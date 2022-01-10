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Çalışırken ölen sigortalının kıdem tazminatı

Kayınpederim emeklilik şartlarını sağlamasına rağmen emekli olmamıştı. Bakanlıklardan birinde işçi statüsünde çalışıyordu. 70 yaşında doğal yoldan vefat etti. Aklımızda iki soru var. Kıdem/ihbar tazminatlarını ve emeklilik primini talep edebilecek miyiz? Kayınvalideme bağlanacak ölüm aylığı nasıl hesaplanacak? Şubat 2020'de buna dair bir yazınız var ama bizim durumumuz için tam cevap bulamadık. Ferit

Kıdem tazminatına hak kazandıran hallerden biri de iş sözleşmesinin işçinin ölümü sebebiyle son bulmasıdır. Kayınpederinizin iş sözleşmesi de ölümü nedeniyle sona erdiğinden kıdem tazminatı hakkı doğar. Çalışma süresine ilişkin hesaplanacak kıdem tazminatı tutarı, kanuni mirasçılarına (eşi ve çocuklarına), miras payları oranında ödenir.

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirim (ihbar) süresine ilişkin ücreti peşin ödemek suretiyle sona erdirilmesi durumunda yapılan bir ödeme. Kayınpederinizin iş sözleşmesi ölümü nedeniyle kendiliğinden sona erdiğinden, diğer bir deyişle iş sözleşmesinin işveren tarafından sona erdirilmesi söz konusu olmadığından ihbar tazminatı ödemesi söz konusu olmaz.

Kayınpederinizin prim gün sayısı hak sahiplerine ölüm (dul/yetim) aylığı bağlanması için yeterli olduğundan, emeklilik primlerinin iadesi söz konusu olmaz. Bağlanmasına hak kazandığı emekli aylığı, hak sahibi olan eşine, varsa hak sahibi çocuklarına ölüm (dul/yetim) aylığı olarak bağlanır.

Kayınvalidenize bağlanacak ölüm (dul) aylığının oranı, herhangi bir sigortalılık kapsamında çalışmıyor veya kendi çalışması nedeniyle emekli aylığı almıyor ve kendisinden başka kayınpederinizden aylık bağlanacak kimse olmaz ise kayınpederinizin bağlanmasına hak kazandığı emekli aylığının yüzde 75'i olur.

Kayınvalidenizin herhangi bir sigortalılık kapsamında çalışıyor veya kendi çalışması nedeniyle emekli aylığı alıyor olması ya da kendisinden başka aylık alan çocuğunun da olması halinde ise aylık bağlama oranı yüzde 50 olur.

Kıdem tazminatı, kayınpederinizin çalıştığı kurum tarafından ödenir. Ölüm aylığı ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanır.