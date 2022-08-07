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Çalıntı sorularla sınavı kazandırıp ÖSYM’ye yerleştirmişler

Başlığı okuyunca, “Bu kadar da olmaz” demişsinizdir. “Olmaz olmaz” demeyin, bunlar gerçek. ÖSYM'den çalınan sorularla sınavı kazananlardan bazı kişilerin daha sonra ÖSYM'ye girdikleri, hem de bunlar arasında soru bankasının bulunduğu “Kozmik oda” olarak bilinen yerde göreve başlatıldıklarını sınav soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman ortaya çıkarmıştı.

Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'den de, soruşturmayı yürüten C. Savcısı Yücel Erkman'dan birden bire soruşturma dosyası alınmıştı. Acaba, dosyanın alınması, “kafa” bazı isimler konusunda savcıların geri adım atmaması mıydı? Sormaya ne gerek var mı?

HER SINAVDA

Fethullah Gülen cemaati eğitimin her dalıyla yakından ilgiliydi. Özel okulları, dershaneleri, test kitapları hazırlama birimleri, matbaaları, öğrencileri sınava hazırlamak adı altında yurtlar, evler kiralanması da sistemin birer parçasıydı.

1999 yılında soru kitapçığının İhsan Örs tarafından çalınması üzerine sınavdan bir gün önce bu fark edilmiş, sınav yapılmadan yeni soru kitapçığı basımı için sınav ileri tarihe ertelenmişti. Bakın şu işe kitapçığı çalan kişi Türkiye'den kaçıyor, önce Romanya'ya, sonra Pakistan'a, İran'a gidiyor, tam bir yıl sonra Gürbulak sınır kapısından yurda girerken yakalanıyor. Soru kitapçığını o gün kime götürmüştü? Bunun üzerinde hiç durulmadı.

ÖSYM'nin yaptığı sınavlarla ilgili soruşturma açıldığında şu görüldü: Hemen her sınavda bazı usulsüzlükler var. Sınavda sorulacak sorular, sınav öncesi bir şekilde dışarıya çıkıyordu. Peki bu nasıl oluyor? Biraz araştıralım.

BİR ZAMANLAR BÖYLEYDİ

ÖSYM'nin yıllarca başkanlığını yapan Prof. Dr. Altan Günalp, Fethi Toker dönemini yakından biliyorum. Tıp'ta Uzmanlık Sınavı (TUS) soruları hazırlanacaktı. Soru hazırlamak için davet edilenlerden yanlarında kesinlikle kalem-kağıt, kaynak kitap getirmemeleri istenmişti. Günalp, hazırlanan her soru için kaynak belirtilmesini de zorunlu kılmıştı. Hocalara, “Hangi kitabı isterseniz o kitaplar çalışmanız için sizlere verilecek, yoksa da hemen alınacak” demişti.

Bir tıp fakültesinin dekanı önceden hazırladığı soruları getirip, “Ben bu soruları hazırlamıştım” dedi. Altan Bey, soruları kabul etmeyeceğini belirtti, ardından “Hocam sekreterinizin bu soruları kaç nüsha yazdığını siz de bilemezsiniz” deyip konuyu kapattı.

Günümüze dönelim: ÖSYM, alanında etkin hocalara soru hazırlamalarını istiyor. Sorular kolay, orta ve zor olarak hazırlanıyor. Sınava 45 gün kala sorular, binlerce soru arasından seçiliyor ve soru kitapçığı basıma gönderiliyor. Sınav sonuna kadar içeridekiler dışarıya çıkılamıyor, dışarıdan da içeriye giriş yapılamıyor, telefonla konuşmaları da yasaklar arasında bulunuyor. Ama yine de sorular çıkarılıyor.

ÖSYM'NİN KOZMİK ODASI

Soru kitapçığının bulunduğu yerden digital materyalleri kullanamazsınız. İçeride internet bağlantısı da bulunmuyor. Peki bu sorular nasıl oluyor da önceden çıkarılıyor? İnsanlar bir düşüncenin mensubuysa, kendilerine verilen talimatı ceza alma pahasına yerine getirir. Ayrıca bunlar içeride de yalnız değiller.

Şimdi ilginç bir konuya daha girelim: Çalıntı sorularla Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS) kazanan bazı kişiler, ÖSYM'nin “Kozmik odası” sayılan soru bankasının bulunduğu bölümde işe başlatılıyor. Peki bu kişiler hak ettikleri için mi sınavı kazandılar? Hayır. Sorumlar çalındı ve onlar, çalıntı soruların kendilerine verilen cevap anahtarını kullandılar.

Sonra ne mi yaptılar? Çalıntı sorularla sınav kazandırılanlar, bu kez kendileri soruları çalıp cemaatlerine götürdüler. Özellikle 2005'li yıllardan itibaren hemen her sınavda mutlaka bir şeyler olmuş. İşte, neler olduğunu tam ortaya çıkarabilmek için soruşturma derinleştirildiğinde, savcı değişmiş. Hem bir defa da değil, Yücel Erkman'dan sonra soruşturmada görevlendirilen savcı Abbas Arınan'dan da dosya alındı.

“HELALDİR”

Soruların çalınmasını, “Dinen uygun” olarak gösterenlerin ilginç bir gerekçesi var. Şimdi ne dediklerini öğrenelim:

“Türkiye şu anda bir savaştadır Savaş ortamında her yol mubahdır. Solcular kazanacak değil ya, tabii ki biz kazanacağız. Burada kul hakkı da yenilmiyor. Yapılan her şey helaldir.”

ÖSYM Başkanlığı'nda madem bu işler döndüyse, son yıllarda hemen her sınavda birilerinin hakları yenildiyse, hak etmeyenler soru hırsızlığıyla bir yerlere getirildiyse bunun ortaya çıkarılması gerekir. Savcılığın başlattığı soruşturmalarda hep Fethullahçıların adı öne çıkıyordu. Şimdi de onun yerini başkaları dolduruyor.

HEMEN ALDILAR

Yeni ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, İsmailağa Cemaatiyle bağını gizlememiş. Ama, ÖSYM gibi insanın geleceğiyle doğrudan ilgili olan sınav merkezinin başına cemaatçi birisi getiriliyorsa önce buna bilim insanları karşı çıkmalı.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Süleyman Solmaz, sosyal medyada şunları yazdı: “KPSS skandalının altından Yediiklim çıkıyor. Makamları parselleyenler kiminle çalışıyor, Yediiklim'le. Peki yeni atanan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kim? EBS eski Şube Başkanı. Bu ilişkiler incelenmelidir. Geriye dönük sınavlar mercek altına alınmalıdır.”

Buna ilk tepki Eğitim Bir Sen'den geldi. Solmaz, yazdıklarını sildi silmesine ama yazdıklarının üzerinden 24 saat bile geçmeden, Dekanlık görevinden alındı. Geçmişten hiç ders almayacak mısınız?