bir gıda krizine doğru giderken iktidar hiçbir uyarıyı dinlemiyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere'nin (sanki sanayide harikalar yaratmışız gibi) tarım üretiminin katma değerini küçümseyerek:

“Tarım tarım diye bağırıyoruz. Tarım alanı, toplamın 30'u ve getirdiği gayrı safi milli hasıla 50 milyar dolar.” diye dudak bükmesi şaşırtıcıdır.

Bu nasıl bir yöneticidir ki, dünyayı tanımıyor? Ona Amerika, Hollanda, İtalya, Fransa gibi gelişmiş sanayi ülkelerinin tarıma çok önem verdiklerini, sanayide olduğu gibi tarımda da gelişmiş ülkeler olduklarını hatırlatalım.

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Biz maalesef kendi ürettiğimizle kendimizi doyuramıyoruz!

Tarımı çökerten, çiftçiyi tarlaya gömen AKP iktidarı “Sınır ötesinde, Sudan'da, Venezuela'da arazi kiralayıp tarım yapacağız” masalını bırakıp “Türkiye'de toprak mı bitti? Tarım arazisi mi kalmadı?” sorularına cevap vermeli!

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, art arda gelen zamların tarımsal üretime vurduğu darbeyi “Çiftçiyi mezar kazıp diri diri içine girecek hale düşürdüler.” sözleriyle özetledi.

TEBESSÜM

Temel'in tosuncuğu!

Temel, meyhaneye girip heyecanla bağırır:

“Hey garson! Herkese benden içki ver. Baba oldum ben… Baba oldum… Bizim hanım bugün 10 kiloluk bir tosuncuk doğurdu… Babasının oğlu… Onunla gurur duyuyorum.”

Herkes sıraya girip “Allah, bebeği analı-babalı büyütsün” diyerek Temel'i tebrik eder.

Birkaç ay sonra Temel yine meyhaneye geldiği vakit sorarlar:

“Senin tosuncuk şimdi kaç kilo oldu?”

Temel “7 kilo” der.

“Nasıl olur? Doğduğuna 10 kilo değil miydi?”

Temel gururla cevap verir:

“Sünnet ettirdim de…”

GÜNÜN SÖZÜ

Hayatta başarı kolay değildir ama inananlar başarır!

