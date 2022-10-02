PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adalar gizli-saklı değil, açıkça silahlandırıldı; seçim için hatırlandı

Yasağa rağmen Yunanistan Midilli Adası'na Mekanize Piyade Tümeni, Limni, Sakız ve Sisam adalarına birer Mekanize Tugayı olmak üzere Kuzey Ege Adalarında 1 Tümen, 3 Tugay ve 5 Alay konuşlandırıldı.

– Limni ve Midilli adalarında savaş uçaklarının konuşlandırıldığı havaalanlarını da yasağa rağmen yaptı. Tüm bunlar 2008'den sonra gerçekleştirildi.

18-21 Eylül 2022'de Yunanistan'ın, ABD hibesi zırhlı araçları Midilli ve Sisam adalarına konuşlandırdığı İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından saptandı. Gayri askeri statüdeki yani silah ve asker bulundurulmaması, hatta üzerlerinden askeri uçakların bile geçmesi Lozan ve Paris anlaşmalarına göre yasak olan bu adalarda ortaya çıkan görüntüler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Provokasyon kokan adımları takip ediyoruz. Yunanistan, bizim dengimiz, muhatabımız değildir ve olamaz” dedi. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan ve ABD'ye protesto notası verdi.

Yapılan açıklamalarla, Yunanistan'ın adaları gizlice silahlandırdığı algısı yaratıldı. Ancak Yunanistan, ABD silah ve araçlarını 2008'den beri açıkça konuşlandırıp resmi sitelerinde yayımlıyor. Bunu, emekli Kurmay Albay Ümit Yalım sıkça gündeme getiriyor. Ama bunları söylediği, yazdığı için orduevlerine, sosyal tesislere girişi yasak..

SAKLI- GİZLİ DEĞİL

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı sitelerini incelediğimizde, adaların silahlandırılmasının gizli-saklı değil, açıktan yapıldığı anlaşılıyor.

Örneğin Midilli Adası'na 2017'de konuşlandırılan ABD yapımı CH- 47 helikopteri ile Yunan askerleri paraşüt eğitimi yapıyor. Yunanistan'ın, Sisam Adası'na konuşlandırdığı ABD yapımı M-48 tanklarının namluları Kuşadası- Davutlar yönüne çevrilmiş. 11 Aralık 2017'de ABD yapımı 203 mm.lik kundaklı motorlu Obüs ve M-48 tanklarıyla yapılan atışların sesi Kuşadası ilçesinde de duyuluyordu.

GÜMBÜR GÜMBÜR

Sisam Adası'nda, 11 Aralık 2017'de, ABD yapımı 203 mm.lik kundağı motorlu Obüs M-48 tankları ile gümbür gümbür atış yapan Yunanistan'a nota verilmedi. İktidar bu duruma seyirci kaldı. Yunanistan, 2017'de, Sisam Adası'na ABD yapımı APACHE Taarruz Helikopterleri konuşlandırdı. Helikopterler Türkiye'ye yönelik taarruz harekatı için hazır bekletiliyor.

Gayri askeri statüdeki Limni Adası'na ABD yapımı TOW Tanksavar silahlarını konuşlandıran Yunanistan, silahların fotoğraflarını resmi internet sitesinden bütün dünyaya yayımladı. Statüsü aynı olan Bozbaba Adası'nda, 31 Mayıs 2017'de, ABD yapımı 105 mm.lik Çekili Obüslerle gümbür gümbür atış yapıldı. Sakız Adası'nda, 31 Ekim 2018'de, ABD yapımı 155 mm.lik kundağı motorlu Obüslerle gümbür gümbür atış yapılıp sesi İzmir'de duyulurken bu duruma da seyirci kalındı.

Sonuçta, Yunanistan, 2008'den beri ABD silah ve araçlarını gayri askeri statüdeki adalara alenen konuşlandırıp teşhir ediyor. Türkiye'nin yapılanlara 14 yıl sonra cevap vermesi de tabii yadırgandı.

TÜRKİYE NE YAPMALI?

1914'de 6 büyük devlet (Almanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya) kararı ve 1923 Lozan Antlaşması'na göre Taşoz, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ahikerya, İpsara ve Bozbaba adalarının kullanım hakkı Yunanistan'a verildi. Bu adalara deniz üssü kurulamayacak, askeri amaçla kullanılamayacaktı. Oysa bugün 9 adanın tamamı silahlandırıldı. Limni ve Midilli Adası'nda Türkiye'ye yönelik jet harekatı için 2 havaalanı inşa edildi, savaş uçakları konuşlandırıldı. Midilli Adası'na 1 Yunan Mekanize Piyade Tümeni, Limni, Sakız ve Sisam adalarına birer Yunan Mekanize Tugayı olmak üzere Kuzey Ege Adalarında 1 Tümen, 3 Tugay ve 5 Alay konuşlandırıldı. Adaların silahlandırılması ve işgalini her fırsatta anlatan emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Türkiye'nin ne yapması gerektiğini şöyle anlattı:

“Türkiye, NATO, Birleşmiş Milletler ve Altı Büyük Devlet Kararı'nda imzası bulunan devletler nezdinde girişimde bulunarak adalara silah sevkiyatını durdurmalı ve Yunan askeri birliklerinin geri çekilmesini sağlamalıdır. Adaların gayri askeri hale getirilmemesi halinde Yunanistan'ın toplam 9 adayı kullanma hakkına son verilmeli ve adalara Türk birlikleri yerleştirilerek Kuzey Ege Adaları üzerinde Türkiye'nin egemenliği tesis edilmelidir.”

AÇIK İŞGAL

20 Türk Adası ve 2 Türk Kayalığı'nın işgali de gizli değil, açık bir işgaldir. Bu adalarda ABD yapımı araç ve silahlar konuşlandırıldı. Örneğin, Yunan Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Aydın Eşek Adası'na ABD yapımı CH 47 Helikopteri ile geldi. Adada ABD yapımı Hummer jipler ve 81 mm.lik havanlar konuşlandırıldı. Hurşit Adasında ABD yapımı 105 mm.lik Çekili Obüslerin namluları da Türkiye'ye yönlendirilmiş..

Sonuçta, adalar açıkça silahlandırılıyor, işgal ediliyor, biz ise sanki yeni oluyormuş gibi açıklamalar yapıyoruz. Seçim olmasaydı belki adaları hatırlayan da olmazdı…