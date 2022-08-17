Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Parken’de sessizlik Trabzon’da çığlık

Türk takımlarının klasik Avrupa tedirginliğini üstüne geçiren Trabzonspor’un Kopenhag deplasmanı oldukça sıkıntılı başladı.

Rakibin tek tip hücum şablonuna defalarca kez izin verildi. Kalabalık orta saha kurgusunda topu kazandığı anda çok çabuk hücum düzenini alan Kopenhag takımının ceza sahası girişimi hep tekdüzeydi. İlk golü öyle buldular, devamını de hep öyle aradılar.

İLK 45’TEKİ MAHKUMİHET…

İlk yarı boyunca buna çok izin veren bir alan savunması ısrarı yaptı Trabzonspor. Diğer sıkıntı ise arkası dönük Siopis’le oyun kurmaya çalışmaktı. Her dakika ateş çemberini daraltmaktan başka işe yaramadı.

Oyun kurma becerisi daha yüksek olan Abdülkadir ve Bakasetas’ın oldukça hareketsiz kalması orta sahayı inanılmaz düşürdü. Tüm bunlara hücumda Kouassi tercihinin hayal kırıklığı da eklenince ilk 45’te mahkumiyet yaşamak kaçınılmaz oldu. Son 4 maçta 4 duran top golü atmış, yılların duran top takımı Kopenhag’ın ikinci golü de öyle bulması Trabzonspor için çok acemice durdu.

Abdullah Avcı’ın Djaniny hamlesi uyuyan Trabzonspor’a bir kırbaç etkisi yarattı. Son 10 yılını Şampiyonlar Ligi’nde geçirmişcesine sahaya hakim oldu. Topla ilişkisi çok farklı bir oyuncu olan Djaniny hemen arka arkaya 2-3 pozisyona sokup hücumu hareketlendirdi.

BARTRA İŞLEYİŞİ DEĞİŞTİRDİ

Bartra’nın da o inanılmaz liderlik vasfını kuşanarak sahaya girmesi son yarım saat organizasyonun işleyiş şeklini değiştirdi. Bir stoperin saha görüşünün ne kadar fark yaratabileceğini izletti bize Bartra. Klasik bir 8 numara gibi köprüyü kurdu, eliyle, ayağıyla arkadaşlarını yönlendirdi, oyunu genişletti. Denge bozdu Bartra. Geriden top dağıtma işi başlayınca Kopenhag’ın savunma şekli değişti.

ŞİMDİ SIRA TRABZONSPOR’DA

Sert oyuna sert karşılık veren Bakasetas, üzerinden kurulmaya başlanan oyunda nihayet role girdi ve çıkardığı müthiş sert şutla tur umutlarını sevdiği şehre taşıdı. Parken Stadı’ndaki suskunluk Trabzon’da çığlığa dönüştü. Sahanın en reytingli oyuncusu olan Bakasetas’ın o golü haftaya Trabzon’a alınacak uçak biletlerini en az 2’ye katlamıştır.

Kopenhag gibi takımlar iç saha gücünden beslenir ve atmosferi sever. Bunu iyi kullandılar. Şimdi sıra Trabzonspor’da… Akyazı’daki atmosfer ve ikinci yarıdaki kadro normal şartlarda Trabzonspor’u gruplara götürür.