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Tekrar başa döndük!

Şaşırdım kaldım…

“Sandık yaklaştıkça kim bilir daha neler neler duyacağız?” diye düşünmeden edemedim.

Seçime 8 ay kala Türkiye yolsuzluklarla çalkalanıyor.

Bir kısım AKP milletvekili ile bazı bakanlar hakkındaki iddialar Kaf Dağı'ndan bile duyuldu.

İşin en hazin tarafı, tüm bu yolsuzluk iddiaları ve suç duyuruları hakkında hiçbir işlem yapılmaması, bırakın davayı, soruşturma bile açılmaması……

Ülkemizde siyaset o kadar kirlendi ki, temizlemesi çok zor! Bir “Temiz eller operasyonu”na ihtiyacımız var. Her geçen gün biraz daha batıyoruz!

Türkiye, rüşvet ve yolsuzluk sarmalında çırpınıp, ayakta kalmaya çalışırken duyduğumuz sözlerle hayrete düşmeyelim de ne yapalım?

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, pazar günü bir vakfın toplantısında yaptığı konuşmada:

“Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi de biz hallederiz. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz.” dedi.

Bu sözleri duyunca tabii ki, herkes gibi ben de şaşırdım…

20 yıldır ülkeyi kim yönetiyor Allah aşkına?

AKP, 20 yıl önce “Yolsuzluk, yoksulluk, yasakları kaldıracağız” diye iktidara gelmemiş miydi?

Ne oldu?

Aradan 20 koca yıl geçtikten sonra bir de baktık ki…

Yolsuzluklar artmış…

Yoksulluk ikiye-üçe katlanmış…

Yasaklar insanlara nefes aldırmaz hale gelmiş…

20 yılda yapamadığınızı bundan sonra nasıl yapacaksınız?

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Türkiye'ye vaat edilenlerin tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız.

Ben, Sayın Cumhurbaşkanı'nın pazar günkü konuşmasının, partisinin 20 yıllık iktidarı boyunca tüm bu sorunları çözemediğinin itirafı olduğu şeklinde düşünüyorum.

Sorumlu kim?

20 yıldır ülkeyi Bay Kemal mi yönetiyordu?

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Şimdi başa döndük. Tekrar 20 yıl önceki vaatleri duyuyoruz.

Milletin yolsuzluk ve rüşvet bataklığından kurtulması için 20 yıl daha beklemesi mi gerecek?

Hep vaat, hep vaat, fakat… Yıllardır ses var görüntü yok!

Nedir bu kaderimiz?

Türkiye'nin yarısı uykusuz!

Uyku tabii ki, güzel şeydir. Hele çok çalışıp yorulmuşsanız, üzerinize günün yorgunluğu çökmüşse, uykuyla ne güzel dinlenir insan!

Rahat ve güzel uyku huzur yastığıdır, sağlık belirtisidir. Fakat… Maalesef Türkiye'nin yarısı uykusuz!

Yaşanan sıkıntılar, gelen ağır zamlar, artan enflasyon, ekonomik çöküş insanda uyku bırakmıyor!

Yapılan araştırmalarda, 85 milyonluk Türkiye'de rahat uyuduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 50 çıktı.

Diğer yüzde 50 ise, kimi az, kimi çok, uykusuz ve huzursuz…

Mesela ev kadınları arasında iyi uyuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 41. Geri kalan yüzde 59 ev kadınının uyku durumu bozuk.

Psikologlar, Türkiye'deki ağır yaşam şartlarının, halkı canından bezdiren fiyatların, bankalara olan kredi borçlarının insanların birçoğunu uykusuz bıraktığını söylüyor.

Zamlar uyku kaçırıyor!

Toplum sağlığı açısından çok sakıncalı!

TEBESSÜM

Mahkûmun son arzusu!

Gezmek için Amerika'ya giden bir Karadenizli, mafyacı polislerin iftirasına uğramış ve jüri haksız yere onu suçlu bulunca hâkim idam kararı vermiş…

İnfaz günü gardiyanlar kurala uyarak sormuşlar:

“Son arzun nedir?”

Karadenizli sakin bir şekilde son arzusunu söylemiş:

“Beni Başkan Biden denilen herifin yanına gömün!”

Gardiyanların tepesi atmış:

“Ulan sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Başkan Biden daha ölmedi ki?”

Karadenizli gayet sakin:

“Olsun” demiş “Benim acelem yok… Beklerim!”

GÜNÜN SÖZÜ

Herkes alkışlıyorsa ortada bir sorun var demektir!