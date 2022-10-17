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SGDP ödemez, işsizlik ödeneği alamazsınız

10.05.1973 doğumluyum. 4/a kapsamında sigortalı olarak 19.03.1997'de işe başladım. 6.500 prim günüm var. Kurduğumuz inşaat şirketinde tek yetkili ve tek ortak benim. Halen 4/a kapsamında sigortalı olduğum için şirket ortaklığından dolayı Bağ-Kur

primi ödemiyoruz.

Sorularım; EYT yasası çıkarsa 4/a kapsamında emekli olacağım. Emekli olduğum zaman şirket ortaklığından dolayı Bağ-Kur primi ödeme zorunluluğum olur mu? Emekli olduğumda şirket yetkilisi durumum devam edeceği için işsizlik maaşı alma hakkım olabilir mi? Nida K.

Sorularınız, devam etmekte olan 4/a kapsamındaki sigortalılığınızın ortağı ve yetkilisi olduğunuz şirket bünyesinde olmadığı varsayımıyla yanıtlanmıştır. Zira 1 Ekim 2008 sonrasında, ortağı olunan şirkette 4/a kapsamında sigortalı olunamıyor.

Emekli olup 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya devem edenlerin emekli aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesintisi Mart 2016 ödeme döneminden itibaren kaldırıldı. 4/a statüsünden emekli olduğunuzda, şirket ortaklığınızdan dolayı Bağ-Kur primi ya da SGDP ödemezsiniz.

İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için aranan iş sözleşmesinin sone erme halleri 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda sayılmış. İş sözleşmesinin emeklilik nedeniyle sona ermesi, sayılan haller arasında yer almadığından, emekli olduğunuzda işsizlik ödeneği alamazsınız.

Ölüm aylığı alan için cenaze yardımı ödenmez

Annem iki gün önce vefat etti. Kendisi rahmetli babamdan ve kendi babasından, biri Bağ-Kur diğeri Emekli Sandığı olmak üzere iki maaş almaktaydı. Ölen annemden oğlu olarak cenaze parası yahut başka bir maddi hak alma hakkım var mı? Hikmet B.

Başınız sağ olsun. Cenaze ödeneği (yardımı), iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık (emekli) aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalılar için hak sahiplerine ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alan kişinin vefatı halinde cenaze yardımı ödenmiyor. Anneniz kendi çalışması nedeniyle emekli aylığı almayıp, eşinden ve babasından ölüm (dul-yetim) aylığı aldığından, tarafınıza cenaze yardımı ya da benzer bir ödeme yapılmaz.

25 yılınız dolduğunda EYT'li sayılırsınız

29 Mayıs 1982 doğumluyum. 1 Ağustos 1998 SSK girişim, 7980 prim günüm var. 1998 yılında 16 yaşındaydım. EYT yasası çıktığında yararlanabilir miyim? Mesut U.

8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar EYT kapsamında sayılıyor.

Sigorta başlangıcınız çıraklık veya staj sigortası değil ise 18 yaşından önce olsa da 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT kapsamındasınız. Ancak EYT'li sayılmak için emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlamış olmak gerekiyor.

Emekliliğiniz için tabi olduğunuz 25 yıllık sigortalılık süresi, 18 yaşınızı doldurduğunuz tarihten itibaren hesaplanacak olup, bu süreyi henüz tamamlamamış olduğunuzdan, an itibarıyla EYT'li sayılmıyorsunuz. Sigortalılık sürenizi 25 yıla tamamlayacağınız 29 Mayıs 2025 tarihinde EYT'li sayılırsınız.