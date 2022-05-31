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Borçlanma yoluyla emeklilik

Eşim 3 Ekim 1972 doğumlu, ev hanımı. Şubat 1990'da SSK sigorta başlangıcı ve 750 prim günü var. 26 Temmuz 1994'te oğlumuz, 31 Mart 2002'de kızımız doğdu. Doğum borçlanması yoluyla nasıl emekli olabilir? Hüseyin O.

Eşiniz en az 3.600 prim günüyle, 58 yaşını doldurduğunda 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilir. Eksik prim günü için çocuklarınızın doğum tarihlerinden itibaren iki yıl içinde kalan çalışmadığı (prim ödenmemiş) süreler için 720'şer günden 1.440 gün doğum borçlanması yapabilir. 1.230 güne kadar isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir. Eksik kalan 180 prim gününü 4/a kapsamında tamamlaması gerekir. Eşinizin borçlanacağı sürelerin 4/a kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi, bunun için de borçlanma başvuru tarihinde veya öncesindeki son sigortalılık halinin 4/a kapsamında olması gerekiyor.

İşten çıkış kodu

2020 Şubat ayında T. İş Bankası'ndan karşılıklı anlaşarak istifa etmek suretiyle ayrıldım. Sonrasında bankanın tarafıma gönderdiği SGK işten çıkış belgelerinde işten çıkış kodunun ‘22 diğer' olduğunu gördüm. Bir yakınım bu kodun aslında ‘3 istifa' olması gerektiğini söyledi. Acaba işten çıkış kodunun 22 veya 3 olmasının ne farkı vardır? Bu çıkış kodu düzeltilebilir mi? Halil A.

“03 İstifa” kodlu çıkış nedeni “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)” halinde kullanılan koddur.

İşten tek taraflı iradenizle istifa şeklinde değil, karşılıklı anlaşarak yani ikale sözleşmesi ile ayrıldıysanız (ifadelerinizden böyle anlaşılıyor) işten çıkış (fesih) nedeni olarak “22 Diğer nedenler” gösterilmesi doğru.

Yıpranma ne işime yarayabilir?

19 Ekim 1999 tarihinde kamuya atandım. 9 Eylül'den sonra atandığım için emeklilik yaşım 60. 2001-2002 yılları arası 16 ay yedek subay olarak askerlik yaptım. Geçenlerde bir yazınızı okudum. Yazınızdan anladığım, 3 aya yakın yıpranma süresi varmış. Bu süre göreve başlama tarihimi 9 Eylül öncesine çekebilir mi ya da bu yıpranma süresi ne işime yarayabilir? Hasan Ç.

12 aylık yedek subaylık süresi karşılığı 3 ay fiili hizmet süresi zammı (FHSZ/yıpranma) hakkınız olur. Ancak bu yıpranma süresi, 9 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir sigortalılık kapsamında başlangıcı olmayan Emekli Sandığı iştirakçileri için sigorta başlangıcını geri çekmiyor. Bu nedenle, hizmet başlangıcınız 9 Eylül 1999 öncesine çekilmez.

Hak kazandığınız yıpranma süresi hizmet sürenize eklenir. Ayrıca Emekli Sandığı statüsünden emekli olmanız durumunda emeklilik yaşınızdan indirilir.