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Kim, kimi yanıltıyor

22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun'da büyük bir sel felaketi yaşanmıştı. 5'i asker 14 kişi sel sularına kapılıp hayatını kaybetmişti. CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Cebeci'nin menfezlerin altının boşaldığını felaketten önce meclis toplantısında fotoğraflarla, video kayıtlarıyla ortaya koymasına rağmen bir önlem alınmadı.

İçişleri Bakanı, Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın'ı, derelerden izinsiz kum-çakıl alınmasına engel olmadığı gerekçesiyle görevden aldı, yerine Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan'ı atadı. Aslan da baskılara dayanamadı, AKP milletvekiliyle yaptığı tartışma sonucu görevden alınmasını istedi. O şimdi Kastamonu İl Özel İdare Genel Sekreteri.

YİNE BİR DAMAT OLAYI

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, İçişleri Bakanı'nın cevaplandırması istemiyle 8 Eylül 2021'de soru önergesi verdi. Önergede Giresun'da yaşanan sel felaketinden sonra İl Özel İdare Genel Sekreteri'nin “kum ve çakıl ocaklarının derelerdeki faaliyetlerini kontrol edemediği” gerekçesiyle Hüseyin Taşkın'ın görevden alındığı belirtildi. Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan vekaleten İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine getirildi.

Yeni atanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri'nin, Görele-Çanakçı Deresi ve Harşıt Vadisi boyunca işletilen kimi kum-çakıl ocaklarına ilişkin jandarma tarafından düzenlenen tutanaklar doğrultusunda, Maden Kanunu'na göre uyguladığı cezai müeyyide sonucu AKP'li milletvekilinin damadının şirketine yazdırdığı ceza nedeniyle siyasi baskıya maruz kaldı. Aslan, Mülkiye Müfettişliği görevine döndü. Yeni Genel Sekreter'in başarısızlığı sonucu değil, siyasi baskılarla görevden ayrıldı. Nitekim, Kastamonu'da sel felaketi yaşanınca aynı kişi bu kez Kastamonu'yla atandı.

UYARI DİKKATE ALINMAMIŞ

Harşıt Çayı üzerinde Tirebolu- Doğankent ve Gümüşhane karayolu üzerinde afet sonucu çöken menfez sonucu 5 asker ve bir kepçe operatörünün (cenazesi bulunamadı) yaşamını yitirmesine sebep olan ihmaller zinciri var. Buna ilişkin CHP Giresun İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Cebeci'nin konuya ilişkin soruları hep cevapsız kaldı. Cebeci'nin İl Genel Meclisi toplantısında menfez altının nasıl boşaldığına ilişkin görüntüleri hiç dikkate alınmadı. O yüzden Necati Tığlı da şu soruları yöneltti:

■ Menfezin altı boşaldığı için 5 asker ve bir kepçe operatörünün ölümüne yol açan menfezin altının boşaltılması sonucu çökmesine sebep olan unsurların ve bundan sorumlu olan kişiler, şirketler ve faaliyetlerine ilişkin herhangi bir soruşturma açıldı mı?

■ Afet ardından görevden alınan Genel Sekreter'in afete ilişkin hangi kusurları tespit edilmiş ve görevinden uzaklaştırılmış ,afet ardından vekaleten atanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri hangi sebeplerle görevden alındı?

■ Haziran ayında, önceki Genel Sekreter Selçuk Aslan döneminde dereden kaçak kum-çakıl çeken 2 firmaya Giresun İl Genel Meclisi Encümeni kararıyla ceza verilmesi ardından Encümen Müdiresinin görevinden alınması, Encümen Üyeliğinin sona erdirilmesi konusunda Bakanlığınızın bilgi ve görüşüne başvuruldu mu?

■ Afetten bir ay kadar önce İl Genel Meclisi toplantısında çöken menfezin altının boşaltılması ile ilgili sunum yapan CHP İl Genel Meclisi Grubu'nun önerisini gündeme dahi alma gereği duymayan kişiler hakkında soruşturma yürütme gereği neden duyulmadı?

“YOK” DENİLDİ AMA…

24 Eylül 2021 tarihli soru önergesine, İçişleri Bakanı 18 Şubat 2022'de verdiği cevapta şöyle dedi:

“Giresun ilimizde meydan gelen sel felaketinde menfezin çökmesi sonucu (5) jandarma ve (1) operatörümüzün şehit olması nedeniyle açılan soruşturma devam ediyor. Dereler üzerinde faaliyet gösteren kum ocaklarının il özel idaresi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından denetleniyor. Bu denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet yürüten (9) kum ocağının işletme ruhsatları iptal edildi. Sel afetinde çöken menfez ile ilgili Giresun İl Genel Meclis tutanakları incelenmiş olup tutanak özetlerinde CHP Meclis Grubunun önerisi veya önergesine rastlanılmamıştır.”

KAYITLAR ARŞİVDE

Bakana “Yok” bilgisi verilmiş ama CHP Milletvekili Necati Tığlı, CHP Grubu adına verilen menfezlerin altının boşalmış olduğuna ilişkin dilekçeyi gösteriyor. Önergeyi veren CHP'li Üye Ömer Cebeci'ye sordum, şunları söyledi:

“22 Ağustos 2020 yılı afetinden önce İl Genel Meclisi'nde Harşıt Vadisinin çakıl ocakları tarafından dere tabanının 20-25 metre düşmesinden kaynaklı ve menfez altlarına girildiğine ilişkin sunum yapıp, Harşıt vadisinde sel afet risk raporu hazırlanmasını, menfezlerin kontrol edilmesini önerdik. Buna ilişkin sunum konuşmalarımın kaydı da Meclis Kamera arşiv kaydında bulunuyor. Bakana, bu durumda bilgilerin sağlıklı ulaştırılmadığını düşünüyorum.”

5 askerimiz, bir kepçe operatörü, devletin ağır ihmali sonucu sel sularına kapıldı. Aradan yaklaşık 20 ay geçmesine rağmen soruşturması bile bitirilmemiş. Olan, vatan evlatlarına, onların yakınlarına oluyor…