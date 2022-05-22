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Askerlik borçlanması erken emekliliğiniz için önerilmiş

10 Şubat 1971 doğumluyum. İlk SSK kaydım 20 Mayıs 1991 tarihinde. 77 gün primim var. Daha sonra 15 Ocak 1996'dan itibaren esnaf olarak halen ödeme yapıyorum. 9573 gün prim ödemem var. E-devlette iki seçenek var. 52 yaş, 9000 prim günü, 25 yıl sigorta. İkincisi 58 yaş, 5400 prim günü ve 15 yıl sigorta. SGK'ya gittim, oradan da “56 yaş” dediler. “Belge verebilir misiniz?” dedim, “Son iki yıl olmadan belge veremiyoruz” dediler. Cimer'e yazdım “55 yaşında” dediler, “Askerlik borçlanması yaparsan 54 yaşında emekli olabilirsin” dediler. Benim zaten 9000 gün üzerinde prim ödemem var, daha ne askerlik borçlanması istiyorlar? Ben ne zaman emekli olabilirim? Soydan

52 yaş, 20 Mayıs 1991 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emekli olmanız durumunda tabi olacağınız yaş koşulu. Ancak siz esnaf olarak mevcut durumunuzla 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olacaksınız.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların 4/b (Bağ-Kur) statüsünden normal emeklilik şartları, 1 Haziran 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan fiili prim gün sayıları esas alınarak, kadınsa 20, erkekse 25 tam yıl prim ödeme sürelerinin dolmasına kalan prim gününe göre belirleniyor.

1 Haziran 2002 tarihi itibarıyla mevcut prim gün sayınız ve buna göre 25 tam yıl prim ödeme süresini doldurmanıza kalan prim gün sayısına göre, normal emeklilik için 25 tam yıl (9000 gün) prim günü ve 55 yaş koşullarına tabisiniz. Prim günü koşulunu sağlamışsınız. 55 yaşınızı dolduracağınız 10 Şubat 2026 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Askerlik borçlanması, prim gününüzün yetersiz olması nedeniyle değil, emeklilik yaşınızın geri çekilmesi açısından önerilmiş. Askerliğinizi 15 Ocak 1996 tarihinden önce yaptıysanız, 17 ay askerlik borçlanması yapmanız durumunda emeklilik yaşınız 55'ten 54'e iner ve 1 yıl erken emekli olabilirsiniz.

17 aylık borçlanma için bugün geçerli olan asgari ücrete göre 27.222 TL ödersiniz. Karşılığında 1 yıl erken emekli olup, 12 ay daha az prim ödeyip üstüne 12 ay fazladan emekli aylığı alma avantajı sağlarsınız.

İsteğe bağlı prim ödeyebilirsiniz

25 Eylül 1971 doğumluyum. 1 Ekim 1992 SSK başlangıcım, 3426 gün sigorta primim var. Halen aktif sigortalıyım. 2 çocuk borçlanabiliyorum. Sorduğumda “1440 gün borçlanabilirsiniz” dediler. Onları borçlansam bile 700 gün eksiğim kalıyor. Bu şartlarda nasıl emekli olabilirim? İlla ki 700 gün daha çalışmam mı lazım? Yoksa bunun bir formülü var mıdır? Azize N.

Doğum borçlanması sonrası eksik kalan prim gününüzü illaki çalışarak tamamlamanız gerekmiyor. Eksik kalan prim gün sayınız 1260 günden az olduğundan, çalışmaksızın isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemek suretiyle de tamamlayabilirsiniz.