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Soros’u desteklemek

Hitler, 1938 yılı başında Çekoslovakya'dan, çoğunluğun Almanca konuştuğu Südet bölgesini istedi.

Südet krizi Avrupa ülkelerini savaşın eşiğine getirdi. İngiliz başbakanı N. Chamberlain devreye girip Hitler ile Münih Antlaşması imzaladı. Südet bölgesinin Almanya'ya verilmesini sağlayarak savaşın çıkmasını engelleyeceğini düşündü. Yanıldı…

Batı medyası, Putin'in Ukrayna'nın doğusunda Rusça konuşan Donetsk ve Luhansk'ın bağımsız ülkeler olarak tanımasını Südet'e benzetiyor. Sahi öyle mi?

Rusya-Ukrayna kriziyle Hitler gündeme gelince, Netflix'te “Hitler: Bir Kariyer” belgeselini seyrettim.

“Seyrettim” desem de yarıda bıraktım. Batı'nın, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan tarihsel koşulları göz ardı edip tek sorumlu gördüğü Hitler'i zorlama cinsel hayatı gibi karakteri üzerinden anlatmasından/propaganda yapmasından gına geldi!

Hitler'in iktidara gelmesinde Batı'nın, Almanya'ya ezici şartlar dayatan Versailles Antlaşması'nın payı yok mu?

“Komünistler iktidar olmasın” diye Alman-Avrupa sermayesinin ve Batı'nın Hitler'e destek vermesinin savaşta payı yok mu? Vs.

Batı kibri, özeleştiri yapmaya hiç yanaşmıyor. Sorumluyu hep “ötekinde” arıyor…

“TURUNCU DEVRİM”

Bugün de…

Batı medyası, savaşın tek sorumlusu olarak Putin'i görüyor.

Savaş sebebini Putin'in kişilik özelliklerinde arıyor. Tarihsel koşullar-gelişmeler yine göz ardı ediliyor!

Örneğin, son 30 yıla bakalım:

Tarih, 8 Aralık 1991.

Ukrayna bağımsız oldu.

İlk devlet başkanlığına -Komünist Parti Ukrayna lideri- Leonid Kravchuk seçildi.

Üç yıl sonra koltuğunu seçimle -Komünist Parti Ukrayna merkez komitesi yöneticisi- Leonid Kuchma'ya bıraktı.

ABD/Batı, Rusya'ya yaklaşması üzerine Kuchma'ı “istenmeyen adam” ilan etti. Yerine Batı yanlısı- bankacı Viktor Yuşçenko'u getirmek istedi. Kolları sıvadı:

Sırbistan'ın Otpor, Gürcistan'ın Kmara adlı Soros destekli örgütleri Ukrayna'da “Pora” adıyla kuruldu. Zaten Pora lideri V. Kaskiv, Soros çalışanıydı.

Soros'un Açık Toplum Enstitüsü'nün Ukrayna'daki ismi Uluslararası Rönesans Vakfı idi. Soros'un “Özgürlükler Evi” de görev başındaydı.

Sırbistan'da “Sorosçu devrim” deneyimini yaşamış M. Markovic, ABD tarafından finanse edilen “Znayu” adlı yeni sivil toplum kuruluşunun başına getirildi.

İngiltere'nin Westminster Demokrasi Vakfı, Alman Marshall fonu hep devrede idi.

Muhalif Kanal 5 tv gibi yayın organları kuruldu.

Sandıktan, anketlerin tersi sonuç çıkınca “seçimlere hile karıştırıldı” diye halk sokaklara döküldü. Seçimler yenilendi ve Ukrayna'da ABD /Batı destekli “turuncu devrim” gerçekleşti!

Soros'un Açık Toplum Enstitüsü yöneticisi B. Tarasyuk dışişleri bakanı oldu. Enstitünün yönetim kurulu üyesi Y. Mostova'nın eşi A. Gritsenko da Savunma Bakanı yapıldı. Pora lideri Kaskiv yeni başkan Yuşçenko'nun danışmanı oldu. Vs.

ERDOĞAN KİMİN YANINDA

Soroscu başkan Viktor Yuşçenko:

-“AB'ye gireceğim” dedi.

-“NATO’ya gireceğim” dedi.

Ukrayna-Rusya ilişkileri gerilmeye başlandı. Ki bunun öncesi Ukrayna, S-200 roketiyle, 88 yolcusu bulunan Rus uçağını düşürdü!

Sonra… İktidara gelen -Rusça konuşan Donetskli-Viktor Yanukoviç, Rusya ile ilişkileri düzeltti. Ukrayna-AB Ortaklık Anlaşmasını imzalamadı. Bu karar ülkeyi iç çatışmaya sürükledi. Yüzü aşkın kişi hayatını kaybetti.

2004 seçimlerinde Sorosçulara yenilen Yanukoviç, on yıl sonra/2014'te yine Sorosçu harekete yenildi; ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Ülkeden kovulan aslında Rusya idi ve Rusya Kırım'ı ilhak etti.

Yanukoviç'in yerine gelen -turuncu devrimin para destekçilerinden milyarder- Petro Poroşenko, AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması'nı imzalayarak entegrasyon sürecini hızlandırdı. Rusya ile her türlü askeri işbirliğini reddederek NATO'ya katılacağını açıkladı. Devamında:

“Halkın Hizmetkârı” adlı dizi oyunculuğuyla popüler olup dizi ismiyle parti kurup iktidara gelen Volodimir Zelenski aynı politikayı sürdürdü. ABD gezisindeki NATO talebi ve Başkan Joe Biden'ın “üyelik talebiniz hızlandıracağız” açıklaması Ukrayna-Rusya krizini büyüttü. Rus Ordusu, Ukrayna sınırına geldi ve ardından dün Ukrayna'ya girdi.

Sonuçta:

Meseleyi, salt Putin olarak görmek hatadır.

Meseleyi, salt Putin'in karakterinde aramak hatadır.

Meseleyi, salt Rusya politikaları sanmak hatadır.

Batı'nın sürekli Südet krizini anımsatması/Ukrayna'ya “arkanızdayız” mesajı vermesi krizin savaşa dönüşmesine sebep oldu.

Rusya, NATO kuşatmasına izin vermedi.

Peki:

İç politikada Soros karşıtı Erdoğan, Ukrayna'da Soros destekçileri ile ne zaman-nasıl “sıkı fıkı” oldu?