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Sarıkamış şehitlerine büyük ayıp!..

Yıl 1914…

Sarıkamış…

Başkumandan Vekili Enver Paşa, Rus işgali altındaki Kars'ı geri almak için, Aralık ayında büyük bir taarruz başlatıyor.

Paşa, Rusları hiç beklemedikleri yönden, Allahuekber Dağları üzerinden vurmayı planlıyor.

Ancak bu dağların 2-3 bin rakımlı geçitlerinde ısının yer yer eksi 30 dereceye kadar düştüğünü hesaplayamıyor!

Büyük bölümü çölden gelen ve üzerlerinde yazlık üniformalar bulunan askerler, düşmana tek kurşun atamadan donarak ölmeye başlıyor.

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Askerlerimizin feci durumunu Kurmay Subaylardan Şerif Bey, “Sarıkamış” adlı kitabında şöyle anlatıyor:

“Yol kenarında karların içinde çömelmiş bir asker, bir yığın karı kollarıyla kucaklamış, titreyerek, feryat ederek dişleriyle kemiriyordu. Kaldırıp yola sevk etmek istedim. Beni hiç görmedi. Zavallı çıldırmıştı. Bu suretle şu lanetli buzullar içinde biz, belki 10 bin kişiden fazla insanı bir günde karların altına bıraktık ve geçtik…”

Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkan Vekili Aleksandroviç Pietroviç ise şu tüyler ürperten anısını paylaşıyor:

“İlk sırada diz çökmüş 9 kahraman. Mavzerleriyle nişan almışlar, tetiğe asılmak üzereler, ama asılamamışlar! İkinci sırada cephane taşıyanlar var, sandıkları öyle bir avuçlamışlar ki, kainattan hırslarını almak istiyor gibiler. Öylesine kaskatı kesilmişler… Ve sağ başta Binbaşı Nihat, dimdik ayakta…Başı açık, saçları beyaza boyanmış, gözleri karşıda…”

15-22 aralık tarihleri arasında 60 bini donarak olmak üzere 78 bin şehit veriliyor.

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Felaketten 103 yıl sonra…

17 Ekim 2017 günü Anadolu Ajansı şu haberi geçiyor:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Şehitleri anısına yapımına başlanan 40 bin kişilik ay ve yıldız şeklindeki tören alanı, Sarıkamış Şehitleriyle sembolleşecek.

Sarıkamış ilçesindeki anma etkinliklerinin gerçekleştirildiği alanda, bir süre önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde, “ay yıldızlı” tören alanı yapılması için çalışmalara başlandı…”

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56 bin metrekarelik alanda inşaatı süren 40 bin kişilik tören yerinin, aynı yıl yapılacak anma etkinliklerine yetişeceği bildirilen haberde, drone ile çekilmiş bir görüntü de yer alıyor.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy da şunları söylüyor:

“İlçemizde Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Sarıkamış Şehitleri Anma Programı düzenleniyor. Program bundan sonra bu alanda yapılacak. Tören alanı harekatın 100. Yıldönümüne yetişecekti. Ancak bazı sebeplerden dolayı 103 yıla (2017) kaldı. Burada hummalı bir çalışma var, inşallah bu yıla yetişecek Alanda hilal, hilalin önünde de mermer kaplı yıldız var. Hilal şeklindeki yapının altında mescit, satış üniteleri, dinlenme yerleri, kütüphane, sergi alanı, önünde ise tören alanı bulunuyor…”

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Ancak 2017'ye yetişeceği duyurulan tören alanı, o yıl tamamlanamadığı gibi aradan geçen 5 yılda da bitirilemiyor!..

Çünkü inşaatı üstlenen müteahhitler, biraz çalıştıktan sonra işi yarım bırakıp gidiyor!..

Satış üniteleri, dinlenme yerleri, sergi alanı ve sosyal tesis olarak değerlendirileceği duyurulan bölüme ise fotoğraflarda gördüğünüz gibi, çevrede otlayan büyükbaş hayvanlar yerleşiyor!..

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Sarıkamış'ta şehit düşen 78 bin vatan evladının aziz hatıralarına yapılan bu utanç verici saygısızlığı bugün saat 11.00'de, Halk TV'de konuğu olacağım değerli meslektaşım Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programında, okurumuz Levent Öztaşkent'in kaydettiği aktüel görüntüler eşliğinde konuşacağız…