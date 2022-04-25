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Yargı erki

-Yaşam aydınlığının en etkin koruyucusu ve gücü yargıdır.-

Adalet, yaşamın en büyük, en etkin güvencesidir. Genelde yaşam güneşidir. Haklıyla haksızı, olumluyla olumsuzu, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, gerekliyle gereksizi birbirinden ayıran ölçülerin uygulandığı görev alanıdır. Bu nedenle “Adalet devletin temelidir” sözü, yargı organlarının duvarlarında gerçeği yansıtan anlamlı ilke olarak yer almakta, herkesi gerçeği anımsatarak uyarmakta, adaletin yaşamdaki özgün yerini vurgulamaktadır. Toplumsal ve bireysel anlaşmazlıkları yasalar bağlamında gidererek çözümler getiren, ulusal dayanışmaya eşitlik temelinde güç katan, sorunsuz yaşam amacının gerçekleşmesine öncelik ve ağırlık veren devlet gücü olarak her zaman özgünlüğünü ve önemini korumakta, sürdürmektedir. Yargıya ilişkin yakınmalar devletin en önde gelen görev özenini oluşturmaktadır. Yönetimin başta partizanlık, yanlışları ve yanılgılarıyla kararan toplumsal yaşamın aydınlığının güvencesi de yargıdır. Yargı, adaletin aydınlık gücüdür.

Yasalardaki çelişkiler, aykırılıklar, boşluklar, yetersizlikler yargının başarısını engelleyen olumsuzluklardır. Siyasal iktidarların kendi çoğunluklarıyla yürürlüğe koyduğu kuralların yanlılığı, yanlışlığı ve yetersizliğiyle aykırılıkları yargı alanındaki en önemli kötülüktür. Yargının yanlı, etkili, gölgeli ve yetersiz olduğu yerde hiçbir aydınlık, esenlik ve güvenlikten söz edilemez. Yargı, bir ülkenin onuru, namusu, güvencesidir. Bu nedenlerle yargıyı etkilemek, engellemek, gölgelemek ve yanıltmak bağışlanmaz kötülüklerdir. Bunun en ağırı da yargıda görev alanların yanlışlıkları, yanılgıları ve yanlılıklarıdır. Her yurttaşın bu konuda büyük ve kuşkusuz özen göstermesi kendi varlığının güvenliği yönünden çok önemlidir.

Gölgesiz ve kuşkusuz yargı için hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Yargı görevlilerin duyarlık ve özeni kadar yurttaşların yargıya saygısı, bağlılık ve güveni önemlidir. Yargının etkinliği yaşam aydınlığının en uygar koşuludur. “Hukuk devleti” yapı ve gerçeği ulusal yapının en sağlam dayanağıdır. Bu anlayış toplumsal yaşamın en önemli güvencesidir. Barışın, dayanışmanın başarı ve esenliğin temelini oluşturan yaşam ışıklarının kaynağı adalet güneşidir. İnsanların karşılıklı sevgi ve saygıyla örülü dayanışması, barış ve esenlik içinde kaynaşmaları, özellikle karşılıklı anlayış ve davranış güzellikleriyle yaşamlarını sürdürmeleri en önemli kazanımdır. Varlığın anlamı, amacı ve tadı bunlara yaraşır olma özeniyle saptanır ve yaşanır. Toplumsal ve bireysel ilişkilerde, özellikle aile içinde en önemli yaşam gücü karşılıklı davranış güzelliğidir. Yargı, tüm toplumsal ve kişisel ilişkilerin bilimsel ve anayasal güvencesidir. Bu nedenlerle yargı görevlilerinin yetişmesine özel önem verilmesi yaşamsal bir zorunluluktur. Bilgili, ahlâklı, çalışkan ve dürüst yargı görevlilerinin sorumlulukları büyüktür ve kendi onurlarının göstergesidir.

Adalet güneşi, ulusal yaşamın aydınlık kaynağıdır, güvencesidir, dayanağıdır.