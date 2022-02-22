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Eşimi 3600 günle nasıl emekli edebilirim?

Eşim 1975 doğumlu. SSK girişi 1 Temmuz 1994. 2715 prim günü var. 2006 yılında doğum yaptı. 24 ay doğum borçlanması yapıp, geri kalan kısmı çalışarak 3600 günden emekli yapabilir miyim? Bana nasıl bir yol gösterirsiniz? Kemal Güneş

3600 prim günüyle 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için eşinizin 885 prim günü eksiği var. Bunun 720 günü için doğum borçlanması yapıp, kalan 165 günü 4/a kapsamında çalışarak ya da 4/b (Bağ-Kur) kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayıp 58 yaşının dolmasını bekleyebilir. 58 yaşını doldurduğunda da emekli olabilir.

Doğum borçlanması yaptığınızda, prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) üzerinden 720 gün karşılığı ödemeniz gereken borçlanma tutarı bugün itibarıyla 38 bin 430 lira olur. Tebliğ edilen prim tutarını bir ay içinde ödemeniz gerekir.

Ekonomik durumunuzu bilemiyorum ama bu dönemde herkes ekonomik olarak zorlanıyor. İsterseniz 720 günün tamamını bir defada borçlanmayıp, bütçenize göre kısım kısım borçlanma yapabilirsiniz.

Diğer yandan, eşinizin 58 yaşını doldurmasına yaklaşık 11 yıl var. Eksik prim günü de 1260 günden az. Diğer bir seçenek olarak, eksik olan 885 prim gününü, 58 yaşı dolana kadar isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemek suretiyle de tamamlayabilir. Eksik prim gününü aylık prim ödemek suretiyle tamamlama olanağı sağlayan bu seçeneğin dezavantajı, asgari ücret artışına bağlı olarak ödenecek aylık prim tutarının artması olur.

İkramiyemi aileme öderler mi?

Yaş ve yıl olarak Emekli Sandığı emekliliğini hak etmiş, 59 yaşında kamu memuruyum. 65 yaşından önce vefat edersem emekli ikramiyemi aileme öderler mi, yoksa ikramiye yanar mı? Senih Kavlak

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan ya da toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçiler için hesaplanacak emekli ikramiyesinin tamamı aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere; ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri ise kanuni mirasçılarına ödenir.

Allah geçinden versin, 65 yaşından önce emekli olmadan vefat etmeniz halinde ikramiyenizin tamamı dul/yetim aylığı bağlanacak eş ve çocuklarınıza, vefat tarihinde aylığa hak kazanan dul ve yetiminiz olmaz ise kanuni mirasçılarınıza ödenir. İkramiyenizin yanması söz konusu olmaz.

Sigorta başlangıç tarihim hangisi olur?

1997 yılında asteğmen olarak askerliğimi yaptım. İlk sigorta başlangıcım 2006 yılında Bağ-Kur kapsamında oldu. Sigortalılık başlangıç tarihim hangisi olur? Teoman Altay

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı; uluslararası sosyal güvenlik sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sigortalının uzun vadeli sigorta kolları olarak tanımlanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına tabi olarak adına ilk defa prim ödenmeye başlandığı tarih kabul edilir.

Bu bağlamda, 1997 yılında yaptığınız yedek subaylık nedeniyle Emekli Sandığı'na tabi olarak adınıza ilk defa prim (emekli keseneği ve kurum karşılığı) yatırıldığı tarih, sigorta başlangıç

tarihiniz olur.