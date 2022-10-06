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Yanılgılar, yanlışlıklar

-Onarılmayacak, düzeltilmeyecek, bağışlanmayacak, hoşgörülmeyecek tutum ve davranışlardan kaçınmak gerekir.-

Ömür boyu sürecek aydınlık yaşam güneşidir. Yeter ki onu gölgeleyip karartmaktan, batırmaktan uzak kalınsın. İnsanlar tutum ve davranışlarına özen göstermezse sonraları pişmanlık ve üzüntü duyuracak durumlara düşerler. Toplum yaşamında ilişkilere özen göstermekte kusurlu olunduğu gibi insan, dost, arkadaş, meslektaş, hemşeri değeri bilmekte de yanılgı ve yanlışlara sık sık rastlanmaktadır. Karşılaşılan aykırılıklar, olumsuzluklar yaşam aydınlığını karartmakta, toplumsal yaşam dayanışmasıyla barışını bozmaktadır. Özen göstermemiz, duyarlı olmamız gereken durumların başında insanlık ilişkileri olması gerektiğini gözönünde tutanlar başarılı olurlar, sevilir sayılırlar. İlişkilerde başarısızlar İnsana, insanlığa gereken değeri vermeyen, saygıyı ve özeni göstermeyenlerdir. Değerbilmezlik ve saygısızlık en büyük insanlık kusurlarından ve boşluklarından biridir.

Toplumsal barışın temeli insanların birbirine karşı tutum ve davranış özeni, karşılıklı sevgi ve saygı ile güvendir. Özellikle devletin, devlet görevlilerinin yurttaşlara karşı tutum ve davranışındaki insanlık değeri gözetimi yurttaşlık niteliğine yaraşır biçimde olmamaktadır. Son olay emekli Orgeneral Çevik BİR'e karşı takınılan tutumdur. Emekli oluncaya değin ülkesine Silâhlı Kuvvetler'de başarıyla hizmet etmiş bir subaya üzücü davranışlarda bulunulmaktan kaçınılmamış, çekinilmemiş, bir tür öç alırcasına uygulamalardan uzak durulmamıştır. Genelkurmay İkinci Başkanlığı yapmış bir Atatürk askerine uygun bulunan davranış üzücüdür. Yalnız ona değil daha yirmiye yakın generale karşı tutum, yasal önlem sınırını aşan kişisel karşıtlık niteliğindedir. Silâhlı Kuvvetler konusunda, daha özenli davranmak en gerekli, en yararlı duyarlıktır, insanlıktır.

Araştırılan, incelenen, yargılanan bir kişinin eylemleri ilgili yasa kuralları katında değerlendirilerek gereken yaptırımlar uygulanır. Ancak kişiliği, insanlığı, yurttaşlığı asla gözardı edilemez. Geçmiş hizmetlerinin anlamı, değeri unutulamaz. İntikam alırcasına davranılamaz. Yargıda, devlet işlerinde öç alma yoktur. Özel yaşamda ölçüsü, sınırı, anlam ve amacı gözetilir. Emekli generalleri tutuklamak, karanlıkta tutmakla başarılı görünülmez ve asla övünülmez. Vakta ki vatana ihanet olmasın. Her olay örnektir. Özellikle siyasal değerlendirmeler, siyasal amaç ve tutumlarla işlemlere girişmek son derece yanlıştır. Devlet işlemleri, uygulamaları yansız, gerçekçi, yararlı olmak ölçülerinin dışında değildir. Esenlik, güven, inan, aydınlık veren kuralların uygulanması, yaşam mutluluğunun sağlanmasıdır.