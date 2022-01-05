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MuazZAM ZAMlar!..

Yeni yıla ürkütücü zamlarla girdik.

Deyim yerindeyse iğneden ipliğe kadar gelen muazZAM ZAMlar, önümüzdeki aylarda üç haneli enflasyonun haberini veriyor.

Buna karşın memur ve emekliye uygun görülen zamlar, TÜİK'in enflasyon oranının bile altında kalıyor.

Büyük ekonomi teorisyenlerinin (!) ülkeyi getirdikleri yer; düşük faiz, yüksek kur, rekor enflasyon ve böyle bir ortamda erken seçimlere gidilemeyeceğine göre de, yanlış uygulamaları eleştirenlere karşı giderek artacak baskılar…

★★★

Dev yazar Gogol, “Palto” adlı öyküsünde uysal memur Akaki'nin, orası burası sökülmüş, kumaşı artık sahibini de koruyamayacak kadar erimiş, astarı bile yırtılmış paltosunu terzi Petroviç'e onartma çabasını anlatır.

Akaki terzi Petroviç'ten ne yapıp edip paltoyu onarmasını ister.

Terzi ise bu giysinin artık onarılamayacak kadar eskidiğini, ancak kış aylarında uyaklarını korumaya yarayacağını sert ve kararlı bir dille kabul ettirmeye çalışır…

Aslında her yanı yırtılmış, dokusu yıpranmış ve kumaşı erimiş palto, çürüyen Rus bürokrasisi ve devletini simgeler!

Muhteşem öyküde Gogol, okurlarına yeni bir devletin inşasının zorunluluğunu anlatır.

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Felsefeci-yazar Sadık Usta, Gogol'un “Palto”su ile günümüz Türkiye'si arasında benzer yanlar bulunduğunu öne sürüyor.

Pek haksız da sayılmaz.

Baksanıza, devletin resmi istatistik kurumu TÜİK, 2021'de yıllık enflasyonu yüzde 36, bağımsız ekonomi uzmanlarından kurulu ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) ise, yüzde 82.8 olduğunu açıklıyor.

Bu müthiş fark da, devleti yönetenlere ve devletin kurumlarına olan güveni maalesef yok ediyor.

Zira millet çarşıda pazarda enflasyonun füze gibi fırladığını iliklerine kadar hissediyor.

Örneğin asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranındaki zam, daha işçinin cebine girmeden eriyor!..

Evlerin mutfaklarında yangın sürerken, elektrik ve doğalgaz zamları nedeniyle odalarda donma tehlikesi yaşanıyor.

Efsane gaz lambası geri dönüyor!..

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AKP'nin 20 yılda ülkeyi ve devleti getirdiği ver, maalesef burası.

Peki bu durumda ne yapılabilir?

İktidar yanlışlarından ders alıp, sil baştan yapamayacağına göre; düşük faiz, yüksek kur ve rekor enflasyon sarmalından çıkış için tek yol görünüyor:

Yüksek enflasyonun toplumsal çürümeyi hızlandıracağı gerçeğinden hareketle, muhalefetin, iktidarı erken seçime zorlayabilmek için miting maratonu gibi demokratik etkinlikler düzenlemesi ve yıpranan devlet kurumlarının restorasyonu konusunda topluma güvence vermesi gerekiyor.