PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Engelli hakkıyla emeklilik ve sonrası çalışma

7 Haziran 2003 SSK girişliyim. 01.09.2006-06.05.2013 tarihleri arasında özel bir bankada, banka sandığına bağlı olarak çalıştım. Halen özel sektörde SSK'lı olarak çalışmaktayım. 2.430 gün banka sandığından,1.490 gün de SGK 4/a prim günüm var. 2021 yılı itibarıyla sürekli yüzde 61 oranla engelli raporum var. Emekliliğe ne zaman hak kazanırım ve bu koşullarda emekli olup çalışmaya devam edersem, emekli aylığım kesilir mi? Özlem E.

Engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarıyla emekli olabilmeniz için öncelikle vergi indirim belgesi almalısınız. Vergi indirim belgesi için illerde defterdarlık gelir müdürlüğüne, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde vergi dairesi müdürlüğüne, diğer ilçelerde mal müdürlüğüne başvurmak gerekiyor.

Çalışma gücündeki kayıp oranınızın yüzde 60 ve üzerinde olduğu kabul edilirse, sigortalılık süreniz 17 yıl 8 aydan fazla, prim gününüz de 3.920 gün olduğundan, emekli olmaya hak kazanırsınız. Çalışma gücündeki kayıp oranınızın yüzde 40-59 arasında olduğu kabul edilirse, 19 yıl sigortalılık süresi ile 4.240 prim gününü tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız.

Vergi indirim belgesine bağlı olarak emekli olduktan sonra herhangi bir işyerinde 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlamanız halinde bağlanan aylık kesilmez. Sadece çalışmanız karşılığı alacağınız ücret üzerinden yüzde 7.5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılır.

Primlerin iadesi için yaş sınırlaması var mı?

Kasım 1989 SSK girişliyim. Ancak toplam 1.680 gün primim var ve şu an 50 yaşındayım. Yıllarca sigortasız çalıştım, işsiz kalmamak için kabul ettim bu durumu maalesef. Şimdi ne emekli olabiliyorum ne de çalışabiliyorum. Çalışmak için yaşlı olduğumu düşünüyor işverenler. Benim size sormak istediğim, içerdeki prim tutarımı alabilir miyim? Bunun için bir yaş sınırlaması var mı? Prim tutarımı alabiliyorsam nasıl bir yol izlemeliyim?

Çağla S.

Emeklilik için gereken yaşını doldurmasına rağmen emekli aylığı bağlanmasına hak kazanamamış olanlara, sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri (primlerin yüzde 20'lik kısmı), talepte bulunmaları halinde toptan ödeme şeklinde geri veriliyor.

Siz de 58 yaşınızı doldurduktan sonra SGK'ya başvurarak iade talebinde bulunabilirsiniz. Ödenen primlerin emekliliğe ilişkin olan yüzde 20'lik kısmı toptan ödeme şeklinde iade edilir. Ödemiş olduğunuz primlerin iade edilecek tutarına 1 Ekim 2008 tarihine kadar faiz hesaplanmaz. 1 Ekim 2008 tarihinden, talep tarihine kadar geçecek yıllar için güncelleme katsayılarına göre faiz hesaplanır.