PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Haksızlığı duyurmak için kendini feda etti

“Hayatımızı mahvettiler. Neticesi böyle olacağı zaten belliydi. Ama böyle olmamalıydı. Vatanına, milletine hizmetten başka bir şeyi olmayan insanlara bu büyük zulüm yapılmamalıydı” dedi. Bunu söyleyen Hava kuvvetleri Komutanlığı'nın emekli Albay Tuna ablası, emekli Korgeneral Vural Avar'ın sevgili eşiydi.

Hatay'da yaşayann göz doktoru akrabasına göz ameliyatını yaptırmıştı. Acı haberi dün sabah aldığında sevgili eşinin cenazesini Sincan F Tipi yüksek güvenlikli cezaevinden, yani terör ve organize suç örgütü mensuplarının yattığı cezaevinden almak için yola çıktı. Göz yaşları, gözünü kapatan bandajın altından sızıyordu.

UYAN PAŞAM UYAN

O, “28 Şubat Davası'nda yaşanan haksızlıkları, sahte belgelerle kurgulan olaylara isyan etti. Rahatsızlıklarına rağmen cezaevinde doktora gitmemek için hep direndi. ‘Doktora gitmemizi bile malzeme yaparlar' diyordu. Ölmek, kendisi ve arkadaşlarının uğradığı haksızlıkları duymak istemeyenlere duyurmayı amaçlıyordu. Hayatta kalmış olsa ve ömrü yetse tam 2051 yılında tahliye olacaktı. İşte, 28 Şubat Davası hükümlüleri için tahliye tarihi hep böyle.

Emekli generaller Erol Özkasnak ve Hakkı Kılınç'la aynı odada kalıyordu. Cezaevinin yataklarının bulunduğu odaya 19 basamakla çıkılıyor. Bugün, komutanların bir çoğunun odaya çıkacak güçleri bile yok. Odada üç yatak, üç çelik dolap var. Dün sabah Vural Avar uyanmadı. Oda arkadaşı Erol Özkasnak, Avar uyanmayınca uyandırmaya çalıştı.

ÖLÜMÜNE DİRENDİ

Durum, Cezaevi yönetimine bildirildi. Yapılan otopside, gece saat 03.30 civarında vefat ettiği belirtildi. Ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan 19 Ağustos 2021'de cezaevine konulan 14 komutandan birisiydi. Cezaevine ikinci kez konuluşunun 489'ncu gününde vefat haberi geldi. İlk gözaltına alındığı 28 Mayıs 2012 tarihinden 7 Kasım 2013 tarihine kadar da tutuklu kalmıştı.

Demans hastalığına rağmen ilaç almıyor, yemek yemiyor, nerede olduğunu bilmiyordu. Bazı günler musluğun altına geçip bir saate yakın soğuk suyun altında kalıyordu. Kısa süre önce banyoda düşmüş, kaburga kemikleri kırılmıştı. Avukatı Ümit Kara, Avar'ın o zaman hastaneye götürüldüğünü, ancak kendisine cezaevinde kalabileceği raporu verildiğini belirtti. Avar'ın ölüm raporu bugün çıkacak.

KAÇ KİŞİ DAHA

Emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli Korgeneral Çetin Saner, emekli Koramiral Aydan Erol rahatsızlıkları nedeniyle cezalarını iyileştikten sonra çekmeleri koşuluyla tahliye edilmişti. Hükümlü aileleri yargılamadaki hak ihlallerini gerekçe gösterip Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu ama başvurunun üzerinden bir yıldan fazla geçmesine rağmen Anayasa Mahkemesi dosyayı incelemeye bile almadı.

Mahkeme, bu yaşlı-başlı insanların dosyalarını, avukatların, ailelerinin defalarca başvurmasına rağmen bir türlü ele almadı. Hükümlüler arasında 91 yaşında olan eski Hava kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi de bulunuyor. Bunların cezaevinden tabutla çıkarılması mı gerekiyor? Ne yapmış bu insanlar ömür boyu hapis cezasına çarptırılmaları için?

Bununla kalınmıyor, davaları bozulan ve yargılamaları yeniden başlayan 15 emekli asker ile eski YÖK Başkanı Prof.Dr. Kemal Gürüz'ün yargılamasına 20 Mart 2023'de devam edilecek. Bu davada yargılanan emekli Korgeneral İzzettin İyigün de kısa süre önce vefat etti. Daha kaç kişi öldükten sonra Anayasa Mahkemesi cezaevindeki komutanlar için karar verecek?

KENDİNİ FEDA ETTİ

28 Şubat davasında halen yargılanan emekli Tuğgeneral Metin Yükselen, çok yakından tanıdığı emekli Korgeneral Vural Avar'ın ölümü üzerine şunları anlattı:

“28 Şubat davası konusunda her şeyi en az yargılanan bizler kadar biliyorsunuz. Bu nedenle tekraren sizi meşgul etmek istemiyorum. 2012-2013 yıllarında Sincan Cezaevi'nde tutuklu olarak yargılanan bizler tahliye edildikten sonra yargılanmaya devam edildik. 14 komutanımız ve arkadaşımız müebbet hüküm aldı. Bunlardan üçü ağır sağlık durumu nedeniyle evlerinde tedavi edilebilmeleri için salıverildi. Belki de Vural Avar paşa zindandan seslerini duyurmak için kendini feda etti. O müebbet hapsinin gereğine ulaştı.

Hapsin gerekçesi nedir? Islah etmek. 85-91 yaşındaki insanı bu suretle nasıl ıslah etmeyi umuyorsunuz? 70'li yaşlardaki (Burada bazı isimler sıralıyor) mahkumları yaş durumundan tahliye eden adalet, 91 yaşındaki, bu ülkeye kanıyla, teriyle hizmet etmiş komutanların zindanda ölümünden ne medet umar?”

AYNI GÜN VERİLEN KARAR

3 Nisan 2021'de 104 emekli amiral Montrö sözleşmesi konusunda “Emekli Amirallerin Duyurusu” başlıklı açıklama yaptı. Aynı sabah 14 komutanın evi arandı. TESUD Başkanı, Namık Kemal Çalışkan da daha sonra bu davaya Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya karşı çıktığı için dahil edildi. Bu süreçte emekli Tümamiral Orhun Özdemir ile emekli Tuğamiral Raif Naldemir vefat etti.

Onlara neler yapıldığını da sıralayayım: Bırakın yurtdışını, bulundukları ilden ayrılmaları yasaklandı.

14 amirale elektronik kelepçe takıldı, haftanın belirli gününde karakola gidip imza atma zorunluluğu getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, amirallerin orduevine, askeri tesislere girişlerini yasakladı. Bu konuda açılan davalar, amirallerin lehine sonuçlanmasına rağmen. Bakanlık, kararı uygulamıyor.

SUÇ DEĞİLMİŞ!

Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanları Uğur Yiğit, Bülent Bostanoğlu, Murat Bilgel, korumalı lojmanlardan çıkarıldı, korumaları alındı. Bu konuda 6 yargı kararı olmasına rağmen Milli Savunma Bakanlığı yine uygulamadı. İçişleri Bakanlığı, emekli amirallerin VIP'i kullanma haklarını iptal etti.

2021 yılından bu yana emekli amirallere çok çektirildi. Sonuç: Ceza Muhakemesi Kanununun 223-2/A maddesi gereğince suç olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Amiraller Davası'nda yargılanan emekli komutanlarla sohbet ederken, kendi davalarını unutmuş, “Cezaevindeki komutanlardan daha kaçının ölmesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi niçin karar vermiyor?” diyorlardı.

Belki de, onların beraat etmesinde, Vural Avar'ın vefat haberi de etkili etkili olmuştur.

NOT: Vural Avar'ın cenazesi Perşembe günü Kocatepe Cami'nde öğle namazı sonrası, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.