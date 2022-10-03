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Tabağına ne doğrarsan kaşığına o çıkar!

Kimler “Ekonomimiz kötü, enflasyon halkı bitirdi, insanlarımız perişan” diyorsa meğerse yalan söylüyorlarmış!

Bunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmadan öğrendik. Demişti ki:

“Hani ekonomide her taraf çökmüştü, batmıştı? Helikopterden o yolları gördüm. Araçlar, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, TIR'lar tıklım tıklım, yollar dolu. Bu bir şeyi gösteriyor, ekonomik canlılığı gösteriyor.”

H H H

Helikopterden bakarak ekonomi değerlendirmesi yapmak gerçekten ilginçti ve daha önce böyle bir keşif yapmak hiç kimsenin aklına gelmemişti.

Peki, enflasyonun yüzde 80 (gerçekte yüzde 180) olması neyi gösteriyor?

“Faiz sebep, enflasyon sonuç” diye diye enflasyonu patlatmak iyilik göstergesi midir?

Ya da dolar kurunun kısa sayılacak bir zaman dilimi içinde iki katına çıkıp 18.80 lira olması nedir?

Milli gelirin 12.500 dolardan 9.500 dolara düşmesine ne diyelim?

Çarşı-pazarda can yakan fiyatlar ekonominin iyi olduğunu mu gösteriyor?

H H H

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılındaki Anayasa Referandumu'ndan önce “Verin bu kardeşinize yetkiyi, dolarla, enflasyonla mücadele nasıl olurmuş görün” demişti…

Millet yetkiyi verdi ve “TEK ADAM sistemi” kuruldu.

Dört buçuk yıldır her şeye o karar veriyor. Peki, sonuç nedir?

Türk ekonomisi yere çakıldı. Döviz kurları fırladı, enflasyon ve zamlar milleti perişan etti.

H H H

Sayın Cumhurbaşkanı ekonomiye (günlük harcaması 10 milyon lira olan) sarayından ya da helikopterden bakıyor. Halkın içine girip insanların sıkıntılarını görmediği için “Helikopterden o tıklım tıklım yolları gördüm. Bu, ekonomik canlılığı gösteriyor” diyor.

Gösterge bu olunca, Cumhurbaşkanı'na halkın sıkıntılarını, ülkemizin içinde bulunduğu üzücü gerçeği anlatmanın imkânı yok maalesef!

Bir ülkenin insanları yaşam kalitesini kendileri seçer. Tabaklarına ne doğrarlarsa, kaşıklarına o çıkar!

Anlayan beri gelsin!

Maliye Bakanı Nurettin Nebati, “Tüm dünyanın örnek alacağı ekonomi modeli” diyerek bir şeyler açıkladı ya… Okurlarımdan hâlâ sorular geliyor:

“Sayın Bakan ne demek istedi?” diyorlar.

Onlara bir cevap verebilmek için Nurettin Nebati'nin sözlerini bir kez daha okudum. Şöyle demişti:

“Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır.”

Ben bu sözlerden bir şey anlamadım…

Siz anladınız mı?

Dünyanın örnek alacağı bir ekonomi modelini uyguladığını iddia eden Nebati Bey'in sözlerini anlamasak da olur. Çünkü görünen köy kılavuz istemez… Her şey ortada:

Döviz bir yılda, 8 liradan 18.80 liraya çıktı.

Enflasyon yüzde 20'den, yüzde 80'e yükseldi…

Temel maddelere acımasız zamlar yapıldı.

Millî gelir düştü, insanlar daha da fakirleşti.

Nebati'ye göre “Dünyanın örnek alacağı ekonomi modeli” bu demek ki!

TEBESSÜM

İnekler pipo içer mi?

Köyün muhtarı kahvede okey oynarken Temel içeri girmiş:

“Yahu muhtar efendi… Senin ineklerin arasında pipo içen bir inek var midur?” diye sormuş.

Oyunda dikkati dağılan muhtar “Ya sabır” diyerek, sinirli bir şekilde cevap vermiş:

“Ula aptal mısın sen Temel? İnekler ne anlar pipo içmekten?”

Temel “Eyvaah” demiş “Demek ki, senin ahır yanıyor!”

GÜNÜN SÖZÜ

Mutsuzluk yalnız insanı değil tüm toplumu aptallaştırır!