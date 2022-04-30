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Fatura!..

Bugün sizlere bir fatura sunacağım.

Fatura, 22 Ocak 1936'da, Niğdeli manav Durmuş Ali tarafından kesilmiş.

Vali Ziya Tekeli'ye gönderilen faturanın dökümü şöyle:

– Tel ve çiviye verilen: 57 kuruş.

– 6 adet sandığın bedeli: 3 lira 60 kuruş.

– Elmaların istifine ödenen: 75 kuruş.

– Sandıkların İstasyona taşınmaları için hamaliye: 25 kuruş.

– 170 kilo elmanın bedeli: 46 lira 75 kuruş.

– Ankara'ya kadar navlun bedeli: 6 lira 95 kuruş.

– Yekün: 58 lira 87 kuruş.

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Şimdi sıkı durun.

Sandıklardaki tel ve çiviye kadar bedeli ödenmiş bu elmalar kime gönderilmiş?

Çankaya'ya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e…

Peki ödemeyi kim yapmış?

Yine Atatürk!..

Niğde elmasını çok seven Ata, Vali Tekeli'ye parasını göndererek, manavın fatura kesmesini istemiş.

Belgesi de Atatürk arşivinde bugünlere kadar saklanmış.

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6 kasa elmaya harcanan paranın hesabını tutan devlet anlayışından, halkın vergisiyle oluşan milyarlarca dolarlık harcamaların akıbetiyle ilgili tüm soruları cevapsız bırakan bir anlayışa…

Başka söze gerek var mı?..