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Ukrayna

Kendi donanmanı kendi ellerinle hapse attın… Şimdi Karadeniz'de savaş çıkarsa halimiz noolur diye endişe ediyorsun değil mi canım kardeşim?

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Amerika Birleşik Devletleri, İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'dan Afrika'ya Atlantik'ten Pasifik'e kadar yerkürenin her coğrafyasında savaştı, 45 general ve amiral kaybetti… Sen mermi bile sıkmadan kendi vatanında 58 general ve amirali imha ettin.

Savaş gemisine komuta edecek subay en az 15 senede yetişiyor, sen tek kalemde, kurmay albay rütbesindeki fırkateyn komutanlarımızın tamamını yok ettin, ne kuzey deniz saha komutanı bıraktın, ne güney deniz saha komutanı bıraktın, harp filo komutanlarını, denizaltı filo komutanlarını, çıkarma gemi komutanlarını, mayın gemilerinin komutanlarını yok ettin, bu kafayla gidersen, değil savaş gemisi kullanacak, kürek çekecek adam bile bulamazsın diye uyardığımızda bize küfrettin, bizim de hapse atılmamızı istedin.

E şimdi, Karadeniz'de gemilerin mi battı da, böyle kara kara düşünüyorsun canım kardeşim?

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Aman sakın ha Montrö'yü esnetmeye kalkışmayın diyen emekli amirallerin ayağına kelepçe taktıklarında pek sevinip, pişmiş kelle gibi sırıtan sen değil miydin canım kardeşim?

Bak görüyorsun, İstanbul Boğazı'ndan lüfer akını gibi Rus savaş gemisi geçiyor, en son Rus denizaltısı geçti, Amerikan savaş gemileri Karadeniz'le Akdeniz arasında vızır vızır çalışıyor, sanırsın şehir hatları vapurudur, biri giriyor, biri çıkıyor.

Ne bok yiyeceksin şimdi canım kardeşim?

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(Varlığıyla onur duyduğumuz o emekli amirallerin bugün duruşması var, uğra lütfen Çağlayan Adliyesi'ne… NATO kafa nato mermer olduğunu, sana sabırla, tekrar tekrar anlatsınlar canım kardeşim.)

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Ukrayna bölündü.

“Biz Ukraynalı değiliz” diyerek, Ukrayna'nın cart diye bölünmesine sebep olan Donbas bölgesinin nüfusu sadece 3.5 milyon kişi.

Peki, hobaraa diye Türkiye'ye doldurulan 9 milyon Suriyeli, yarın öbür gün senin başına aynı derdi açmayacak mı?

Niye özellikle Hatay'da Türk nüfusunu geçmeye çalışıyorlar, a benim ilerizekalı canım kardeşim?

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S400 aldın, kornalarla şehir turu attın, aferin.

Çatışma çıkarsa, bize sıçrarsa, NATO ülkesiyiz, S400'lerin yazılımı NATO silahlarını düşman hedefi olarak algılıyor.

Karadeniz'den yaklaşan Rus uçağına fırlatıp, İncirlik'ten kalkan Amerikan uçağını mı vuracaksın canım kardeşim?

S400'lere NATO yazılımı yüklemen lazım, S400 aldın diye F35'lerini bile vermediler, sana yazılım mazılım verirler mi canım kardeşim?

Dünya lideriyiz, yerli ve milli yazılım yükleriz diyorsan, şeyh uçmaz mürit uçurur, eminim S400'leri de öyle uçurursun canım kardeşim!

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İsrail'le iş tuttuğumuzu gören İran “contada arıza oldu” dedi, doğalgazı üç gün kesti, sanayimiz komaya girdi.

Rusya'nın contasında arıza olursa, noolacağını hiç düşündün mü canım kardeşim?

Karadeniz'de dünya dengelerini değiştirecek kadar doğalgaz bulduğumuz için, Rus gazının kesilmesinde sorun olmaz herhalde değil mi canım kardeşim?

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Karadeniz'de Rusya'ya karşı cephede yeralıp, Akdeniz'e Rus turist bekleyeceksin, öyle mi canım kardeşim? Otellerimizdeki her şey dahil'e ahmaklık da dahil mi canım kardeşim?

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Rusya'dan en fazla “buğday” ithal eden ülke, Türkiye.

Rusya'dan en fazla “ayçiçek yağı” ithal eden ülke, Türkiye.

Rusya'dan en fazla “arpa” ithal eden ülke, Türkiye.

Rusya'dan en fazla “kepek” ithal eden ülke, Türkiye.

Rusya'dan nohut, bezelye, mısır, kanola, soya ithal ediyoruz.

Rusya'dan “saman” ithal ediyoruz!

Rusya'dan “sap” ithal ediyoruz!

Rusya'dan “kaba yem” ithal ediyoruz.

Tarım ithalatımızın yüzde 70'i bu…

Geriye kalan yüzde 15'ini nereden ithal ediyoruz biliyor musun?

Ukrayna'dan canım kardeşim!

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E, böylesine öngörülü olduğun için, böylesine doğru tercihlerde bulunup, böylesine isabetli kararlar verdiğin için, seni tebrik etmeyeyim de kimi tebrik edeyim canım kardeşim?