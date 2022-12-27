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AVM imamı!

En değerli mesleklerden biri doktorluk… Fakat sık sık saldırıya uğruyorlar, canları tehlikede. İş yükleri çok ağır, 5 dakikada 5 hastaya bakmaları isteniyor. Onca yıl eğitim gördükten sonra aldıkları maaşlar ise öyle aman aman değil. Bu yüzden sağlık kadromuz kaçış planı yapıyor.

Bir zamanların gözde mesleği öğretmenlik desen, yüz binlerce işsiz öğretmen var. 1 milyondan fazla üniversite mezunu elde diploma iş arıyor. Binlercesi mecburen kuryelik ve alakasız işler yapıyor.

Yüzde yüz iş garantili bir okul var mı peki?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin ÜNİ-VERİ sitesinde yer alan bilgilere göre 2022 yılında Türkiye'de en kolay iş bulan meslekler şunlarmış…

Harita mühendisliği, diş hekimliği, gıda mühendisliği, uçak mühendisliği, mimarlık, bilgisayar mühendisliği, yabancı diller, hukuk, sağlık hizmetleri, inşaat mühendisliği, öğretmenlik, psikolojik danışmanlık, hemşirelik, fizyoterapi, odyoloji, eczacılık ve tıp.

Kolay iş bulunuyor denilen mesleklerde bile mezuniyetten sonra bekleme süresi ortalama bir yıl!

Fakat ‘her konuda uzman yetiştiren' öyle bir okul var ki, üniversiteye gitmeye dahi gerek yok! Liseden mezun olanlar bile havada kapılıyor.

Mesela, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanı, TBMM başkanı, Adalet bakanı, Enerji bakanı, Gençlik Spor bakanı, Milli Eğitim bakanı, Hazine bakanı ile iki Hazine bakan yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji bakanı, Hakimler Savcılar Kurulu'nun üç Genel Kurul üyesi, İçişleri bakan yardımcısı, Emniyet Genel müdürü, Milli Eğitim bakan yardımcısı, Afyon, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Kocaeli valileri, Bakü Büyükelçisi, Dakar Büyükelçisi ve 2012 Anayasa Referandumu'nda mühürsüz oy pusulalarını geçerli kabul eden Yüksek Seçim Kurulu'nun o zamanki başkanı o okullardan mezun olup, ‘başarı' basamaklarını üçer beşer çıktılar…

Mesela Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi ve fonun genel müdürü.

Mesela güzide kurumumuz Türk Hava Yolları'nda uçuşa geçenler… En tepeden aşağıya doğru seksenden fazla üst düzey eleman aynı okuldan mezun. Hepsi de THY için özenle seçilmiş.

Bu okullarda okuyanlarda, mezun oldum acaba iş bulabilecek miyim tasası sıfıra yakın.

Yüzde yüz iş garantili olduğunu 2013'te bugünün Adalet bakanı o günün Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ bizzat açıklamış, kendisinin de mezunları arasında bulunduğu imam hatipler için şöyle demişti:

“İlahiyat okuyanların istihdam sorunu yok! Çok ciddi iş imkanları var!”

5 bin 144 imam hatip okulu, 105 ilahiyat fakültemiz olduğuna ve yenileri açıldığına göre, artan mezunlar için önlem alınmalı, uygun kapılar açılmalı değil mi?

Bu yüzden düşündüler, taşındılar süper bir icat yaptılar. İlk uygulama Zonguldak'ta, ama nasipse yakında ülkenin tamamında.

AVM imam hatipliği!

Zonguldak'taki WestaLife AVM'nin mescidine il müftüsünün teklifi, Diyanet'in oluru, Zonguldak valisinin onayı ile imam hatip atandı…

Türkiye'nin ilk AVM imamı, atanmasını sosyal medya hesabından duyurarak ‘benim için dua' edin dedi. İmamın sabah ve yatsı namazını AVM'de kiminle kılacağı, cuma ve vakit namazlarında ezan okunup okunmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı!

AVM mescidindeki sistem merakla beklenirken, gözler Kanyon, Akmerkez, Zorlu Center, Arap müşterisi bol İstinyePark, Hilltown, Nişantaşı'ndaki City's gibi ünlü AVM'lere atanacak imamlara çevrildi.

İlgilisine mühim not… AVM imamı gibi projeler geliştiren yetkililere önerim, irili ufaklı tüm marketlere ve memleketin binlerce pazarına da imam atayın! Hem yeni mezunlara iş kapısı olur hem de çarşıda pazarda fiyatları görünce “Allahım sen bize yardım et” diyen milyonlara faydanız dokunur. Misal Şok imamı, A101 imamı, BİM imamı olsa fena mı olur?