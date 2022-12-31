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2022’nin son sorusu: Çantada keklik miyiz?

* Gübre ve yemde indirime gidileceği, fiyatların Nisan ayına kadar sabitleneceği açıklandı.

Çiftçilik yapmaktan vazgeçmiş, tarlası, traktörü hacizli on binlerce çiftçi mutlu mu olacak bu habere?

* 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlara yapılacak elektrik ve ısınma giderinin 1000 liraya kadar olan kısmı gelir vergisi ve sigorta kesintisinden muaf olacak.

Elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyemeyen 5 milyona yakın yurttaş ‘oh ne güzel' mi diyecek muafiyete?

* Üniversite öğrencilerinin burs miktarı 850 liradan bin 250 liraya çıkarıldı.

Simit fiyatının 6 lira olduğu memlekette öğün sayısını bire düşürmek zorunda kalan binlerce üniversite öğrencisi geçmişe sünger mi çekecek acaba?

* Alevi ve Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararı alındı. Kadro verileceği duyuruldu.

Kanacaklar mı Aleviler sus payına?

* Asgari ücret 8 bin 507 liraya yükseltildi.

Daha cebe girmeden ücret, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 8 bin 130 liraya fırladı. Halimize şükür mü diyecek millet?

* Hayvancılık yapanlara buzağı başına verilen desteğin 370 liradan 500 liraya yükseltildiğinin müjdesi verildi.

Süt veren ineklerini masrafın altından kalkamadıkları için kesime gönderenler sevinçten gidip buzağılarına mı sarılacak?

* Tarım kredi marketlerde ucuzluk olacağı duyuruldu.

Türkiye'nin yüzde 20'si en yoksul kesim sınıfında… Onların gıda enflasyonu yüzde 151… Garibanlar indirimi duyunca Cumhurbaşkanımız gibi Tarım kredi markete koşup bin liralık bisküvi mi alacak şimdi?

* Karadeniz'de 58 milyar metreküp daha doğalgaz rezervi bulundu. Bulunan doğalgaz 710 milyar metreküp oldu! Müjde… Gazımızın piyasa değeri 1 trilyon dolar.

85 milyon olduğumuza göre 1 trilyon doları bölüştürünce hepimiz 11 bin 760'şar dolar daha mı zengin olduk?

* İstanbul'da doğal gazı ucuzlattık diye müjdelediler. Meğer, İstanbul Belediyesi'nin gelirinden kırpmışlar! Kendilerinin İGDAŞ eliyle 20-25 yıldır kullandığı paradan ‘fedakarlık' edip, 16 milyon İstanbullu'ya hizmetten kısmışlar!

Hülooo, İGDAŞ paraları cebe indiremeyecek artık deyip sevinmeli miyiz?

* Dünya liderimiz hızını alamadı, seçimden sonra Esad'la görüşebileceğinin müjdesini bile verdi. Şu fakir kardeşinizi seçin bakın o zaman Esad'la nasıl görüşülüyormuş demeye getirdi!

Beş milyon Suriyeli ülkelerine mi koşacak yakında?

* İstediğini seçip belediye başkanı yaptı İstanbul'da seçmen. İptal ettiler seçimi. 1 milyon farkla yine aynı ismi seçtik. Koltuktakini indirmek için mahkeme kurdular bu sefer. Kararı müjde gibi verdi yandaş medya!

Yüce Türk adaletimiz dünyaya örnek oldu mu diyeceğiz?

* Aralık enflasyonunun rakamını bekliyor milyonlarca emekli… Asgari ücretten sonra memur ve emekli maaş artışlarının da ‘memleketin kazancının milletin her kesimine yansıtma yaklaşımı' ile yapılacağını müjdeledi Cumhurbaşkanı.

Emekliler ön müjde ile avunurken şöyle bir şey oldu…

28 Aralık Fox TV ana haber programında maaş artışı için eylem yapan emeklilere muhabir mikrofon uzatıp, “geçinebiliyor musunuz” diye sordu.

Şaşkınlıklarını çoktan bırakmış emeklilerin arasından bir emekli çıkıp gayet sakin şöyle ded: “6 bin lira maaş (açlık sınırı 8 bin 130 lira) alıyorum. Ev kirası 4 bin lira oldu. Geçinemiyorum. Arkadaşlarıma gidiyorum. Havaalanında kalıyorum! Havaalanının salonunda kalıyorum…”

Muhabir, memleketi 20 yıldır istedikleri gibi yönetenler gibi ‘nasıl yani' diye merak edip sormadı bile!

***

2022 böyle geçip gitti işte…

2023 yılı da seçim müjdeleri ile mi geçip gidecek?

Memleketin öğrencileri, öğretmenleri, doktorları, hastaları, emeklileri, işçileri, memurları, çiftçileri, sanayicileri, yatırımcıları, girişimcileri, işsizleri, yoksulları, en yoksulları, ancak yardımla yaşayanları yarın yeni bir yıla uyanacağız.

Peki, çantada keklik miyiz biz?

Bir on dakikanızı ayırıp bu gece düşünün lütfen! O emekli yurttaş neden havaalanının salonuna sığınıyor, neden 5 milyon hane elektrik doğal gaz faturasını ödeyemiyor, milyonlarca hanede yaşayanlar neden yardıma muhtaç durumda, neden artık bakkaldan 100 gram alıyoruz peyniri, zeytini…

Düşünün, sorun kendinize çantada keklik misiniz siz?

Karıştırdım, yanlış yaptım, özür dilerim notu… Dünkü yazıda, “Irak'ın Süleymaniye kentinde ABD askerleri tarafından Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 11 askerimiz başına çuval geçirilerek esir alındı. O gün esir alınan askerlerimizin komutanı Kurmay Albay Aziz Ergen'di” yazdım. Ama yanlıştı! Aziz Ergen, bu çuval hadisesinin intikamını alan komutandı, önceki olayla alakası yoktu.