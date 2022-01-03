PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hangisi doğru?

18 Eylül 1969 doğumluyum. 1 Ocak 1996 ila 30 Eylül 1996 tarihleri arasında 489 gün SSK kaydım var. Hizmet birleştirmesi yaptım. 26 Haziran 2001'den bu tarafa kamuda çalışıyorum. 21 Şubat 1994 ila 21 Ağustos 1995 tarihleri arasında 550 gün askerlik hizmetim var. Askerlik borçlanmasını yapmadım henüz. HİTAP'ta “60 yaşında, “Çalışma Hayatı” sayfasında ise “56 yaşında emekli olursun” çıkıyor. SSK, “Benden emekli olursan 55 yaşında emekli ederim” diyor. Ortalık tam toz duman. EYT yasası çıkarsa yararlanır mıyım? Maaşlı emekliliği ne zaman hak ederim? İlker İğci

Birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olanların emeklilik statülerinin son 7 yıllık (2520 günlük) fiili prim günü/hizmet süresine göre belirlenmesi, 4/a (SSK) ile 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emeklilik koşullarının tespitinde esas alınan sigortalılık ve hizmet süresi parametrelerinin farklı olması nedeniyle “Çalışma Hayatım” uygulamasından elde edilen sonuçlar, birçok kişide kafa karışıklığına neden oluyor. Nitekim hem 4/a hem de 4/c kapsamında prim ödemeniz olması nedeniyle, söz konusu uygulamadan elde ettiğiniz sonuçlar sizde de kafa karışıklığı yaratmış.

4/a statüsünden emeklilik koşullarının tespitinde, sigorta başlangıç tarihi esas alınarak 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan sigortalılık süresi esas alınıyor. 4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emeklilik koşullarının tespitinde ise 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan fiili prim günü/hizmet süresi dikkate alınıyor.

SSK'nın dediği gibi 4/a statüsünden emekli olmanız söz konusu olsaydı, 1 Ocak 1996 sigorta başlangıcıyla emeklilik yaşınız 56 olurdu. Askerliğinizi sigorta başlangıcınızdan önce yaptığınızdan, askerlik sürenizin 40 gününü borçlandığınızda da emeklilik yaşınız 55'e inerdi.

Mevcut durumda 4/c statüsünden emekli olacağınızdan, emeklilik koşullarınızın tespitinde sigorta başlangıç tarihiniz değil, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan prim günü/hizmet süreniz dikkate alınıyor.

23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 4/a ve 4/c kapsamındaki prim günü/hizmet sürenizin toplamı 3 tam yıldan az olduğundan, 4/c statüsünde emeklilik yaşınız 60 oluyor. Askerliğinizi 23 Mayıs 2002 tarihinden önce yaptığınızdan, 9 ay askerlik borçlanması yaparsanız emeklilik yaşınız 58'e, 15 ay askerlik borçlanması yaparsanız 57'ye iner. 25 yıl fiili hizmet süresini de tamamlamak koşuluyla, yapacağınız askerlik borçlanmasına göre tabi olacağınız 57/58 yaşınızı doldurduğunuzda maaşlı emekliliği hak edersiniz.

EYT yasası çıkarsa, yasa ile belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yararlanmanız mümkün olabilir. Ancak bunun için öncelikle 25 yıllık fiili hizmet süresini tamamlamanız gerekiyor.

Eş ve bir yetime bağlanacak dul/yetim aylığı oranı

Babam 21 Ağustos 2021 tarihinde vefat etti. Kendisi 2009 yılı Eylül ayında yaklaşık 33 yıl hizmet sonrası emekli olmuş bir devlet memuruydu. Annem emekli aylığı sahibi bir emekli devlet memuru, ayrıca çalışmayan bir kız kardeşim var. Annem ve kız kardeşim hangi yüzdelerle dul ve yetim aylığına

hak kazanacaklar?

Hakan Aykutlu

Vefat eden Emekli Sandığı emeklisinin sağ kalan Emekli Sandığı iştirakçisi ya da emeklisi olan eşine yüzde 50, aylığa müstahak eşi ile bir yetimi bulunması halinde yetimine yüz 30 oranında dul/yetim aylığı bağlanıyor. Babanızın aylığının yüzde 50'si annenize, yüzde 30'u kız kardeşinize bağlanır.