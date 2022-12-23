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“İdam”…

Ankara'nın insanın içine işleyen dondurucu bozkır ayazı cezaevi duvarlarını aşıyor, yaşlı tutukluların içini daha da karartıyor…

O kış gecesi…

Yine keskin soğuk vardı dışarıda. Doğa giderek çıplak olsa da beyaz ipek örtüsüne bürünmemişti daha…

Kuru rüzgar, demir kafesli pencere oyuklardan nemli hücreye girerken uğultulu sesler çıkarıyordu. Kalorifer kafi gelmiyordu küçük hücreyi ısıtmaya…

Uykunun mevsimidir kış…

85 yaşındaydı. Sincan F Tipi Cezaevi hücresinde yalnızdı. Diğer hücrelerde iki asker arkadaşı kalıyordu; biri 76 yaşında diğeri 81 yaşında. 17 aydır hapisteydiler…

Hastaydı aylardır. Zihinsel yetenekleri kaybolmuştu, demans hastasıydı.

Sağlık Bakanlığı tarafından on gün önce “Cezaevinde kalabilir” “Fiziksel engeli yoktur” diye rapor verilmişti hakkında…

Canı yatakta kalkmak istemiyordu; pek yürüyemiyor, konuşmakta zorlanıyor, yemek yiyemiyordu. Arkadaşlarına yük olmak canını acıyordu.

O gece…

Kafasında bere, ellerinde eldivenle yatağa yatırdı arkadaşları… Çektiler üzerine nevresimli battaniyeyi… Rüzgarın sesini duyarak gözlerini kapadı. Bir daha da açamadı.

Hayata son nefesini o soğuk hücrede tan yeri ağarırken verdi…

Kainatın vicdanı tarih elbet yazacak:

Emekli Korgeneral Vural Avar, Ankara Sincan Cezaevi'nde bir kış günü “idam” edildi.

Hasta olduğu, öleceği bilinmesine rağmen o soğuk hücrede kalmasına izin verildi!

★★★

28 Şubat davası hukuk cinayetidir.

Kumpastır:

İtiraz etmemesi için dönemin başbakanı Erbakan'ın vefatının ertesinde 2011'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatıldı soruşturma….

Kimileri politik rant peşindeydi.

Oysa Erbakan, hükümetinin istifa gerekçesini hiçbir şekilde ve hiçbir yerde 28 Şubat'a bağlamadı…

Peki, kumpasın organizatörleri kimlerdi: FETÖ elemanları…

TSK'dan 1997 yılında atılan Tabip Binbaşı Tamer Tatar, kovulduktan sonra (sahte olduğu ortaya çıkarılan) CD-DVD'leri İstanbul Cumhuriyet savcıları (tutuklu) Hüseyin Ayar ve (firarı) Fikret Seçen'e götürdü…

Soruşturmada ilk ifadeleri alan savcı Cemil Tuğtekin meslekten ihraç edildi.

Dava iddianamesinde tek imzası olan firari Savcı Mustafa Bilgili sahte kimlikle Ankara'da yakalandı!

Duruşma savcısı Kemal Çetin ihraç edildi.

Savcı Mehmet Özgür meslekten ihraç edildi, tutuklandı…

Hâkimlere gelirsek:

Mustafa Karatay meslekten ihraç… Muhammed Alabaş tutuklu… Ali Ertan tutuklu… Haydar Kolu tutuklu…

28 Şubat davasında tutukluluk itirazlarını değerlendiren ve kopya eder gibi hep aynı ifadelerle reddeden hâkimler:

Nihal Uslu tutuklu… Ahmet Korkmaz tutuklu… Abdullah Bahçeci tutuklu… Halil İbrahim Kütük firarda… Dündar Örsdemir tutuklu… Kadriye Çatal meslekten ihraç…

Kumpas belgeleri veren Genelkurmay Adli Müşaviri Hakim Albay Muharrem Köse ve yakın çalıştığı Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu da tutuklu…

Sahteliği sonradan ortaya çıkan CD-DVD hakkında “delil olarak kullanılabilir” kararı veren TÜBİTAK bilirkişileri Ünal Tatar ihraç firarda, Cihat Yıldız ihraç, Yakup Korkmaz ihraç…

Bu dava nasıl güvenilir olur?

Bırakın esası usul yönünden bile bozulmalıydı…

★★★

Adil yargılama yapılmadı.

Şevket Kazan, Meral Akşener, Mesut Yılmaz gibi dönemin siyasi isimleri şikayetçi olmadı.

Dediler ki; yasal düzenlemelerle ilgili hususların askerler ile ne ilgisi var? Sorumlusu varsa yasayı çıkaran siyasetçilerdir… Kim dinler?

Ergenekon, Balyoz, Amirallere Suikast, Askeri Casusluk, Poyrazköy vb. kumpasları yetmedi. Emekli askerler 28 Şubat kumpasıyla da hapse atıldı.

Devlet, ölümün geleceğini biliyordu, göz yumdu. Ve:

Ankara'nın kuru ayazında dün ilk “idam mahkumu” toprağa verildi.

Son arzusu bile sorulamadı…

Adaletin olmadığı yerde ahlak yoktur!