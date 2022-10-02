Ümit Genç İletişim Bilgileri

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3 puanı getiren iki olay

Kayserispor ligin en başarılı geçiş oyunu oynayabilen 3 takımından biri. Trabzonspor’un da bu sezon özellikle bu sorunla başının belada olduğunu düşünürsek atraksiyonu bol bir maç çıkacağı belliydi.

Geride kapatılan ilk yarıda da fena oynamıyordu Trabzonspor. 2-3 tane de net pozisyonu vardı. Orta saha kırılganlığını son haftalarda azaltan Abdullah Avcı bu geçiş oyunu zaafını bu kez silaha dönüştürdü. Geçiş oyununu kendi oynayarak çözdü ancak skoru, bireysel hatayı affetmeyen Kayserispor aldı. Uğurcan’ın kısa düşen pası ve yenilen gol ikinci 45’i zor hale getirdi.

İkinci yarıda fark yaratan ilk olay değişikliklerle birlikte topa sahip olarak baskının seviyesini artırmak oldu. O baskı Kayserispor’u özellikle bekleriyle yaptığı git-gel oyununda yordu. İkincisi ise Kayseri seyircisinin oyunu sabote etmesiydi. Bir tribünün saha içine bu kadar çirkin şekilde müdahil olup kendi takımına fayda sağladığı hiç görülmüş şey değil. Tam tersi atılan o maddelerle rakibi kamçılıyor ve hırs yapmasını sağlıyorsun. Aynı filmin sonu geçen yıl izlenmişti oysa. Yine oldu. Penaltı ve ardından Umut’un golünde yaşanan sevinçte o taşkınlığın kime yaradığını görebilirsiniz. (Not: Penaltıda son hareket, yani yüze gelen el açık şekilde penaltı zaten. Bir kaç saniye öncesinde yaşanan temasın şiddeti VAR tarafından Ümit Öztürk’e değerlendirme şansı olarak gösterildiyse daha net olanı seçmiş olabilir)

UMUT BOZOK PROFESYONELLİĞİ

Gomez’in topla olan ilişkisi, vücut kullanımı, anlık oyun ve pozisyon görüşü çok iyi. Yanına Umut Bozok’un son vuruş kalitesini eklediğin zaman skor alman kaçınılmaz oluyor. Belki zaman zaman birinin de yeterli olduğu daha rahat maçlar olacaktır ancak tıkandığın anlarda Umut Bozok gibi kaliteli bir bitiricinin varlığı büyük şans demek. Transferinde son güne kadar ısrarlı duruşun haklılığını yaşıyor Trabzonspor. Dakika takıntılığı yapmadan aldığı sürede maksimumu vermeye çalışan bir profesyonel.

Milli aradan iyi oyun ve galibiyetle dönmek önemli. Trabzonspor anlaşılan Visca’nın dönüşüne kadar hücumu soluna yıkmaya ve bir tarafı eksik oynamaya devam edecek.