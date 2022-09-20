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CHP milletvekillerine getirilen yasak

Yaz dönemi CHP Milletvekilleri için “tatil” değil çalışmayla geçti. Milletvekilleri yalnız seçim bölgelerine değil, özellikle milletvekili çıkaramadıkları illere de toplu olarak gitti. Bazen işyerlerinde, bazen tarlada vatandaşla birlikte oldular. Dertlerini dinlediler, çözüm önerilerini anlattılar.

Bazı milletvekilleri tabana dönük politikaları nedeniyle pek zorlanmayacak. Örneğin Elazığ'da CHP'nin tam 41 yıl milletvekili olmamıştı. Bunu Gürsel Erol kırdı. Kentinin sorunlarını her fırsatta TBMM'ye taşıdı, bir ayağı da her zaman ilinde oldu. Bugün CHP Grup toplantısı Elazığ'da yapılacak. Bu Elazığlılar'ın sorunlarını anlatmaları için de bir fırsat.

ÖNSEÇİM YAPILACAK MI?

CHP'de milletvekillerine, gelecek seçimde “ön seçim” yapılacağı bilgisi fısıldandı. Bu yüzden milletvekilleri yalnız halkla değil, parti teşkilatlarıyla da iyi ilişkiler kurmak durumunda. Gelecek seçim milletvekillerinin seçilecek sırada yer bulması da sancılı olacak. Ama çalışan ve taban politikası yapanları fazla etkilemeyecek.

Ağustos ayında CHP'nin Erzurum'da yapılacak grup toplantısına gidecek 120 milletvekilinin aynı uçağa binmesinin sakıncasını anlatmıştık. Bu uyarımız dikkate alındı ve artık bir ile gidileceği zaman bütün milletvekillerinin aynı uçakta bulunması uygulamasına son verildi. Bunun örneğini de Elazığ'da gördük. Milletvekillerinin bazıları Malatya'ya geldi, bazıları İstanbul, Ankara'dan farklı saatlerde kalkan uçakla, bazıları da karayoluyla ulaştı.

SEFERİHİSAR KAMPI

CHP'nin 4 dönemdir milletvekilleriyle Abant'ta gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısı bu kez İzmir'in Seferihisar ilçesinde 22-25 Eylül'de yapılacak. Yer değişikliğinin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın disipline verilmesiyle ilgisi yok.

AKP'nin hedefinde olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek için onun ilk belediye başkanlığı yaptığı Seferihisar ilçesinde kamp kurulacak. Hemen belirtelim, İzmir-Seferihisar'da kampa girecek milletvekilleri için yine “yolculuk kuralları” na tam uyulacak.

İnsan kaçakçılarının Meksika rotası

Gündeme yeteri kadar gelmeyen hatta pek de bilinmeyen bir konudan söz edeceğim. Son dönemlerde Türkiye'den insan göçü ve insan ticareti alabildiğine yaygınlaşmış durumda. Türkiye'den Meksika'ya giden çok ama dönen yok. Çünkü, Meksika üzerinden ABD'ye gidiyorlar.

Meksika sınırını geçenler ABD makamlarına teslim oluyor. Bu şekilde gelenler hakkında yapılan ilk işlem cezaevine konulmaları. Cezaevine konulanlar 2-3 hafta sonra hakim karşısına çıkarılıyor. ABD'de kendilerine kefil olacak bir isim veren kaçaklar serbest kalıyor. Yaklaşık bir yıl sonra yeniden mahkemeye çıkarılıyor. Dışarıda olduğu sürede çalışma izni de veriliyor.

GİDEN DÖNMÜYOR

ABD'de yaşayan Türkler'in durumuyla ilgilenenlerden, binlerce vatandaşımızın bu yolla ABD'ye gittiğini öğrendim. Bunun için yaptıkları harcama da yaklaşık 15 bin doları buluyor. Türk Hava Yolları'nın son bir yılda İstanbul–Meksika seferlerinde listede isimleri olanlar incelense, gidenin ülkemize dönmediği de sayılarla ortaya çıkar. Sınır eyaleti olan Texas hapishaneleri ağzına kadar Türk dolu olduğu için vatandaşlarımız Texas'a sınır Mississippi, Louisiana gibi eyaletlerdeki cezaevlerine de konuluyor.

ABD için yeni rota Meksika oldu.