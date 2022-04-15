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Kim düşman

Kimi okur soruyor:

-Her taşın altında niçin sürekli ABD'yi arıyorsunuz?

-ABD düşmanı mısınız?

-Amerikalılardan nef­ret mi ediyorsunuz?

Bakınız:

Kimseye, gruba, ülkeye düşman değilim.

Nefret, kin bana uzak duygusal tepkiler; kimse­den öç alma niyetim yok.

Aksine, Amerika halkı­nın samimi dostuyum. Ki:

Siyasi değerlendirmele­ri “sevip-sevmeme” üzeri­ne yapmam.

ABD tarihine kökten düşmanlık nasıl yapılır? İngiliz sömürgeciliğe karşı mücadele verip bağımsızlı­ğını kazanan ABD'yi kim takdir etmez? Bağımsızlık Bildirisi'nin yayınlandığı 4 Temmuz tüm özgür insanlı­ğın bayramıdır!

Öte yanda: ABD'nin em­peryalist politikalarına karşı çıkmak da insani görevdir.

Anketlere göre dünya insanlarının çoğunluğu kötü gidişattan neden Washing­ton politikalarını sorumlu tu­tuyor? Amerikan devletinin yaptığı şu gerçekler unutulur mu çünkü! Özetleyeyim:

ABD ilk Osmanlı Trab­lusgarp'ına saldırdı.

Meksika'ya ait Teksas'ı 1846 ve Kaliforniya'yı 1848'de işgal etti. Mek­sika'da yıllarca ne kanlar döktü; bu ülkedeki tüm askeri darbelerin arkasındaki tek güçtü…

1887'de Samoa ve 1899'da Havai adalarında yaptığı katliamlar görmez­den gelinebilir mi?

İspanya'yı yenip Küba, Guam, Porto Riko ve Asya'daki Filipinler'i işgal etmesine değinmeyelim mi?

Sevip sevmeme konusu değil bunlar.

Ya 20'

KÜRESEL KİBİR

Sadece ABD değil; Amerikan Deniz Kuvvet­leri desteğiyle gıda devleri United Fruit ve Standart Fruit Honduras'ın verimli tarım arazilerine hâkim oldu. Bu küçücük ülkede para için ne darbeler yapıp, ne ayaklanmalar çıkardı…

ABD, Nikaragua'da hal­kın seçtiği hiçbir hükümeti istemedi, darbeler ile ülkeyi yönetti. Kosta Rika'da yaptığı farklı olmadı. Ya akan kanlar?

Darbe yapamadığı ül­keyi işgal etti; Dominik Cumhuriyeti gibi…

Birinci Dünya Savaşı'na katılarak Avrupa'ya geldi. Kendini “Avrupa koru­cusu” ilan etti! Sovyetler Birliği'nin yıkılması için 8 bin deniz piyadesi gön­dererek iç savaşı destekle­di; Kutup Ayısı Seferi…

Ardından… İkinci Dünya Savaşı'na katıldı. Ki önce­sinde Hitler'i desteklediği sır değildi.

Japonya'yı işgal etti. Almanya Berlin'e kadar geldi. İtalya, Fransa, Belçi­ka, Hollanda, Avusturya'yı kontrolüne aldı. Uzun yıllar buralardan çıkmadı.

Soğuk Savaş başlar başlamaz, Kore'de savaş çıkardı.

Çin'de Mao'ya karşı sağcı Çan Kay Şek'e as­keri destek verdi. CIA'nın burada yaptığı sabotajlar unutulabilir mi? Benzeri­ni Yunanistan ve Arna­vutluk'ta da yaptı.

Sanmayınız Suriye me­selesi yeni; ABD, 1948'te askeri darbeyi destekledi. Seçilmiş parlamentonun ertelediği Trans-Arap Boru Hattı, darbeci Zaim ta­rafından hemen onaylandı. ABD bu ülkede 1956 ve 1957'de iki operasyon daha yaptı…

Mısır'da, kamulaştırı­lan Süveyş Kanalı için de aynı stratejiyi hayata geçirdi. Keza:

İran petrolünü milli­leştiren seçilmiş Musaddık hükümeti, CIA'nın Ajax Operasyonu ile yıkıldı. Başa geçirilen General Zahidi kamulaştırmadan vazgeçti!

Irak'ta benzerini uygula­dı…

Türkiye'ye hiç girmeye­yim, biliyorsunuz…

Bitmedi:

DEVLET TERÖRÜ

ABD/CIA, Endonez­ya'da solcu Sukarno hü­kümetini devirmek için milyona yakın insan öldür­dü. Hükümeti istikrarsız­laştırmak için sivil ticaret gemilerini bile bombalayıp batırdı.

On yıl süren Vietnam Savaşı'nda 1,5 milyon as­ker, 2,7 milyon sivil yaşamı­nı kaybetti.

Ya Laos? Ya Kamboçya?

Castro'ya karşı CIA -maf­ya işbirliği Küba'da ben­zerini yapmak istedi. Başa­ramadı. Venezüella'da da başaramadı. Ama:

Sandinista'ya karşı Nikaragua'da başardı. Zaire/ Kongo'da başardı; seçilmiş solcu Lumumba'yı öldürüp darbecileri iktidara taşıdı. Etiyopya, Angola, Çad'ta başardı.

Sorsanız, demokrasi havarisi! Oysa İspanya'da, Brezilya'2da, Şili'de, Bo­livya'da, Arjantin'de, Gu­atemala'da Paraguay'da, Yunanistan'da askeri darbeler yaptı.

İşkence yöntemleri “ihraç” etti; yargısız infazlar gerçek­leştirdi.

“Renkli Devrimler” adı altında sivil darbeler organi­ze etti.

Doğu Timor, Afganistan, Grenada, Panama, Irak topraklarına girdi.

Ya Sudan? Ya Suriye? Ya Libya?

Ülkelere uyguladığı ambar­goların/ yalnızlaştırma– izo­lasyonizmin ardı arkası kesilmedi.

Gürcistan'da, Kaza­kistan'da, Kırgızistan'da yaptıkları bilinmeden Uk­rayna-Rusya Savaşı an­laşılabilir mi? Pakistan'da olanları görüyorsunuz…

“Manipülasyon kra­lı” ABD dış politikası; ulus­lararası yasaları hep göz ardı etti/ediyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü gibi bir dizi önemli uluslara­rası anlaşmayı onaylamayı reddediyor. Çocuk Hakla­rına Dair Sözleşmeyi bile imzalamıyor.

Çoğu kendini kovboy sa­nan Beyaz Saray yönetici­leri, silahla dünyayı yönete­ceğini sanıyor! Dünyaya asıl düşmanlık yapan bunlar!

Eleştirdiğim budur.