Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Final pası sendromu

Kasımpaşa karakter olarak oynamaya çalışan ama defansta da ciddi açıklar veren bir takım. Galatasaray'ın ise en büyük sorunu bitiricilik. Sarı-kırmızılı futbolcular final paslarındaki başarı yüzdesini yükseltmedikçe her maçta sıkıntı yaşamaya devam ederler. Dün olduğu gibi.

Bahoken, Abdülkerim'in yokluğunda forma şansı bulan Emin'in zamanlama hatasını iyi değerlendirip cezayı kesti. Genç Emin'in bunun dışında genel olarak sınıfı geçtiğini de söyleyelim. Sadece dört dakika sonra Kasımpaşa defansının sıklıkla gördüğümüz hatalarına Yunus'un çabukluğu ve Gomis'in fırsatçılığı eklenince krizden çabuk çıkıldı.

Galatasaray'daki asıl sorun iki bek ve kanat oyuncularının final paslarındaki yanlış tercihleri ve beceriksizlikleri. Böyle olunca Mertens ve Oliveira'nın da performansı düşüyor. Boey çok ama tercihleri çok kötü. Van Aanholt çok az hücuma destek veriyor o da yanlış tercihler yapıyor. Dünün yıldızı Kerem ve Yunus da aynı şekilde. Kanatlar Galatasaray'da daha efektif çalışmalı. Çalışmayınca Torreira ve Mertens ortada çok fazla efor sarf ediyor, Oliveira'nın da pas opsiyonları azalıyor.

İkinci yarıda Oliveira'nın müthiş ara pasında Kerem skoru buldu. Böylece üzerindeki kara büyü de bozuldu. Ardından inanılmaz bir ayak içi daha. Maçı koparttı çok eleştirilen Kerem. Dün de hataları çoktu ama yaptığı iki doğru tüm yanlışları götürdü.