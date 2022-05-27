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AKP’nin sihirli aynası!

Türkiye'yi parmağında oynatan iktidar partisinin bir elemanı olmadığı ve de dünün en matrak haberinin iki kahramanından biri olduğu için yazdım. Övgü falan sanılmasın, herkes kendi yoluna…

Atila'yı, Atila Sertel'i tanırım. Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan benden önce mezun oldu. İzmir'de Yeni Asır gazetesinde bir ara birlikte de çalıştık. Durmadan koşturan, araştıran bir gazeteciydi. Ben siyasetin ne kadar dışındaysam o içindeydi. Sık sık millete hizmet etmek isteğini dile getirirdi. Onunla ilgili kişisel gözlemim şöyleydi: Atila bir gün kesin milletvekili olacak.

Haklı çıktım…

Tanıdığım gazeteci Atila gibi; koltuğunun altında dosyalar, raporlarla koşturan, araştıran ve adı sık sık gündeme gelen bir vekil artık o. Mesela, TBMM'ye verdiği yazılı soru önergesi sayısı 529…

Meclis KİT Komisyonu üyesi de olan Atila, komisyonun son toplantısında, “2017 yılında kömür yardımı yapılan aile sayısı 2 milyon 451 bin, dağıtılan kömür miktarı 2 milyon 228 bin ton. 2021'de 1 milyon 641 bin aileye 1 milyon 492 bin ton kömür verilmiş. Halk giderek yoksullaşırken, yardım miktarı nasıl oldu da düştü” diye sormuş.

Raporlara bakılarak sorulan soruya yine raporlara bakılarak bir yanıt verilmesi beklenir değil mi?

2015 yılında milletvekiliyken FETÖ paralel yapılanmasını kastederek, “Memleket hassasiyetinin dorukta olması gereken partim de dahil, günlük siyasi kazanım beklentileri uğruna, bu tehdit görmezden gelinebilmektedir” diyerek partisi MHP'yi suçlayarak istifa eden, 2018'de AKP'den Antalya milletvekili seçilen Kemal Çelik yanıt verdi, bu soruya.

Sanki bir rapordan okur gibi şunu dedi: “Halk zenginleşti, rakamlar ortada! Her yer doğal gaz oldu!”

Bizim Atila'nın sorusuna saniyesinde yanıtı yapıştırdığına göre meraklı, araştırmacı bir vekilimiz olmalı; ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz deyip TBMM'deki sayfasına, şimdiye kadar kaç soru önergesi verdiğine baktım. Hiç vermemiş!

Atila'yı tanıdığım için, “Halk zenginleşti, rakamlar ortada” diyen o olsaydı, açardım telefonu, “Nereden bulacağız bu rakamları kardeş” diye sorardım.

AKP'li vekil Kemal Çelik'i tanımadığım için soramadım, ama araştırdım…

2007 yılında gelirimiz kişi başı 9 bin 735 dolarmış mesela, 2021'de 9 bin 539 dolar olmuş. 2007 düzeyinin bile altında… Zenginleşmeyi bırak, her birimiz 200 dolarcık fakirleşmişiz!

Dünya liderimiz, 2023'te Türkiye en büyük 10 ekonomi arasına girecek demişti. Sonuç, bırakın 10'u Türkiye 2021'de 2002 yılındaki eski sırasına, 21. sıraya, hayallerin çok gerisine düştü!

Rakamlar böyle… Hazır cevap AKP'li vekil halk zenginleşti derken gırgır geçmiyor, bizde rakamlar böyle diyorsa; kendisine içinde liderinin de bulunduğu bir hikaye anlatayım o vakit…

11 Kasım 2010'da Başbakan Erdoğan bayram namazını Süleymaniye Camii'nde kılmıştı. Namaz sonrası yurttaşlarla bayramlaştı. Çocuklara da 10'ar lira bayram harçlığı verdi.

10 lira deyip geçmeyin, o gün iyi paraydı… 1 dolar, 1 lira 41 kuruştu! Yani 10 Türk Lirası 7 dolardan fazla ediyordu! Bugün 7 dolar 114.5 liraya denk geliyor… 10 Türk Lirası ise sayenizde 1 dolar bile etmiyor!

Zenginleşmeyi sihirli ayna gibi sadece size gösteren şu rakamları paylaşsanız da vekili olduğunuz millet olarak biz de görsek, hülooo zenginleşmişiz diye sevinsek!