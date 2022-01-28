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Eminim arızadır somun gevşemiştir

Sovyetler döneminde Karadeniz'in Türkiye dışındaki tüm kıyılarında Rus hakimiyeti vardı.

Bugün artık böyle değil.

Rusya, 300 kilometrelik sahil bandına sıkıştı.

Çünkü…

Bulgaristan, NATO üyesi oldu.

Romanya, NATO üyesi oldu.

2008 NATO zirvesi'nde Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik sözü verildi.

Bardağı taşıran hamleydi…

Rusya anında Gürcistan'a daldı.

Hemen peşinden Kırım'ı ilhak ederek, Ukrayna'ya müdahale etti.

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Karadeniz bugün itibariyle, bir kıvılcımla havaya uçacak barut fıçısından farksız… Savaşın eli kulağında.

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Rusya yumruğunu havaya kaldırdı.

Ukrayna'nın suratına patlatmak üzere.

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ABD, Kiev büyükelçiliğini tahliye etti.

İngiltere, Kanada, Japonya, Fransa, Avustralya, kendi vatandaşlarına Ukrayna'dan derhal ayrılmaları konusunda uyarı yaptı.

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E, burnumuzu sokmazsak olmaz tabii.

Arabulucu ayaklarıyla Ukrayna'nın yanında olduğumuzu açıkça ortaya koyduk.

Çok kurnazız ama, Ukrayna'ya bizim üstümüzden silah satıldığını dünyada bilmeyen yok.

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Alexandroupoli.

Dedeağaç.

İstanbul'dan günübirlik gidilen, şirin, Yunan sahil kenti… İpsala'dan giriyorsun, 50 kilometre, taş çatlasın yarım saat sonra ordasın.

ABD ordusu işte bu Dedeağaç'a üs kurdu!

Çünkü…

Dedeağaç'ı, Rus doğalgazına alternatif bir merkeze dönüştürüyorlar.

Dedeağaç limanı'nın 18 kilometre açığında, denizin ortasında, adacık gibi, devasa bir yüzer depolama tesisi kuruyorlar.

Deniz tabanına döşenen boru hattıyla karaya bağlanacak.

Yılda altı milyar metreküp kapasiteye sahip olacak.

Yunanistan'la beraber Bulgaristan'ı da bu projeye ortak ettiler.

Doğu Akdeniz'den çıkaracakları doğalgazı buraya getirecekler.

Dedeağaç'a kurulan Amerikan askeri üssü, işte bu sistemi koruyacak.

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Dedeağaç odaklı NATO tatbikatı yapıldı.

Biz hariç…

Bizi almadılar.

145 helikopter, 1800 zırhlı araç, 20 bin asker getirdiler.

Tatbikatın senaryosu, Rus tehdidine karşı Avrupa'yı korumaktı.

Tatbikata göre, Avrupa'nın sınırı Türkiye değildi.

Yunanistan'dı!

Tatbikat bittikten sonra, tankları, helikopterleri Yunanistan'da bıraktılar.

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Amerikan petrol şirketi ExxonMobil, Katar'la ortak oldu.

Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondajına başladılar.

Orada 225 milyar metreküp doğalgaz var.

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Sayın basınımız yazmıyor ama, dünya basını şakır şakır yazıyor… Rusya eğer Ukrayna'yı işgal ederse, Rusya'ya ekonomik ambargo uygulanacak, Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz akışı durdurulacak.

Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacı Katar'dan karşılanacak.

Katar'dan tankerlerle sıvılaştırılmış doğalgaz taşınacak.

Nereye taşınacak?

Dedeağaç'a.

Oradan Avrupa'ya basılacak.

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Başka?

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İsrail'le Birleşik Arap Emirlikleri güya düşmandılar.

Beyaz Saray'da düzenlenen törenle sarıldılar, kucaklaştılar.

İsrail geçen yıl teklif sundu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmasını önerdi, kabul edildi.

Böylece, dünyanın en büyük altıncı doğalgaz rezervine sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri, Akdeniz'e kıyısı bile olmadığı halde, Doğu Akdeniz aktörü oldu.

İsrail'in Delek Dirilling şirketi, Doğu Akdeniz'de yeralan Tamaz doğalgaz sahasındaki hissesini, Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattı, böylece, Akdeniz'e kıyısı olmayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Doğu Akdeniz'de tapulu malı oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'yle İsrail arasında petrol anlaşması imzalandı. ABD hazine bakanının nezaretinde imzalanan bu anlaşmaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrolü, Kızıldeniz'in en kuzey ucundaki Eliat şehrinden 250 kilometrelik boru hattıyla Aşkelon şehrine, yani Akdeniz kıyısına taşınacak, böylece, Birleşik Arap Emirlikleri petrolü hem daha kısa sürede, hem daha az maliyetle Avrupa pazarına ulaşacak.

Beri yandan… Birleşik Arap Emirlikleri'yle Yunanistan askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Atina yakınlarındaki Avlona askeri üssü, Birleşik Arap Emirlikleri'ne tahsis edildi.

Bundan hemen sonra, Birleşik Arap Emirlikleri bu defa Kıbrıs Rum Yönetimi'yle askeri işbirliği anlaşması imzaladı.

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Doğu Akdeniz'de doğalgaz satrancı oynanıyor.

Türkiye dama bile oynayamıyor.

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Habire U dönüşü yapıyoruz.

Fransa'yı güya boykot ediyorduk, tırıs tırıs geri adım attık.

Sisi'ye katil diyorduk, tırıs tırıs masaya oturduk.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne “şerefsiz” diyorduk, “15 Temmuz darbesini bunlar finanse etti” diyorduk, tırıs tırıs avuç açtık.

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En son…

“Van münüts” dediğimiz İsrail'le cankuş olduk.

İsrail cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye davet ettik, sarayda ağırlayacağız.

Vatandaşlık verdiğimiz Hamas yöneticilerini kapının önüne koyacağımız konuşuluyor.

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Ve geçen hafta…

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Putin, Moskova'da, İran cumhurbaşkanını ağırladı.

İran cumhurbaşkanı “selamünaleyküm” dedi.

Putin aynı şekilde “aleykümselam” dedi.

Bu “selamünaleyküm-aleykümselam” bölümü, tüm dünyaya görüntülü haber olarak servis edildi.

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Suriye'de Rusya'yla birlikte hareket eden İran…

Ukrayna'da da elbette Rusya'nın yanında yeraldı.

Jeopolitik ve jeostratejik açıdan şaşırtıcı değildi.

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Şak…

Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol taşıyan Kerkük-Ceyhan boru hattında, Kahramanmaraş-Gaziantep arasında patlama oldu.

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Şak…

İran'dan gelen doğalgaz kesildi.

Türk sanayisi komaya girdi.

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Eminim arızadır.

Somun gevşemiştir.