‘Yargı’ bu sezon çok iyiydi

Sevgili okuyucularım, yazıma önemli dizi ‘Yargı'dan bahsederek başlamak istiyorum. Kanal D ekranında her pazar merakla beklenen ‘Yargı' başladığından bu yana önemli reytingler alarak zirveye ortak oldu. Senaryodaki akıcılık cazibesi her geçen hafta daha renkli olurken, seyircinin de diziye bakış açısı ivmeli bir şekilde sürüyor. ‘Yargı' dizisinden rotamızı Show TV'de ana haber öncesi hafta içi her gün yayınlanan ‘Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' 24 Haziran'da sezon finaline hazırlanıyor. Bu sezon muhteşem reytingler alarak yoluna devam eden program, izleyicisinden de büyük alkış alıp önümüzdeki dönem vizesini cebine koydu… 3 kategoride zirvede yer alan güzel dizi ‘Üç Kız Kardeş' başarı grafiğini artırmaya devam ediyor. Kanal D'nin, başladığı günden bu yana izleyicinin büyük ilgisini çeken dizisi ‘Üç Kız Kardeş'in çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Önümüzdeki dönemde de devam edecek olan dizi Ayvalık'ın eşsiz doğasında çekiliyor. Her salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen ve izleyicinin büyük beğenisini kazanan dizinin çekiminde kullanılan mekanlar bölgeyi gezen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görünce Ayvalık'a yapılan turistik gezi turlarına ‘Üç Kız Kardeş' dizisinin çekim alanları da dahil edilmiş. Üç kız kardeşin yaşadığı ev, babaları Sadık'ın çalıştığı postane, tur programında bölgeyi ziyaret eden turistlere gösteriliyor. Ayvalık'ta doğup büyüyen yakın kardeşim İbrahim Tosya dizinin Ayvalık'a çok şey kazandırdığını ifade etti… Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan ‘Üç Kız Kardeş', aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile ekran izleyicisinin gönüllerini yanında uzun zaman taşıyacaktır. Sevgi ile kalın…