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İhraç edilen memurun emekli ikramiyesi

4/c kapsamında 8.235 gün hizmetim varken 2016 yılında KHK ile ihraç oldum. Emekli olabilmek için gerekli 765 günün, 270 gününü askerlik borçlanması, geri kalan günleri de 4/a kapsamında tamamlayarak emekli olmak istiyorum. Hangi statüden emekli olurum? 4/c statüsünden emekli olursam emekli ikramiyesi alabilir miyim? Cemil K.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, hizmetlerinin tamamı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/c maddesi kapsamında geçenlerden emekli aylığı bağlananlara, memuriyetten ihraç edilmiş olsalar da emekli ikramiyesi ödeniyor.

Birden fazla sigortalılık (4/a, 4/b, 4/c, banka emekli sandıkları) kapsamında prim ödemesi olup, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ise memuriyet sürelerine ilişkin emekli ikramiyesi ödenebilmesi için, memuriyetlerinin 1475 saylı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor.

Memuriyetten ihraç edilmiş olanlar, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını sağlayamamış olduklarından, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlanması durumunda ikramiye ödenmiyor.

Ancak müstakar hale gelen yargı kararları sonrası, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli ayığı bağlanmış olmakla birlikte, 4/c kapsamındaki hizmeti tek başına aylık bağlanması için yeterli olanlara (9 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olup kadın ise en az 20, erkek ise en az 25 yıl 4/c hizmeti olanlara) ikramiye ödeniyor. Memuriyetlerinin kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına uygun olarak sona ermiş olması koşulu aranmıyor.

Bu bağlamda, 25 yıllık hizmet süresini tamamlamak için 4/a kapsamında ödeyeceğiniz prim gün sayısı 1260 günden az olacağından 4/c statüsünden emekli olursunuz. Ancak 4/c kapsamındaki hizmet süreniz tek başına aylık bağlanması için yeterli olmayıp, emekli aylığınız birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden bağlanacağından, memuriyetten de ihraç edilmiş olup kıdem tazminatına hak kazanma koşulunu sağlayamadığınızdan, emekli ikramiyesi ödenmez.

Yaştan emekli olan öğretmenin ikramiye farkı

Öğretmenim. 15 Haziran 1957 doğumluyum. 15 Haziran 2022'de yaş haddinden emekli oldum. Ocak 2022'ye göre ikramiyem hesaplanıp gönderilmiş. Temmuz da ikramiye farkı alabilir miyim? Adnan G.

15 Haziran 2022 tarihinde görev maaşınızı alıp yaş haddinden emekli olduysanız, emekli aylığınız 15 Temmuz'dan geçerli olmak üzere bağlanır. Bu durumda emekli ikramiyeniz de Temmuz 2022 katsayılarına göre hesaplanır. Ocak katsayıları esas alınarak ödeme yapılmış ise temmuz katsayılarına göre fark ödenir.

Ayrıca 2023 Ocak ayında da 2023 Ocak katsayı artışına ve 3.600 ek göstergeye bağlı olarak ikramiye farkı ödenir.

Kıdem tazminatında ödeme süresi

İzninizle size bir şey sormak istiyorum, en doğru bilgileri sizden alıyoruz. Mayıs 2022'de emeklilik dilekçemi verdim. İşyerimde tekrar çalışmaya başladım. İşyerimin kıdem tazminatımı yatırması için yasal bir süresi var mı? Melike Y.

Kıdem tazminatının ödenme süresi ile ilgili olarak yasada bir hüküm yok. Ancak iş sözleşmesinin sona ermesiyle kıdem tazminatına hak kazanılmış olur ve bu tarihten itibaren makul bir süre içinde ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatının geç ödenmesi nedeniyle dava açılması halinde hakim, gecikilen süre için geçerli olan en yüksek mevduat faizinin ödenmesine hükmediyor.