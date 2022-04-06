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Ah Atam ah

Sümer Oral…

Yedi yıl maliye müfettişliği yaptı.

Paris'e OECD nezdinde staja gönderildi.

Üç yıl Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

İki yıl Bütçe Genel Müdürlüğü yaptı.

Yedi kez milletvekili seçildi.

Üç kez bakanlık koltuğuna oturdu.

Sümer Oral'ın çıkardığı, “Bir Devrin İzleri” kitabını Çiğdem Toker'in köşesinde okudum. Neoliberalizmin en azgın döneminde (1991-1993 ve 1999-2002 yılları arasında) Maliye Bakanlığı yapan Oral kitabında, AKP'nin kamuoyuna IMF konusunda yanıltıcı bilgiler verdiğini yazmıştı:

-Türkiye'nin IMF ile borç ilişkisi 2009 yılına kadar sürdü…

-AKP önceki dönemden kalan 28,5 milyar dolar borcu ödediğini söylerken, kendi aldığı 13,3 milyar dolarlık borçtan bahsetmiyor…

Bu satırları okuyunca geçmişe döndüm:

Türkiye, 1947 yılında katıldı IMF'ye… İlk borcunu 1958 yılında aldı…

1960-2000 arasında IMF ile 19 borç anlaşması imzaladı.

Sonra Kemal Derviş ve ardından Ali Babacan IMF'ye borçlanmaya devam etti.

Menderes, İnönü, Demirel, Ecevit, Özal, Çiller, Erdoğan hangi lider oturmadı ki IMF'nin “haraç” masasına? Basın her seferinde yazdı; “IMF yardıma koştu!”

Borcu siyasi liderler aldı, sizler ödediniz!

Israrla işin özünü anlatmaya çalışıyorum size…

Israrla farklı düşünen-yazan ekonomistleri tanıtmaya çalışıyorum size…

YAZDI KOVULDU

Michael Hudson…

Amerikalı ekonomi profesörü.

Genç yaşında Rockefeller yanında görev yaptı.

Chase Manhattan Bank'ta çalıştı. Görevi Arjantin, Brezilya ve Şili'nin ödeme kapasitesini belirlemekti…

Standard Oil Company'te çalıştı. Görevi İsviçre bankalarında sona eren “kirli paranın” takibini yapmaktı. Hudson burada, ileride beş dönem FED/Amerikan Merkez Bankası başkanlığı yapacak Alan Greenspan ile mesai yaptı; onun Rockefeller ile ilişkisine yakından tanık oldu.

Dünyanın dört büyük muhasebe firmasından Arthur Andersen LLP'te çalıştı. Ülkelerin bütçe açıklarının sebeplerini araştırdı.

Sağ eğilimli Hudson Enstitüsü'nde çalışırken, ABD'nin siyasi ve mali egemenliğinin doğuşunu anlatan “Süper Emperyalizm” kitabını yayınladı. Başta Latin Amerika olmak üzere dünyanın yoksul ülkelerinin dolar rezervi tutma zorunluluğuyla gerçekleşen yeni sömürü düzenini yazdı. Bu ABD'nin IMF vs. yoluyla “kredi” altında yutturulan borca dayalı yeni kölelik düzeniydi. Kovuldu…

Akademiye döndü; para, borç, muhasebe, toprak kullanımı, özelleştirme gibi “ekonominin arkeolojisi” çalışması yaptı.

Sizlere tanıttığım; “kendi kurallarına göre işleyeceği iddia edilen serbest piyasa sisteminin kandırmaca olduğunu” yazan iktisatçı Karl Polanyi'nin takipçisi SCANEE (Uluslararası Eski Yakın Doğu Ekonomileri Konferansı) kurucu üyesi oldu.

Uzatmayayım; 2008 ekonomik krizi öngördü. Ama alay edildi; “bu insanlara iyi seksin erken yaşta duracağını söylemektir!”

HALKI İNANDIRMAK

Prof. Hudson'a göre “Süper Emperyalizm”, devletleri borçlandırma yoluyla sömürgeleştirmeyi ve bağımlı devletler haline getirmeyi amaçlayan ABD sistemi…

Bu özünde, “dolar diplomasisi” idi.

Bu özünde, ülke varlıklarını ve doğal kaynaklarını soymak amacıyla diğer ülkeleri gereksiz yatırıma maruz bırakan borçlandırma stratejisiydi…

Hudson'a göre ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturduğu Dünya Bankası–IMF aracılığıyla, Üçüncü Dünya ülkelerinin yardım istemlerini bile, kendi kendine yeterli ekonomik kalkınmalarını önlemek için kullandı.

Bu ülkelere sözde serbest ticaret sistemi dayattı ki, bu politika ABD'nin refah elde etmek için kullandığının tam tersiydi!

Hudson dedi ki:

-ABD, altınları dolara çevirme hakkını 1971'de iptal edip, doları dünyanın rezerv parası haline getirince, yabancı merkez bankalarına ABD hazine bonoları almayı dayattı. Bunu bütçe açığını ve askeri harcamalarını finanse etmek için kullandı.

Bu aslında, eli silahlı ABD'nin ülkelerin sırtına yüklediği haraç vergisi; “borç emperyalizmi”… Karşı çıkana darbe yaptı.

Türk politikacısının hâlâ “borcu o da aldı” polemiği yapması, Türk siyasetinin dünden bugüne ekonomi-politik gerçekliğe ne kadar uzak olduğunu gösteriyor!

Defaatle “gelin program tartışalım” dememi anlıyor musunuz?

Siyaseti salt “ittifak mühendisliğine” dayayanların iktidar olma olasılıkları azdır: Halkı, neyi nasıl yapacağınıza inandırmak zorundasınız. Öncelik, dayatılan “borç emperyalizmi” çemberini kırmaktır.

Michael Hudson gibi ekonomistleri okuyunca; Atatürk'ün, tam bağımsızlık şiarıyla kapitülasyonlara karşı verdiği mücadeleye her seferinde hayran kalıyorum…