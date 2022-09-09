Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Avrupa Ligi kısa çok hata kaldırmıyor

Trabzonspor son dönem maçlarının hemen hepsini bir hazırlık maçı havasında oynuyor. Çok fazla hamle yapılan, oyuncu denenen, takım kurgusu aranan ve hatanın kabul gördüğü benzer 90 dakikalar…

Alt alta yazarak bu duruma sebebiyet veren fazla sayıda nedeni bulabilirsiniz. Ancak tek bir durum tespiti yapmak gerekirse ‘bütünlük kaybedildi’ derim.

Avcı’nın elinde an itibariyle geçen sezonu şampiyon tamamlayan takımdan çok daha kaliteli ve bol özellikli bir kadro olduğu çok net. Ancak bu oyuncu grubundan çok acil bir bütünlük yaratmak zorunda.

Bunun için evvela ilk 11’ini net şekilde belirlemeli artık. Sürekli hamle yaparak maç kazanmaya çalışmak ortada bir takım kurgusunun olmadığını gösterir. Bunu çözmek zorunda.

Ferençvaros aşırı kolay 3 hızlı hücumla ne olduğunu anlamadan sonuca gitti. Trabzonspor’dan skor üstünlüğünü almak bu kadar kolay olmamalı. Abdullah Avcı ve Trabzon’un başardığı şey ‘maç kazanmasını iyi bilmek’ olmuştu. Zaman zaman onu da yaptı ama ‘maç çevirmek’ değildi asla.

Fabrikanın sistem ayarlarına geri dönmesi gerek. Kum saati tersine döndü, zaman daralıyor.

Bartra, Hugo, Denswill önlerinde de Gbamin’in çok hantal bir kurgu olduğu, hızlı çıkan takımların bundan çok faydalanacağı test edilmiş oldu. Hoca mesainin fazlasını savunma ve ortasaha üzerine vermeli. Üst üste çok sırıtan bireysel hata artık bireysel hata değildir çünkü.

Eksik kaldıktan sonra 9 kişi savunma yapan Ferençvaros’a bile en az 3 tane daha geçiş oyununda pozisyon verildi. Gomez, Yusuf, Trezeguet, Bakasetas, Djaniny, Umut, Abdülkadir, Hamsik. Bu kadar yıldıza kapalı savunma açtırma eziyeti çektirilmek istenmiyorsa şayet bir şekilde o dikine oyun benimsenecek.

Kim as kim hamle olacak bir an önce belirlenmeli. Avrupa Ligi, Süper Lig kadar uzun bir maraton değil. Çıkışını iyi yapmalısın, sonradan açılman fayda etmez.