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Yedek subaylık dönemi için emekli ikramiyesi ödenir

1990 yılında Odalar Birliği çatısı altında bir STK'da işe başladım. 1992 yılında askerlik nedeniyle ayrılırken, tekrar dönme şartı ile kıdem tazminatımı almadım. 12 aylık yedek subay hizmetim tamamlanınca kurumumda tekrar işe başladım. Yedek subaylık dönemim için Odalar Birliği Sandığı'nda hizmet birleştirme işlemi yapıldı ve hizmet süreme eklendi. Emekliliğe ayrılma için yapılan hesaplamada yedek subaylık dönemine ait kıdem tazminatını alamayacağım bilgisi verildi. Konu ile ilgili uzman görüşünüzü rica ediyorum. Bülent K.

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren çalışana, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler için ödeniyor. Bu bağlamda, yedek subaylık hizmet süreniz için kıdem tazminatı ödenmez.

Ancak sizin gibi birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlananlara, 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmet süresinin sadece yedek subaylık hizmeti olması halinde, 1 tam yıllık süre için emekli ikramiyesi ödeniyor.

4/c kapsamındaki hizmet süreniz sadece yedek subaylık döneminize ilişkin ise bir yıllık hizmet süreniz için emekli ikramiyesi alırsınız. Emekli ikramiyeniz, yedek subaylığınızın sona erdiği tarihteki derece/kademe ve göstergeniz ile emekli aylığınızın bağlandığı/bağlanacağı tarihteki memur maaş katsayıları esas alınarak hesaplanır.

Bunun için emekli aylığınız bağlandıktan sonra, emekli olduğunuzu belirterek, yedek subay olarak Emekli Sandığı'na tabi geçen hizmet sürenize ilişkin ikramiyenizin ödenmesini talep edeceğiniz yazılı başvurunuzu, SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na (Ankara) yapmalısınız.

Emekliliği beklerken babadan yetim aylığı

Sigorta başlangıcı 2001 olan ablam, 4500 gününü tamamlayıp emeklilik için yaş ve yıl şartlarının dolmasını bekliyor. 4/b emeklisi babamın emekli maaşını şu an annem almakta. Gecinden versin annem vefat ettiğinde ablam babamdan kalan yetim maaşını alabilir mi? Ve eğer öyleyse kendisi şartlar tamamlanıp 4/a'dan emekli olduğunda 4/b emeklisi babadan yetim maaşı devam ediyor mu yoksa kesiliyor mu? Ahmet A.

Ablanız bekar olmalı. Bu varsayımla, gecinden versin annenizin vefatı halinde ablanız, sigortalı olarak çalışmadığı sürece babanızdan aylık alabileceği gibi, şu anda da alabilir. Ancak annenize bağlanan aylığın oranı yüzde 75 ise yüzde 50'ye iner. Yüzde 25 ablanıza bağlanır. Babanızdan bağlanan aylık, ablanız çalışmaya başladığında ya da kendi çalışmasına bağlı olarak emekli aylığı bağlandığında kesilir.

Başlangıcınıza göre 19/20 yılı tamamlamalısınız

09/09/1965 doğumlu kadınım. 25/2003 sigorta başlangıcım. 5500 gün primim var ve 100/51 sağlık raporum bulunmakta. Buna istinaden ne zaman emekli olurum? Ş. Önder

İletinizin tarihlerle ilgili kısmında düzeltme yapmaksızın aynen yer verdim. Zira sigorta başlangıç tarihinizin gün ve ayı konusunda tahmin yapmak mümkün değil.

Sigortalılığınızın 4/a (SSK) kapsamında olduğu varsayımı ve vergi indirim belgesi almanız koşuluyla, bundan sonra prim ödemeseniz de sigorta başlangıcınız 6 Ağustos 2003 öncesi ise 19 yıllık sigortalılık süresini, sonrası ise 20 yıllık sigortalılık süresini tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız.