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Çankaya’nın Başkanı

-Işık, çevresini aydınlatan kaynaktır.-

İnsanların değeri çevresine katkılarıyla ölçülür. Bencillik düşüklüğüyle sürekli kendini öne çıkaranların aldığı tepkiler birer ders olması gerekirken çoğu kez savsaklanır, önem verilmez. Oysa insan ilişkileri yaşamın birer değeridir. Son yıllarda toplum önderlerinin güven yitirircesine toplumun soğuk karşılayışlarını izlerken önceki ay Ankara-Çankaya Belediye Başkanı Alper TAŞDELEN'in büyük bir sevgiyle karşılanıp alkışlandığı bir etkinlikte bulundum. Ceyhun Atuf KANSU büstünün açılışında yaptığı güzel konuşmayla bir kez daha Çankayalılar'ın övgülerini aldı. Babası rahmetli Doğan Taşdelen benim yakın dostumdu. Dayanılmaz bel ağrılarım için bana Kafkasyalı masör getirmişti. Anayasa Mahkemesi dinlenme odasında yere yatırarak yapılan masajlarla iyileşmeye katkılarını asla unutamam.

Çoğu Ankaralı'nın tanımasına karşın ayrıntılarını yeterince bildiklerini sanmadığım Alper Taşdelen 1974 Ankara doğumludur. TED Koleji'ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirmiş, ABD Columbia Üniversitesi ‘nde uluslararası ilişkiler dalında yüksek lisans yaptıktan sonra “Ortadoğu Uzmanlığı” sanını almıştır. 1996'da Sosyalist Enternasyonel'in 20. Kongresi'ne Erdal İnönü ve Deniz Baykal'la birlikte en genç delege olarak katıldı. Kanal D'de iki yıl diplomasi ve siyaset muhabiri olarak gazetecilik, Ecevit'in 57. Hükümet döneminde de Başbakanlık Müşavirliği yaptı. 2011 milletvekili seçimlerine Ankara 2. Bölge adayı olarak katıldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak katıldığı Çankaya Belediye Başkanlığı'nı % 64 oyla kazandı. 31 Mart 2019 seçimlerinde % 73.48'le yeniden başkan seçildi. İki çocuk babası olan Alper Taşdelen duruşuyla, tutumuyla, bölgesine özel ve yoğun ilgisiyle halkın iyi duygularını kazanmıştır . Halkını dinlemekte, sorunlara hemen çözüm bulmakta, gerekli yardımı yapmakta, içtenlikle koşturmaktadır.

Yerel yönetim seçimleri bölge halkının siyasal yaklaşımı için gerçek bir ölçüdür. Genel seçimlerin ölçüsüz ve sınırsız verilen sözleri (vaatleri) değerlendirmelerde yanıltıcı olabilir. Halkın yaşam yeri, yuvası için yaklaşımı daha içtenlikli, daha gerçekçi ve daha geçerlidir. Hemşehrileriyle birlikte olmak, onları içtenlikle dinlemek, onlara sıcaklıkla yaklaşmak yöneticiler için önemli yaklaşımlardır. Kansu'nun büstünü açmak için bizi yanına çağırıp kurdelayı birlikte kesmemizi önermesi katılanların beğenisini kazandı.

Yöneticilerin alçak gönüllülüğü olgunluklarının göstergesidir. Kasılma, yukardan bakma, sözde ilgilenmiş görünüp bildiğini okuma durumları görgüsüzlük-hamlık belirtisidir. İçtenlik ve ilgi, beklenen, özlenen, beğeniyle karşılanan bir yaşam sıcaklığıdır. Alper Taşdelen'i bu konulardaki efendiliğiyle de kutluyorum.