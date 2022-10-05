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Torbaya sığmayanlar!

Türkiye'de ehliyet affı, elektrik, gaz fatura borcu silme gibi Torba Yasa içine atılan düzenlemelerle yarım saat içinde üniversite kurulan bir ülke oldu. AKP'li vekillerin el kaldırıp indirme çabukluğuyla kurulan bu üniversitelerde, bırakın akademik yetkinliğini, ders verecek yer, yurtları olup olmadığına bile bakılmıyor. İktidarın sayısal artışıyla övündüğü üniversitelerde 10 milyon öğrenci sayısını duyunca, zat-ı muhteremin söylediği gibi Almanlar, ‘Oflayıp, üflüyor mu?'hiç sanmıyorum. İntihal tez maskaralığı, akademik unvan hırsızlığında dünya sıralamalarında en kötü 3 ülke arasına giren Türk yükseköğretiminin hallerine bakıp, kıs kıs gülüyorlardır.

ŞALVARLI PROFESÖR

AKP, ‘Yeni Yükseköğretim' diye isim taktığı bu eğitimi, üniversite ve öğrenci sayısından ibaret görüyor. İktidarın, ‘Giderlerseniz gidin, size acıyoruz” diye kapı gösterdiği Türk bilim insanlarını Amerika, Almanya, Hollanda, Kanada, İsveç, Norveç gibi ülkeler havada kapıyor. Araştırmaları için milyar dolarlarlık fonlar önlerine seriliyor. Türkler, asrın buluşlarına imza atarken gittikleri ülkelerin ekonomisini de bilimle kalkındırdı. Türkiye'nin payına, Nobel Ödülü gerçekte Amerika'nın hanesine yazılan Prof. Dr. Aziz Sancar gibi bilim insanlarının, ‘Türk' kökenli olması sevinci düştü. Diploması hırsızlık, denkliği belirsiz, cüppeli, sarıklı, şalvarlı ithal profesörlerle nitelikli akademisyen açığı kapatılamaz.

TOPÇULAR POPÇULAR

İntihalci profesör, fake doçent, yalaka bürokrat, imitasyon gazeteci, soytarı popçu, diploma hırsızı topçu, adalet yoksulu hukukçu, gözleri ışıltılı ekonomist, porscheli ihale düzenbazı, küfürbaz müteahhit, sapkın tarikatçılar, kitlesel uyutma performanslarıyla saray sofralarında ağırlanıyor. Küresel rekabet, bilimsel ve ekonomik gerçeklikten uzak hayallerle kahramanlık destanı yazıp, kendi kendilerini alkışlıyorlar. Atatürk'ün yüklediği sorumlulukla Türkiye'nin bilimle kalkınması için yurduna geri dönüp, hayal kırıklıklarıyla yurt dışına geri gitmeye itilen bilim insanlarımız var. Onlardan biri Dr. Sanem Şimşek. Almanya, İtalya, Danimarka, ABD buluşlarına burs yağdırırken Türkiye'de başına neler geldi?

DÜNYA KAPIŞTI

Doktor Şimşek kim mi? Hacettepe biyoloji, ODTÜ biyoteknolojiyi bitirdi. GATA Tıp'ta çalışıp, lösemide ilaç direncini kıran bir buluşa imza attı. Dünyanın en iyi 180'inci, Almanya'nın 5'inci üniversitesi Dresden Teknik'de tam burslu, Genomic Moleküler Biyoloji doktorası yaptı. Memelilerin genetik çalışmasını kontrol eden sistem geliştirdi. İtalya, Danimarka, NewYork'ta tıp fakültelerinden kök hücre ve gen mühendisliği bursları kazanıp, gidip okudu. İtalya Del Piemonte Orientale Novara Üniversitesi, Danimarka Kök Hücre Akademisi'ne bağlı Aalborg Üniversitesi ve ABD'de dünyanın ilk 10'u içindeki Weill Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni burslu kazanıp, bitirdi. Diploma yoksulu değildi.

HÜCRELERİ ÇÖZDÜ

Amerika'da diyabet hastalığı ve körlüğe yol açan retina pigment dejenerasyonuyla mücadele eden beyin ekibine de burslu seçildi. Neden bu kadar burs yağmıştı? İnsanın kol derisinden kök hücre oluşturup, kalp kası hücrelerinin farklılaşması, embriyo kök hücre kültür sistemi kurmuştu. Şimşek, “Kök hücre organ oluşturma uzmanıyım” diye çok mütevazı bir cümle kursa da bir insanın kol derisini alıp, bebeklik hücresine dönüştürüp, sonra bebeklik hücrelerinden, pankreas kanserinin başladığı nokta için yetişkin hücreleri platformu yapılandırabilen dünyadaki ilk bilim insanı. Körlük ve diyabetle ilgili de benzer yapılar kurdu. Dünyanın en iyi ilk 10 tıp fakültesi içindeki ABD Weill Cornell Medical College Surgery'de çalışmaları ilaç aşamasına geçti.

YALNIZ BIRAKILDI

Türkiye'ye 4 yıl önce döndü. Salgında, Covid-19 kiti geliştirdi. Berlin Teknik Üniversitesi teklifini reddedip, ülkesinde kalsa da barınamadı. ‘Niye?' soruma, “Yalnız bırakıldım. Bizler, Atatürk vizyonuyla yurt dışında yetişmiş Türkiye'nin beyin gücüyüz. Bir kıvılcım olarak gittik, geri dönüşümüz muhteşem olacak. Benden çok daha başarılı Türk beyinler yurt dışında” diyerek yutkundu. Dr. Senem Şimşek şimdi nerede? BM desteğiyle İngiltere'deki Start Up'da bilim direktörü. Amerika, Hollanda, Arjantin, İngiltere ve Almanya'daki bilim insanlarıyla kök hücre çalışıyor. Cumhuriyetin 100. kuruluş yılında, bir Türk bilim insanı, açlıkla mücadele için hayvancılık ürünleri üretecek. İktidar, şapkadan tavşan çıkarır gibi, torbadan üniversite-akademisyen çıkarmayı bırakıp, kapı gösterdiği Türk bilim insanlarına kapıları ardına kadar açmalı!