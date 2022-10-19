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Maden işletmecileri paraya kıyamıyor!

Maden kazası nedeniyle dün yüreğim bir kez daha sızladı!

New York'tan bir e-posta aldım.

Gelen o mesajı okuyunca, Amasra'da 41 canın kaybına sebep olan maden ocağı kazasının “fıtrat” değil, “cinayet” olduğunu acı acı düşündüm.

“New York'la Amasra ilçesinin ne ilgisi var?” diyeceksiniz.

Onu anlatacağım.

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Amerika'da şirketleri olan ve halen New York'ta bulunan Türk işadamı Cenk Tuncay Amasra'daki maden kazasını duyunca aklına yıllar önceki bir iş görüşmesi geldi, yüreği sızladı ve:

“Madenlerin işletmecileri paraya kıyıp gelişmiş teknolojik uyarı sistemlerini kullansalar, masum işçilerin hayatlarını kurtarırlardı” diye acı acı düşündü.

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Maden işletmecilerinin paraya kıyamadıklarını belirten Cenk Tuncay, New York'tan bana gönderdiği e-postada özetle şöyle yazıyor:

“Ben bizzat, 17 yıldır maden işleten Mehmet Hattat'ın kendisine yıllarca önce sistemi tanıttım…

‘Ooo, pahalıymış…' dedi ve gitti…

Şimdi de canlarımız gitti. Kalan sağlar bizimdir.

Yurt dışında, uygar ülkelerde, grizu patlamıyor. Onların fıtratı teknoloji, fıtrat şaşırıyor.” (Cenk Tuncay-New York)

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Mehmet Hattat, kazanın meydana geldiği maden ocağının işletmecisi değil ama onun da bölgede işlettiği maden ocakları var. “Ooo… Pahalıymış!” diyerek almadığı güvenlik sistemini veya aynı kalitede benzerini almamakta ısrar ederse, bu facianın benzeri kendi başına da gelebilir. Uyarmak görevimiz!

Paraya kıyılıp Batı ülkelerinin kullandığı güvenli bir sistem kurulsaydı, 41 masum işçi ekmek parası yolunda can vermeyecekti!

Maden kazaları fıtrat veya kader değil, bilimde ve teknolojide geri kalmanın sonucudur.

Amerika Birleşik Devletleri vatan hainlerini ne yapar?



1973-1977 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlığı yapan Henry Kissinger önümüzdeki yıl 100 yaşına giriyor.

İlginç bir adamdır Kissinger… Uzun yıllar ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Kissinger'in geçmişteki birçok kanlı olayda parmağı vardır.

Yıllar önce New York'taki Rockefeller Vakfı'nda yaptığı ünlü konuşması, Amerikan dış siyasetinin rehberi gibidir. Şöyle diyor:

“Amerika olarak neden güçlüyüz biliyor musunuz? Bizler aramızdaki vatan hainlerini öldürürüz. Diğer ülkelerdeki vatan hainlerini ise kahramana dönüştürüp o ülkelerin üst yönetim konumlarına getiririz. Yani içteki vatan hainlerini yok ederken, dıştaki hainleri maşa gibi kullanırız. İşte o nedenle dünya avucumuzdadır.”

TEBESSÜM

Haddini bilen eşek!

Eşeğin biri ormanda anırıp duruyormuş.

Bütün hayvanlar “Yeter artık, sus, kafamız şişti yahu” demişler.

Eşek “Size ne yaa? Benim keyfime kim karışır? İstersem nara, istersem çifte atarım” dedikten sonra başlamış yine anırmaya…

Diğer hayvanlar, eşeğin eşekliğini bildikleri için “Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar” sözünü hatırlayarak susmuşlar.

Bir süre sonra, ormanların kralı aslan gelmiş, bakmış eşek durmadan anırıyor, öyle bir kükremiş ki, eşek bir anda sus pus olmuş.

At, usulca eşeğin yanına gitmiş “Hadi” demiş “Anırsana yahu! Ne duruyorsun?”

Eşek “Yooo” diye cevap vermiş “Her ne kadar eşeksem de, benim eşekliğim buraya kadardır!”

GÜNÜN SÖZÜ

Hayat hain tuzaklarla doludur. Önemli olan oraya düşmemektir!