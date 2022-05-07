PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emekli aylığı için başvuru gerekiyor

09.04.1962 doğumluyum. SSK'lı olarak ilk kez 01.10.1984 tarihinde sigortalı oldum. 2 ay sonra 31.12.1984'te işten ayrıldım. Daha sonra, 01.10.1991 itibari ile isteğe bağlı sigortalılık kapsamında, toplam gün sayısı 5.850 olacak şekilde Aralık 2007'ye kadar primlerimi ödedim. Askerlik borçlanması da buna eklendi. Kendim müracaat etmeden, emekli maaşıma hak kazandığım konusunda, adresime tebligat yapılır düşüncesi ile bekledim. Ancak hata yaptığımı öğrenince, en yakın SGK müdürlüğüne başvurdum ve Kasım 2020 itibarı ile maaşım bağlandı. Acaba, gecikmem nedeniyle kaç yıllık zararım oldu? Geriye dönük olarak, bu zararımın telafisi imkanı var mıdır? A. Aydın K.

01.10.1984 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5.225 prim günü ve 48 yaş şartlarına tabiydiniz. 25 yıllık sigortalılık süreniz 01.10.2009, 48 yaşınız 09.04.2010 tarihinde dolmuş. Prim gününü Aralık 2007'de fazlasıyla tamamlamışsınız. En son yaş şartını yerine getirdiğiniz 09.04.2010 tarihinde emekli olmaya hak kazanmışsınız. Nisan ayı sonuna kadar başvuruda bulunmuş olsaydınız, 2010 Mayıs ayından itibaren emekli aylığı alıyor olurdunuz.

Sigortalılara yaşlılık sigortasından aylık (emekli aylığı) bağlanabilmesi için (4/a sigortalılarının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra), kendisinin veya varsa vekilinin ya da vasisinin Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile SGK'nın ilgili ünitesine başvurması veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden talepte bulunulması gerekiyor. Sosyal devletimiz maalesef henüz sizin beklediğiniz noktaya gelmedi. Sizin deyiminizle 10.5 yıl zararınız var ve geriye dönük olarak zararınızın telafisi maalesef mümkün değil.

Borçlanma iştirakçilik başlangıcını değiştirir mi?

12.08.1971 doğumluyum. 11.12.2000 tarihinde kamuda Emekli Sandığı'na tabi işe başladım, halen çalışmaktayım. Askerliğimi 26.08.1994-16.02.1996 tarihleri arasında 550 gün, er olarak yaptım. Emeklilikte 60 yaşa tabiyim. Askerlik borçlanması yaparsam emekliliğe sayılır mı, kaç yaşımda emekli olabilirim?

Mehmet B.

Bazı istisnalar dışında, borçlanılan sürelerin geçtiği tarihler aynı zamanda iştirakçilik başlangıcından sayılmadığından, 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan erkek iştirakçi hakkında geçici 205. madde (kademeli emeklilik) hükümleri uygulanmıyor.

Diğer bir deyişle, 08.09.1999 tarihinden önce yapılan askerlik süresinin borçlanılması, 08.09.1999 tarihinden sonra olan Emekli Sandığı iştirakçiliği başlangıcını borçlanılan süre kadar geri götürüp, kademeli emeklilik hükümlerinin uygulanmasını sağlamıyor.

Buna göre, borçlanacağınız askerlik süresi emeklilikte hizmet sürenize sayılır. Ancak 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılığınız bulunmadığından, emeklilik yaşınızı değiştirmez. 25 yıl fiili hizmet süresiyle 60 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanırsınız.