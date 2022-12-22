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We are the best!..

16 Aralık 2022…

Günün ilk saatleri…

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı…

Sabah 04.20'de Riyad-Sabiha Gökçen uçuşunu yapacak Türk Hava Yolları uçağı yolcu alımına başlıyor.

Gözlerinden uyku akan yolcular, güvenlik kontrolünün ardından biniş kartlarını alıp, içeri geçiyorlar.

Kalkış için tüm işlemler tamamlanıyor, kemerler bağlanıyor ve uçağın piste çıkması beklenirken, herkesi şoke eden şöyle bir anons duyuluyor:

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“Günaydın sayın yolcular, kaptanınız konuşuyor.

Uçağımıza hoş geldiniz. Ancak uluslararası havacılık kuralları gereğince ekibimizin mesaisi şu an itibarıyla dolmuş bulunuyor. Elbette bizler de bir an önce sevdiklerimize kavuşmak istiyoruz. Ancak kurallar, bizim uçmamıza izin vermiyor. Bu nedenle şimdi hep birlikte uçağı terk etmemiz gerekiyor. İlk uçuşumuz 14 saat sonra olacak…

Anlayışınıza ekibim ve Türk Hava Yolları adına çok teşekkür ederim!..”

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Yarı uyur durumdaki yolcular ilk şoku atlattıktan sonra uçağa yükledikleri bagajları bulmanın telaşına kapılıyorlar.

Neyse güçlükle bir THY çalışanına ulaşıp bavullarını nasıl alacaklarını öğreniyorlar ama bu kez de karşılarına konaklama sorunu çıkıyor.

THY görevlisi “Yakınlardaki (X) oteline gidin, THY'nin yolcusu olduğunuzu söyleyin, sizi misafir edecekler!” diyor ama yolcuların ellerinde biniş kartı olmadığı için “Ya almazlarsa…” tartışması başlıyor.

Bir yolcu otele nasıl ulaşacaklarını sorunca da “Havaalanında sürekli çalışan servis araçları (shuttle) var, onlar götürür. Eğer gelmezse, mecburen kendi imkanlarınızla gideceksiniz!..” diyor.

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Bana yaşadıkları serüveni yazan okurum tam 2,5 saat bavullarının gelmesini bekledikten sonra bir başka havayolu şirketinden bilet buluyor ve İstanbul'a uçmayı başarıyor.

Gelir gelmez de THY'ye şikayetini iletiyor.

Aldığı cevap da çok ilginç:

“Olayı soruşturup sizi 24 Aralık günü bilgilendireceğiz!..”

Sürate bakar mısınız?..

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Biliyorsunuz THY'nin uluslararası sloganı “We are the best…” yani “Biz en iyisiyiz…”

Fıkraya benzer bu olay da, ekip planlama konusunda THY'nin, gerçekten en iyi (!) olduğunu kanıtlıyor!..