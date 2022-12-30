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Konuşan, konuşturan belgeler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iki koldan kuşatıldı. Görevden almak, siyaseten de bitirmek istiyorlar. İçişleri Bakanı, terör bağlantılı, hatta örgütün dağ kadrosundan geldiğini iddia ettiği kişilerin belediyede çalıştığını öğrendiği andan itibaren hemen gereğini yapıp bu kişilerin işlerine son verilmesi, arananların yakalanması talimatını verip adalete teslim edilmesini sağlaması gerekirdi.

Bakanlık gereğini yapmadığı gibi, o teröristlerin kim olduğunu Belediye Başkanlığı'nın ısrarlı taleplerine rağmen yaklaşık iki yıldır bildirmedi. Burada suç işlenmiyor mu? Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesine göre, bunu bilen makamın hemen savcılığa ihbarda bulunması gerekirken bugüne kadar niçin beklendi? Başkan İmamoğlu, basın toplantısında önemli belgeler açıkladı. Onlara bakalım.

SORUŞTURMA YAPILMAYACAK

29 Ocak 2021: İçişleri Bakanı imzasıyla Valiliğe gönderilen yazıda, “Anayasa Mahkemesi tarafından güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılması hükmünün 28 Nisan 2020'de iptal edildiği” belirtildi. Konuya ilişkin yasal düzenleme yapılıncaya kadar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaması gerektiği vurgulandı.

5 Şubat 2021: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bakanlık Makamının, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” konulu emrini emniyet, jandarma, belediye ve diğer ilgili kuruluşlara bildirdi. Vali, “İlgi emrin titizlikle incelenerek; belirtilen hususlara riayet edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini” istedi.

Belediye tarafından, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından önce gönderilen ancak henüz cevap verilmeyen yazılarına ise iptal kararı gerekçe gösterilip “Evrakınız, işlemsiz olarak iade edilmiştir” cevapları verildi.

TERÖR BAĞLANTILI

9 Aralık 2021: İçişleri Bakanı, TBMM'de yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 455'i PKK-KCK mensubu, 102'si diğer örgütlere bağlantılı 557 kişinin bulunduğunu açıkladı, Belediye yönetimini suçladı.

15 Aralık 2021: Başkan Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı adına gönderdiği yazıda “Beyanlarınız karşısında belediyemizin tüm çalışanlarının zan altında kalmaması, adli ve idari işlemlerin yürütülebilmesi, gerekli olabilecek önlemleri alabilmemiz için belirttiğiniz 557 kişiye ait kayıtların ivedi olarak tarafımıza gönderilmesini arz ederim” dedi.

24 Aralık 2021: Yazıya, bakan adına İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık cevap yazdı. İlk kapışma genel müdürün “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine aykırı şekilde yazının gönderildiğini belirtmesiyle yaşandı. Kırbıyık, “Son iki yılda istihdam edilen veya bundan sonra istihdam edilecek kişilerin bildirilmesi halinde, soruşturma ve araştırmaları yapılacak, idarenizle paylaşılacaktır” dedi.

15 Ocak 2022: Yazışma kuralları uyarısına İBB Genel Sekreter Vekili Murat Yazıcı, “Nerede büyük harf, nerede küçük harfle yazacağımızı biliyoruz” karşılığını verdi. Yazıcı, “Bakanın konuşmasında belirtilen terör bağlantılı olduğu belirtilen 557 kişinin isimlerinin kamu yararı ve toplum güvenliğini teminen ivedi olarak tarafımızla paylaşılması talebimizi yeniliyoruz. Gereğini arz ederim” cümlesiyle yazısını tamamladı.

BU AŞAMADA YAPAMAYIZ

5 Ocak 2022: İçişleri Bakanı'nın, “İBB'de teröristler var” demesinin ardından belediye, 2021 yılının Aralık ayında 12 ayrı yazı gönderdi. Personelin arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmasını istedi.

Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli imzasıyla İBB'ye gönderilen yazıda, “Arşiv araştırmasının yapılmasını istediğiniz şirket personelinin göreve başlatıldığı belirtilmektedir. Dolayısıyla işe başlama öncesinde yapılması gereken güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının bu aşamada yapılması mümkün değildir. İşe başlatma öncesinde göndermeniz halinde soruşturması ve araştırması yapılabilecektir” dedi.

8 Aralık 2022: Genel Sekreter Can Akın Çağlar, İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, 15 Aralık 2021 ve 3 Ocak 2022 tarihli yazılarıyla belediye ve şirketlerinde çalıştığı belirtilen terör irtibatlı, iltisaklı olduğu ifade edilen 557 kişi hakkında işbirliği anlayışıyla bu kişilerin listesinin ivedilikle kendilerine gönderilmesini talep etti.

Bakan, 26 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, soruşturmanın 26 Ağustos'ta tamamlandığını belirtti. Çağlar, buna rağmen isim listesinin kendilerine gelmediğini hatırlatıp yeniden gönderilmesi isteminde bulundu.

SABIKA KAYDI OLANLAR

Soruşturma heyetine başta Mülkiye Müfettişi İzmir Grubundan F.C başkanlık etti. Ancak, daha sonra sağlık nedenlerini gerekçe gösterip bu görevden ayrıldı. Heyete, AKP'den Mersin Milletvekili adayı olan H.Y başkanlık etti.

Soruşturma sırasına, istenen her bilgi müfettişlere teslim edildi. Bunların arasında, İmamoğlu'dan önceki dönemde işe alınan ve sabıkalı olanların belgeleri de müfettişe verildi. Bakanlık, raporu Savcılığa vermesine rağmen, terör bağlantılı kişilerin isimlerini belediyeye vermedi ve onlar çalışmayı sürdürüyor.

Çarpıcı bir örnek verelim: Belediyenin bir şirketinde H. , 1 Aralık 2018'de işe başlatıldı. Hakkında arşiv araştırması yapılması için Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Ocak 2019'da yazı gönderildi. Emniyet, 27 Şubat 2019'da gönderdiği yazıda kişinin terör örgütüne üye olduğunu da bildirdi. Peki ne oldu? Bu kişinin işine Ekrem İmamoğlu döneminde yani 4 Nisan 2022 tarihinde dosyalar incelendiğinde son verildi.

Terör bağlantılı kişiler bilinmesine rağmen, bunların çalıştırılması suç değil mi? İçişleri bunları belediyeden niçin gizliyor, gereğini yapmıyor?