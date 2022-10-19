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Yaş haddinden emekli olan 2023’te ikramiye farkı alacak

25 Temmuz 2022 tarihinde yaş haddinden emekli oldum. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan 3.600 ek gösterge yasasına göre tazminat farkı alabilir miyim? Musa D.

Sorunuz, devlet memuru olup Emekli Sandığı statüsünden yaş haddinden emekli olduğunuz ve “ikramiye farkı” alıp alamayacağınızı sorduğunuz varsayımıyla yanıtlanmıştır. Zira 3.600 ek gösterge devlet memurları ile ilgili ve devlet memurlarına emekliliklerinde tazminat değil ikramiye ödeniyor.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananlara, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden ilk mali yılın birinci ayında emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelen artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle ikramiye farkı ödemesi yapılıyor.

Bu bağlamda, emekli olduğunuz tarihi takip eden ilk mali yıl olan 2023 yılının ilk ayı olan ocak ayında (15 Ocak 2023 tarihinde) yürürlüğe girecek olan ek gösterge artışına bağlı olarak ikramiye farkı alacaksınız.

Yine aynı madde hükmüne göre, yukarıda sayılan sebeplerle aylığa hak kazanılan tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle de ayrıca ikramiye farkı ödeniyor. Aylığa hak kazanılan tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan dolayı ikramiye farkı ödeniyor.

Bu bağlamda, emekli aylığına hak kazandığınız tarihi takip eden altı ay içinde gerçekleşecek olan Ocak 2023 katsayı artışına bağlı olarak da ikramiye farkı alacaksınız.

Askerlik borçlanması sekiz ay avantaj sağlar

13 Haziran 1971 doğumluyum. Sigorta (SSK) başlangıcım 1 Mart 1999. Yaklaşık 8.200 prim günüm var. Askerliğimi 1 Nisan 1998 tarihinde kısa dönem (8 ay) olarak yaptım.

Askerlik borçlanması yaptığımda, çıkacak olan EYT yasasından yararlanabiliyor muyum? Eğer yararlanırsam ne zaman ve ne şartlarla emekli olabilirim? Ayrıca askerlik borçlanmasını kaç gün yapmam gerekiyor? Fatih İ.

8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar EYT kapsamında sayılıyor.

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT kapsamındasınız. Ancak EYT'li sayılmak için emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlamış olmanız gerekiyor.

Emekliliğiniz için tabi olduğunuz 25 yıllık sigortalılık süresi dolmamış olduğundan, henüz EYT'li sayılmıyorsunuz. 25 yıllık sigortalılık süresini doldurduğunuzda EYT'li

sayılırsınız.

Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinizden önce yaptığınızdan, sigorta başlangıcınız borçlanacağınız askerlik süresi kadar geri gelir ve 25 yılınız borçlanacağınız süre kadar erken dolar. Askerlik sürenizin tamamını borçlanırsanız 25 yılı 8 ay önce (1 Temmuz 2023 tarihinde) doldurursunuz.