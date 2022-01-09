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İşten kendim çıkarsam tazminat hakkım olur mu?

2013 yılında SSK girişim ve 2800 gün primim var. Tekstil sektöründe çalışıyorum. 3 çocuğum var. İşveren çocuk parası ve yıllık izin vermiyor. Kendim işten çıkınca kıdem tazminatı hakkım olur mu? İsmi saklı

Çocuk parası, bireysel veya toplu iş sözleşmesi ile verilen bir hak. Yani Kanunla verilen zorunlu bir hak olmayıp, sözleşmeyle verilen akdi bir hak. Bu nedenle de bireysel ya da varsa toplu iş sözleşmenizde çocuk parası ödeneceğine ilişkin bir hüküm yoksa işverenin çocuk parası ödememesi iş sözleşmenizi haklı nedenle fesih hakkı vermez. Yani bu gerekçe ile işten çıkarsanız kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.

Ancak yıllık ücretli izin Anayasal bir hak olup, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 53. maddesine göre, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Aynı Kanun'un 56. maddesine göre de bu iznin 53. maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.

Bu bağlamda, yıllık ücretli izinlerinizin mazeretsiz olarak kullandırılmaması, iş sözleşmenizi haklı nedenle fesih hakkı verir. Yıllık ücretli izin talebinizin mazeretsiz olarak karşılanmaması üzerine iş sözleşmenizi feshettiğinizde kıdem tazminatı hakkınız olur.

Babamdan Bağ-Kur yetim aylığı alabilir miyim?

Eşimden SSK dul maaşı almaktayım. Babamdan Bağ-Kur yetim maaşı hak sahipliği doğar mı? Eşim 2007'de, babam 2021'de vefat etti. Nesrin Özçelik

Herhangi bir sigortalılık kapsamında çalışmıyor veya kendi sigortalılığınız nedeniyle emekli aylığı almıyorsanız, eşiniz ile babanızın sigortalılık statülerinin farklı olması ve eşinizin vefat tarihinin Ekim 2008 öncesi, babanızın vefat tarihinin ise Ekim 2008 sonrası olması nedeniyle Bağ-Kur sigortalısı olan babanızdan da aylık alma hakkınız var.

Babanızdan aylık bağlanması için babanızın emekli aylığını bağlayan SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine başvurabilirsiniz.

Hangi statüden emekli olabilirim?

12 Mayıs 1970 doğumluyum. 30 Aralık 1989 SSK girişliyim.4500 gün primim var. 1016 gün yurtdışı borçlanması için SGK'dan evrak geldi. Borçlanma için 54.500 TL yatıracağım. Borçlanma 2017-2020 yılları arası için olacak. Askerliğimi SSK girişim sonrası yaptım. Bu durumda hangi şartlarda ve hangi mevzuata göre emekli olabilirim? (SSK, Bağ-Kur) Sanırım yurtdışı borçlanması Bağ-Kur sigortalılık süresi olarak dikkate alınıyormuş. Erhan Güloğlu

Evet, borçlanacağınız yurtdışı çalışma süreleri 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Ancak 1259 günü geçmediği sürece sorun yok. Yine 4/a (SSK) statüsünden, 4/a koşullarıyla emekli olabilirsiniz.

30 Aralık 1989 sigorta başlangıcıyla 4/a statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 prim günü ve 52 yaş koşullarını sağlamız gerekiyor. 5525 prim günüyle, 52 yaşınızı doldurduğunuzda 4/a statüsünden emekli olmaya hak kazanırsınız.