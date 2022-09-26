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30 günü aşan prim günü dikkate alınır mı?

Ekim 1996 işe girişim, Mart 1971 doğumum. SSK'lıyım. Hükümetin çıkaracağı EYT yasası formülleri arasında 9.000 prim günü de bulunuyor. Halihazırda tam zamanlı olarak bir işyerinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum. Bazı firmalara da danışmanlık yapıyorum. Aralık ayı da dahil toplam prim günüm 8.756 olacak. Yasa 9.000 prim günü olarak çıkarsa, yasaya takılmamak adına danışmanlık yaptığım

firmanın birinden de 30 günlük ayrıca sigortalı gösterilmem halinde, nisan ayında 9.000 günü tamamlıyorum. 2 yerde tam zamanlı sigortalı görünmemde bir sorun çıkar mı? Tekin E.

İki ayrı işyerinden tam süreli sigortalı bildirilmeniz sorun çıkarmaz. Ancak prim günü ve hizmet süresine ilişkin sosyal güvenlik uygulamalarında ay 30, yıl 360 gün olarak değerlendiriliyor.

Bu bağlamda, birden fazla işyerinden ay içinde toplam olarak 30 günden fazla bildirilen prim gün sayısı 30 gün olarak, bildirilen kazanç tutarları ise prime esas kazancın üst sınırını aşmamak üzere, emekli aylığı hesabında ilgili ayın prime esas kazancı olarak dikkate alınır.

İki ayrı işyerinde tam süreli sigortalı olarak 30'ar gün gösterilseniz de ilgili aydaki prim gün sayınız 30 gün olarak dikkate alınır. Aylık 30 günü aşan prim günleri dikkate alınmaz.

Evli ve engelli erkek çocuğa aylık bağlanır mı?

44 yaşında, evli, üç çocuğu olan erkeğim. Üç yıl önce kanser hastalığı nedeniyle yüzde 80 engelli raporu ile engelli vergi indiriminden yararlanarak SGK'dan emekli edildim. Babamın amcasının çocuğu olmadığı için evlatlık olarak üzerine geçmiştim. 2011 yılında Emekli Sandığı'ndan emekli iken amcam vefat etti. Kanunen miras hakkı bana ait ve tek varisiyim. Engelli erkek çocuklar babadan kalan emekli maaşını alabiliyor diye okudum. Bu yazdığım şartlara göre maaş hakkım var mıdır? Deliktaş

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre, iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya engellilik durumlarının çalışmalarına engel olduğu SGK Sağlık Kurulu'nca onaylanacak raporla tespit edilen erkek çocuklara, muhtaç olmaları koşuluyla, yaşları ne olursa olsun, öğrenci veya evli olup olmadığına bakılmaksızın aylık

bağlanıyor.

Asgari ücretin net tutarından daha az aylık geliri olup, kendisini ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bakmaya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek kadar malı da (para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) olmayanlar

muhtaç sayılıyor.

Bu bağlamda, sağlık durumunuzun çalışmanıza engel olduğunun SGK Sağlık Kurulu'nca onaylanacak raporla tespit edilmesi ve muhtaç sayılmanız halinde babanızdan (evlatlık olarak verildiğiniz amcanızdan) aylık bağlanır.