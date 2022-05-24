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Emlak vergisi muafiyetinde brüt alan hesabı

2014 yılından bu yana Ankara'da bir sitede kendi evimde oturmaktayım. Türkiye sınırları dahilinde başka bir evim yok. Brüt 143 metrekare, net 128 metrekare olan evimden emekli olduğum için emlak vergisi alınmaması yönünde belediyeye yıllar önce müracaat ettiğim halde cevap olarak asansör, merdiven boşluğu, ortak kullanım alanları vesaire ile birlikte 201 metrekare evim olduğu (nasıl denk getirildiyse artık) dolayısıyla 200 metrekareyi aştığı için vergi ödemem gerektiği tarafıma bildirildi. Haksız alınan emlak vergim konusunda ne yapabilirim? Şahin N.

Emlak vergisi uygulamasında binanın brüt alanı ile ilgili olarak 6 ve 13 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde, emlak vergisi uygulamasında binanın dıştan dışa (brüt) yüzölçümünün esas alınacağı, bu alana kömürlük, çamaşırlık, müstakil garaj gibi binaya (bağımsız bölüme) doğrudan doğruya tahsis edilmiş eklentilerin alanı ile hol, merdiven boşlukları, kapıcı ve kalorifer daireleri, sığınaklar gibi ortak kullanım yerlerinin arsa payı oranına göre metrekare olarak bulunacak alanının ilave edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 14 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde de, binanın dıştan dışa yüzölçümü kesin olarak bilinmediği taktirde, faydalı yani net alanın yüzde 25 fazlasının dıştan dışa yüzölçümü olarak bildirilmesinin mümkün olduğu, buna göre net alanı 100 metrekare olan bir apartman dairesinin beyan edilmesi gereken brüt alanı 125 metrekare olacağı, bu şekilde hesaplanan brüt alanın, hol, merdiven boşluğu, kapıcı ve kalorifer dairesi, sığınak gibi ortak kullanım yerlerinden paylar ile kömürlük ve çamaşırlık gibi müştemilatın yüzölçümünü de içereceği açıklanmıştır. Belediye hesaplamayı nasıl yaptı bilemiyorum, biraz zorlama var gibi gözüküyor. Yukarıda belirttiğim tebliğ hükümleri kapsamında itiraz edebilirsiniz.

Emeklinin evini annesine tahsis edip kirada oturması

Emekli öğretmenim. Bir evim var, 2005 yılında almıştım. Emlak vergisinden muaf olduğum söylendi, bugüne kadar vergi ödemedim. Belediyeden bir yazı geldi, 2017 yılından itibaren borç çıkarmışlar. Evde annem oturuyor, ben de kiradayım. Belediyeden söylenen, “Evi kiraya verip ben de kirada olsaymışım veya evde ben otursaymışım ödemezmişim.” “Eve arkadaşları göndereceğiz, annenizin oturduğu tespit edilirse bir miktar indirim yaparız” dediler. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Müjgan E.

İndirimli (sıfır oranlı) emlak vergisinden yararlanmak için tek meskende bizzat oturuyor olmak gerekmiyor. Tek meskeninizi annenize bedelsiz tahsis edip, kendiniz kirada oturmanız bu olanaktan yararlanmanıza engel değil. Ayrıca söylendiği gibi, evinizde annenizin oturuyor olduğunun tespiti halinde indirim yapılmaz. Emlak vergisi ya hiç alınmaz ya tam alınır. Belediyeye yazılı olarak durumunuzu izah edip, itiraz edebilirsiniz.

Kira getiren işyeri hissesine sahip olmak

Emekliyim, vergiden muaf bir evim var. Annem rahmetli olunca işyeri olarak kirada bulunan bir binanın 1/4 hissesi miras yoluyla bana kalıyor. Bu durumda muaf olduğum emlak vergisi kalkar mı? Turgay B.

Gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olunması, indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından (muafiyetten) yararlanılmasına engel değil. Ancak hisseli de olsa gelir getiren işyerine sahip olunması bu olanaktan yararlanmaya engel. Muafiyetiniz kalkar ve hem sahip olduğunuz tek mesken için hem de işyerine ait hisseniz için emlak vergisi ödersiniz.