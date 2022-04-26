PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Modern barbarlar!

Adam olmak, insan olmak zordur.

Bugün dünyada, adam olamayanların başında ABD Başkanı Joe Biden geliyor.

Joe Biden, başkan olmuş ama adam olamamış!

Görünüşü insan, sözü insan ama özü insan değil!

Haksızlık ruhuna işlemiş!

Seçildiği günden beri dişlerini göstererek, her an karşısındakini ısıracak bir sırtlan gibi vahşi gözlerle Türkiye'ye bakıyor.

İşte o Biden, 1915 olayları için yine “SOYKIRIM” dedi.

Hay soykırım kadar kafana taş düşsün, emi!

Nedir senin derdin yaa?

Türk ulusunun soykırım yaptığını söylemek, arsızca, utanmazca bir iddiadır.. Vicdansızlık bunların hamurunda var. Karakterleri öyle…

Fazla uzatmaya gerek yok!

Gerçekçi olalım!

Bu durum, bizim dünya politika sahnesindeki güçsüzlüğümüzün sonucudur.

Güçlü olsak kim buna cesaret edebilir ki?

O nedenle, gelen vuruyor, giden vuruyor!

Arsızlık, vicdansızlık bunların mesleği haline gelmiş…

Karakterleri böyle!

Biden ve şürekasının “Soykırım” diye yaygara yapması gerçekte, beş para etmez bir davranıştır.!

Soykırıma siyasilerin değil, yargının ve tarihçilerin karar vermesi gerekir…

Böyle bir karar var mı? YOK!

O halde halt etmeyin, uğursuz çenenizi kapatın!

★★★

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, çapının adamı olmayan ABD Başkanı Joe Biden'in densizliğine, attığı bir tweetle şöyle cevap verdi:

“Milyonları ölüme götüren, dünya savaşları çıkartan, kitlesel imha silahları yapan, atom bombası atan modern barbarlar… Bizim tarihimizde soykırım ‘Holokost' yoktur. Siz aynada kendinize bakın!”

“Gaflet, dalalet ve ihanet!”

Yalnız ABD Başkanı Joe Biden değil… Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da, aynı iddiayı sürdüren bir takım münasebetsizler de var!

Bunlardan biri Garo Paylan…

İstanbul Milletvekili ve HDP Genel Başkan Yardımcısı olan bu adam Türkiye'yi karıştırmak için özel görevli sanki!

Türk halkının devlete ödediği vergilerden maaş alıyor, Türkiye Cumhuriyeti sayesinde karnını doyuruyor, bir yandan da ülkeyi karıştırıp devletin altını oymaya çalışıyor!

Adamın işi gücü eski yaraları kaşımak, insanları tahrik edip, yeni olaylar çıkartarak Türkiye'de kargaşa yaratmak!

İşte bu Garo Paylan, tam da 23 Nisan günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne küstahça bir önerge vererek:

“Türkiye Ermeni soykırımını tanısın!” dedi.

Şu arsızlığa, utanmazlığa bakar mısınız?

Tam bir kışkırtıcılık…

Amaç milleti tahrik edip olay çıkartmak olabilir… Belki de asıl amaç 6'lı Masa'yı zora sokmaktır!

Bu adam, sinsi ve bölücü davranışıyla, barışa ve demokrasiye kurşun sıkmıştır! Bunun başka izahı yoktur!

★★★

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'li Garo Paylan'ın soykırım önergesini “Gaflet, dalalet ve hatta ihanet” olarak niteleyerek şöyle dedi:

“Tarihsel gerçeklikten yoksun, hukuk nezdinde geçersiz bu bühtanı hükümsüz addediyoruz. Bu girişimin, Gazi Meclis çatısı altında yapılması karşımızdaki vahametin ciddiyetini gösteriyor. Türk devleti ve milleti, bu ahlâksızlığa hukuki çerçevede gereken cevabı verecektir. Bizim tarihimizde kara bir leke yoktur.”

TEBESSÜM

Karısını seven adam…

Adam, karısını o kadar çok seviyormuş ki, her akşam yatarken ellerini yukarı doğru kaldırıp dua ediyormuş:

“Allah'ım… Ne olur karımın başı ağrımasın, benimki ağrısın! Sakın onun bir yeri kırılmasın, kırılacaksa benimki kırılsın… O asla üzülmesin, ben üzüleyim…”

Duanın son bölümünde de şöyle diyormuş:

“Allah'ım… Ne olur karımı dul bırakma, beni bırak!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanların dünyası küçük olunca birbirlerine çarparlar!

